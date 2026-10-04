Τουρνάς: 600 προσλήψεις στην Πυροσβεστική το 2027 - Ο σχεδιασμός για την επόμενη αντιπυρική περίοδο

Snapshot Το 99,7% των πυρκαγιών αντιμετωπίστηκε άμεσα, αλλά τα δύο τρίτα των καμένων εκτάσεων προήλθαν από τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα οι θυελλώδεις άνεμοι, δυσκόλεψαν την πυρόσβεση και παρεμπόδισαν τη χρήση εναέριων μέσων.

Το προσωπικό της Πυροσβεστικής θα ενισχυθεί με 600 νέες προσλήψεις το 2027, ενώ αυξάνονται και οι εισακτέοι στις παραγωγικές σχολές.

Μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» γίνεται ανανέωση εξοπλισμού με προϋπολογισμό άνω των 2 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Snapshot powered by AI

Στον απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου, στα μέτρα για την ενίσχυση της Πυροσβεστικής και στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε συνέντευξή του στη «Βραδυνή της Κυριακής» και τον δημοσιογράφο Νίκο Αρμένη.

Ο υπουργός έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα απαιτητική αντιπυρική περίοδο, σημειώνοντας ότι οι δύο βασικοί στόχοι ήταν η μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών και ο περιορισμός των καμένων εκτάσεων.

«Ο μηχανισμός έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη, με αποτελέσματα που πρέπει να αξιολογήσουμε με ειλικρίνεια. Δύο ήταν οι στόχοι της αντιπυρικής περιόδου: η μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών και η μείωση των καμένων εκτάσεων. Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.»

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 3.960 πυρκαγιές, αριθμός μειωμένος κατά 29,28% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας. Οι καμένες εκτάσεις έφτασαν τα 335.706 στρέμματα, μειωμένες κατά 37,56% σε σχέση με τον ίδιο μέσο όρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών, καθώς το 99,7% των πυρκαγιών αντιμετωπίστηκε σε πρώτο χρόνο. Ωστόσο, περίπου τα δύο τρίτα των καμένων εκτάσεων προήλθαν από τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

«Το 99,7% αντιμετωπίστηκε άμεσα, σε πρώτο χρόνο. Ωστόσο, περίπου τα δύο τρίτα των τότε καταγεγραμμένων καμένων εκτάσεων προήλθαν από τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές μέσα σε ένα τετραήμερο.»

Όπως εξήγησε, οι ακραίες καιρικές συνθήκες αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα δυσκολίας, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να επιταχύνουν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και να περιορίσουν τη δυνατότητα επιχειρήσεων των εναέριων μέσων.

«Αυτό αποτυπώνει τόσο την αποτελεσματικότητα της άμεσης επέμβασης όσο και τη δυσκολία που δημιουργούν οι ακραίες συνθήκες. Οι θυελλώδεις άνεμοι επιτάχυναν την εξάπλωση και, σε κρίσιμες περιπτώσεις, εμπόδισαν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν.»

Παρά τα θετικά στοιχεία, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι ανθρώπινες απώλειες και οι καταστροφές που σημειώθηκαν δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

«Όμως σε αυτή τη μάχη είχαμε ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Τότε θα γίνει ο τελικός απολογισμός και θα αποτελέσει τη βάση για συγκεκριμένες βελτιώσεις στην επόμενη χρονιά.»

Ενίσχυση της Πυροσβεστικής με προσωπικό και μέσα

Στο μέτωπο της στελέχωσης, ο κ. Τουρνάς ανακοίνωσε ότι η Πυροσβεστική ενισχύεται περαιτέρω, με συνολικά 600 νέες προσλήψεις να προγραμματίζονται για το 2027.

«Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ανέρχεται πλέον σε περίπου 18.800 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων των εποχικών. Διαθέτουμε 21 Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, με περίπου 1.600 δασοκομάντο. Φέτος προσλαμβάνουμς 600 Πυροσβέστες Επί Θητεία και το 2027 θα προσληφθούν ακόμη 600. Παράλληλα, αυξήσαμε τους εισακτέους στις παραγωγικές σχολές από 170 σε 330 ετησίως και επεκτείναμε την απασχόληση των εποχικών από έξι σε οκτώ μήνες.»

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», συνεχίζεται η ανανέωση του εξοπλισμού της Πολιτικής Προστασίας, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ.

«Μέσω του «ΑΙΓΙΣ», προϋπολογισμού άνω των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιούμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ και δανειακή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού.»

Ο σχεδιασμός προβλέπει μεταξύ άλλων 1.400 οχήματα, επτά νέα Canadair, αναβάθμιση επτά CL-415 και οκτώ Super Puma, ενώ έχουν ήδη παραληφθεί τρία αεροσκάφη επιτήρησης και τρία ελικόπτερα πολλαπλών αποστολών.

«Ενισχύουμε ταυτόχρονα το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την επιχειρησιακή οργάνωση.»

Ο υπουργός τόνισε ότι η συνολική στρατηγική προβλέπει ισόρροπη ενίσχυση τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε μέσα, με παράλληλη προσαρμογή της επιχειρησιακής οργάνωσης στις νέες απειλές.

«Προχωρούμε δηλαδή στην ισόρροπη ενίσχυση του Μηχανισμού σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, ενώ παράλληλα προσαρμόζουμε την επιχειρησιακή οργάνωση στις σύγχρονες απειλές, όπως διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή.»

Διαβάστε επίσης