Πλάκα: Πυροσβεστικές δυνάμεις, στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ και της ΔΑΕΕ θα παραμείνουν στη Λυσικράτους

Στην Πλάκα μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς

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Πλάκα: Πυροσβεστικές δυνάμεις, στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ και της ΔΑΕΕ θα παραμείνουν στη Λυσικράτους
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  • Ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσης στο κατεραμμένο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο για να συνδράμουν στις επόμενες εργασίες.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζει τις προανακριτικές ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.
  • Ο υπουργός επικοινώνησε με την υπουργό Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού για την προστασία των παρακείμενων διατηρητέων κτιρίων.
  • Ο Ευάγγελος Τουρνάς εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.
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Στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους μετέβη πριν από λίγο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στο κτίριο που κατέρρευσε μετά την έκρηξη.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και την ανάσυρση όλων των αγνοουμένων, με εντολή του υπουργού, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο για όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν σε οτιδήποτε χρειαστεί κατά τη συνέχεια των εργασιών.

Στο σημείο θα παραμείνουν επίσης ο επικεφαλής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), συνεχίζοντας τις προανακριτικές ενέργειες για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς επικοινώνησε με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους.

Τέλος, ο υπουργός εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και όλους όσοι συμμετείχαν στην πολύωρη και απαιτητική επιχείρηση.

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