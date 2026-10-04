Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη – Κοντά σε Ζωνιανά και Ανώγεια το επίκεντρο

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:48 τα ξημερώματα στην κεντρική Κρήτη, κοντά στο Ρέθυμνο.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Αθηνών εκτιμά το εστιακό βάθος στα 15,4 χλμ. και το επίκεντρο 7 χλμ. ανατολικά του Ρεθύμνου.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) δίνει το σεισμό στα 4,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 6 χλμ. και επίκεντρο 12 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά των Ανωγείων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (4/10) στις 03:48 σε περιοχή της κεντρικής Κρήτης, κοντά στο Ρέθυμνο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 15,4 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 7 χλμ. ανατολικά της Βισταγής Ρεθύμνου.

4,1 Ρίχτερ από το EMSC

Και η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 6 χλμ., και επίκεντρο τα 12 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά των Ανωγείων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Κρήτης.