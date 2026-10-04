Βουτιά στα βαθιά για τους αστέρες της prime time – Ποιοι έρχονται, τι αλλάζει

Ο Οκτώβριος ξεκινά δυναμικά στην ελληνική τηλεόραση, καθώς τα στελέχη συνεχίζουν να δίνουν περισσότερες επιλογές στους τηλεθεατές στη βραδινή ζώνη. Το «Voice» έκανε χθες πρεμιέρα, το «GNTM» δίνει τη δική του μάχη στην prime time ενώ ήδη είναι στον αέρα νέες σειρές όπως το «Κάμπινγκ» και τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» στο MEGA, «Το σόι σου» και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του ALPHA, το «Ντέρτι» και το «Κρίνο και Αγκάθι» του ΑΝΤ1, οι «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ.

Τα δύσκολα, όμως, αρχίζουν από αύριο… Ο ανταγωνισμός φουντώνει με πρώτες επίσημες εκπομπών, σίριαλ και σόου. Ο χάρτης της βραδινής ζώνης αναδιαμορφώνεται και πλέον όλοι βουτούν στα βαθιά με στόχο την πρώτη θέση.

Ο ALPHA συνεχίζει να επενδύει σε δραματικά σίριαλ και οι «Κόρες της Αρετής» έρχονται από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 22.00. Στο επίκεντρο της ιστορίας της νέας σειράς βρίσκεται η Αρετή, μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η Άννα, η μικρή κόρη, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα και η Ναταλία, η μεγάλη κόρη της Αρετής, είναι δυναμική, ανεξάρτητη και ανυπότακτη. Ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους, μέχρι η ζωή να τις φέρει κοντά στην ισχυρή κι εύπορη οικογένεια Κεχαγιά. Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του, Ανδρέας, Κωνσταντίνος, Αλέξης και Φαίη, κρύβουν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές. Όταν οι δύο κόσμοι συναντιούνται, φιλοδοξίες, έρωτες, ταξικές αντιθέσεις και καλά κρυμμένες αλήθειες φέρνουν τα πάνω κάτω.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 22.00, πρώτη επίσημη κάνει η σειρά «Μια γυναίκα» με τη Δανάη Παππά. Σύμφωνα με την υπόθεση της παραγωγής του ALPHA, η Μαρίνα, μετά τον απροσδόκητο χαμό του συζύγου της Νίκου, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Μόνη πλέον, αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά τους, προσπαθώντας να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το πένθος και τις αυξημένες ευθύνες. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές της και καταστάσεις που την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει την πορεία της.

Στον ΣΚΑΪ, στις 12 Οκτωβρίου, στις 22.30, πρεμιέρα κάνει ο νέος κύκλος επεισοδίων της σειράς «Τότε και τώρα». Ο Τάκης-Σπύρος και η Σούλα-Βαλέρια ξαναχτυπούν! Το αγαπημένο δίδυμο, Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη, είναι ξανά στον ΣΚΑΪ με τη 2η σεζόν. Η επιτυχημένη σειρά με τον γρήγορο ρυθμό, το έξυπνο σενάριο, το μοναδικό styling, τις μεταμφιέσεις των πρωταγωνιστών, τις χιουμοριστικές ατάκες και τους αυτοσχεδιασμούς, για μία ακόμη χρονιά, χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές και γίνεται ξανά viral στο internet. Η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρνούν στο ΤΟΤΕ, στη δεκαετία των ‘90ς, για να μας θυμίσουν, με χιούμορ και νοσταλγία, την αυθεντικότητα της εποχής. Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο ΤΩΡΑ, την εποχή του αυτοματισμού και του διαδικτύου και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

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Την ίδια ημέρα, στις 23.15, πρεμιέρα κάνει η νέα πρόταση του ΣΚΑΪ «All In». Πρόκειται για μία αθλητική εκπομπή με δόσεις ψυχαγωγίας, όπου οι Γιώργος Λιανός, Μιχάλης Τσόχος, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης αναλαμβάνουν δράση. Σπέσιαλ γκεστ θα κάνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 22.10, έρχεται το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη στο Φάληρο. Το μοναδικό τηλεοπτικό, ψυχαγωγικό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα, δίνει τη δυνατότητα σε φιλόδοξους startuppers, κάθε ηλικίας και τομέα, να διεκδικήσουν μεγάλες συμφωνίες που θα απογειώσουν την επιχείρησή τους. Επτά leaders του επιχειρείν, ο Χάρης Βαφειάς, o Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Γιάννης Τσιώρης, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς, είναι οι Dragons, που μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις θα αποφασίσουν εάν θα πάρουν ρίσκο να προχωρήσουν σε στρατηγικά deals, με τις επιχειρήσεις που τους παρουσιάζονται.

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Στη late night της Παρασκευής, στον ΣΚΑΪ, πρεμιέρα θα κάνει η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Οι πιο ανατρεπτικές συνεντεύξεις, με χιούμορ και απρόβλεπτα παιχνίδια, βρίσκονται στην ξεχωριστή εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου. Σε κάθε επεισόδιο, ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, φοράει τα καλά του και με αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται τους διάσημους καλεσμένους του σε ένα late night show διαφορετικό από ό,τι έχουμε παρακολουθήσει.

Στο μέτωπο του ANT1, αύριο Δευτέρα, έρχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το «The 2Night Show» στις 24.00. Στις 10 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής «ξαναχτυπά» με το ταξιδιωτικό φορμάτ «The Roadshow».

Στο STAR, αντίστοιχα, απόψε, τα πιο υπέροχα «Φαντάσματα» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφουν για να χαρίσουν γέλιο. Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα τεράστιο αρχοντικό, γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη, που έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή τους, παρέα με τους ιδιαίτερους συγκατοίκους τους στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων. Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία... θεριεύουν όλο και περισσότερο, παρά τις απέλπιδες και συχνά... ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους να βρουν λύση για να τα φέρουν βόλτα!

Τι ετοιμάζει η ΕΡΤ και το MEGA

Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 19.00, στην ΕΡΤ1, θα προβάλλονται οι «Κουτσουπιές». Σύμφωνα με την υπόθεση, όταν οι Κουτσουπιές κινδυνεύουν να ερημώσουν, μια αγγελία προσκαλεί κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Η άφιξή τους, όμως, ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει αντιμέτωπους τους νεοφερμένους με μια κοινότητα που έχει τις δικές της παραδόσεις, τις δικές της απαιτήσεις και… τη δική της άποψη για τη ζωή όλων.

Το «TV Land» θα προβάλλεται από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στις 20.00, στην ΕΡΤ1. Όταν η κάμερα σταματά να γράφει, τα πραγματικά… επεισόδια αρχίζουν! Το «TV Land» μάς μεταφέρει στα παρασκήνια μιας τηλεοπτικής παραγωγής, όπου η καθημερινότητα του συνεργείου και των ηθοποιών είναι πολύ πιο απρόβλεπτη από τη σειρά που γυρίζουν.

Το «Αύριο», η δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας, που φέρει την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, έρχεται επίσης στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Στο MEGA έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το «Φως στο τούνελ». Η Αγγελική Νικολούλη και η ομάδα της μπαίνουν δυναμικά στην έρευνα από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 23.20, για 32η σεζόν. Με αποκαλύψεις διεθνούς εμβέλειας, το «Τούνελ» είναι και πάλι έτοιμο να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας ακόμη και με ομοσπονδιακές αστυνομικές αρχές του εξωτερικού, αναζητώντας απαντήσεις εκεί όπου οι άλλοι σταματούν.