Πανεπιστήμιο Cornell: Ανεξάρτητη έρευνα για τον χειρισμό καταγγελίας ομαδικού βιασμού φοιτήτριας

Snapshot Το Πανεπιστήμιο Cornell ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα για τον τρόπο διαχείρισης καταγγελίας ομαδικού βιασμού φοιτήτριας από μέλη αδελφότητας το 2024.

Η φοιτήτρια κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά μετά την κατανάλωση αλκοόλ και κεταμίνης, ενώ η αστυνομία δεν άσκησε αρχικά ποινικές διώξεις.

Ο πρύτανης Μάικλ Κότλικοφ δεσμεύτηκε να εξετάσει τον χειρισμό της υπόθεσης και τόνισε την ανάγκη προώθησης κουλτούρας συναίνεσης στο πανεπιστήμιο.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης διόρισε ειδική εισαγγελέα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και επιδιώκει αλλαγές σε νομοθεσία που σχετίζεται με σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς επανεξετάζει τα στοιχεία, μετά από αποκαλύψεις για παραλείψεις στην αρχική καταγραφή της κατάθεσης της φοιτήτριας από την αστυνομία του Cornell. Snapshot powered by AI

Ανεξάρτητη έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Cornell διαχειρίστηκε καταγγελία 20χρονης φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό ανακοίνωσε ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Μάικλ Κότλικοφ, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Η φοιτήτρια καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από επτά μέλη αδελφότητας, σε οίκημα της αδελφότητας, το 2024, ενώ είχε προηγουμένως καταναλώσει αλκοόλ και κεταμίνη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα όχι μόνο για τον χειρισμό της καταγγελίας από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και για τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών στην πανεπιστημιούπολη.

«Χαιρετίζω την ανεξάρτητη αξιολόγηση που θα διενεργήσει εξωτερικό δικηγορικό γραφείο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Cornell διαχειρίστηκε το ζήτημα του 2024», δήλωσε ο Κότλικοφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

«Αυτή η εβδομάδα υπήρξε μία από τις δυσκολότερες στην ιστορία μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η υπόθεση «θα βαραίνει την κοινότητά μας για τα επόμενα χρόνια».

Ο πρύτανης χαρακτήρισε τις καταγγελίες της φοιτήτριας «βαθιά ανησυχητικές» και δεσμεύτηκε να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση.

«Δεσμεύομαι να ερευνήσω» τον χειρισμό της υπόθεσης, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι τόσο η διοίκηση όσο και ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα «οφείλουν να κάνουν περισσότερα».

Η καταγγελία της φοιτήτριας

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η 20χρονη φοιτήτρια κακοποιήθηκε σεξουαλικά από επτά μέλη της αδελφότητας ΦΧ στο οίκημα της αδελφότητας, αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ και κεταμίνη.

Περίπου δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό απευθύνθηκε στην αστυνομία του Cornell, η οποία διεξήγαγε έρευνα, χωρίς ωστόσο να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Την περασμένη εβδομάδα η γυναίκα κατέθεσε αστική αγωγή, στρεφόμενη μεταξύ άλλων και κατά του πανεπιστημίου. Στην αγωγή υποστηρίζει ότι το Cornell απέτυχε να την προστατεύσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα απέναντι στους άνδρες που, σύμφωνα με την καταγγελία της, εμπλέκονταν στην επίθεση.

Η υπόθεση έχει πλέον ανοίξει εκ νέου, καθώς οι αρχές επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν τα στοιχεία.

«Πρέπει να προωθήσουμε μια κουλτούρα συναίνεσης»

Στο μήνυμά του, ο Κότλικοφ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξουν αλλαγές στην πανεπιστημιακή κουλτούρα και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καταγγελίες σεξουαλικής βίας.

«Πρέπει να προωθήσουμε μια κουλτούρα στην οποία η σεξουαλική επίθεση θα θεωρείται αδικαιολόγητη και να διασφαλίσουμε ότι η κοινότητά μας είναι ενημερωμένη σχετικά με τη συναίνεση», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι το πανεπιστήμιο οφείλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης «θα νιώθουν ασφαλή να μιλήσουν και θα αντιμετωπίζονται με συμπόνια και αξιοπρέπεια».

«Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή» στην ιστορία του Cornell, σημείωσε.

Η παρέμβαση της κυβερνήτριας της Νέας Υόρκης

Στην υπόθεση έχει παρέμβει και η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθριν Χόκαλ.

Την Πέμπτη διόρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ως ειδική εισαγγελέα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να προωθήσει αλλαγές σε έναν αμφιλεγόμενο νόμο της πολιτείας.

Ο συγκεκριμένος νόμος έχει δεχθεί κριτική επειδή, σύμφωνα με τους επικριτές του, μπορεί να δυσχεράνει την αναγνώριση μιας σεξουαλικής επίθεσης σε περιπτώσεις όπου το φερόμενο θύμα είχε προηγουμένως καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.

Η Χόκαλ έχει επίσης επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία του Cornell χειρίστηκε την αρχική κατάθεση της φοιτήτριας.

Η επανεξέταση από τον εισαγγελέα

Παράλληλα, ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, όπου βρίσκεται το Cornell, αναγνώρισε τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για τον αρχικό χειρισμό της υπόθεσης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι το γραφείο του θα επανεξετάσει τα στοιχεία και θα τα παρουσιάσει σε σώμα ενόρκων, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης της φοιτήτριας, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, όταν συνέβη το περιστατικό, το γραφείο του δεν προχώρησε σε διώξεις, καθώς τα στοιχεία που είχαν διαβιβαστεί από την αστυνομία περιέγραφαν τις σεξουαλικές επαφές ως συναινετικές.

Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία φέρεται να είχε παραλείψει από την κατάθεση της γυναίκας ένα τμήμα στο οποίο περιέγραφε τα γεγονότα ως βιασμό και υποστήριζε ότι είχε εξαναγκαστεί.

Η παράλειψη αυτή έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε και αξιολογήθηκε η αρχική καταγγελία.

Η Χόκαλ επέκρινε την αστυνομία του Cornell για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ έθεσε επίσης ερωτήματα για το γιατί το γραφείο του εισαγγελέα δεν έλαβε απευθείας κατάθεση από τη φοιτήτρια ούτε εξέτασε το πλήρες απομαγνητοφωνημένο υλικό της συνέντευξής της στην αστυνομία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον εκ νέου στο επίκεντρο, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να εξετάσουν τόσο τα στοιχεία της καταγγελίας όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτά αξιολογήθηκαν από τις αρχές και το πανεπιστήμιο.

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