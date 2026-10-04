Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (4/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (4/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

4/10/2026 7:00:00 πμ4/10/2026 9:00:00 μμΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ1138Λειτουργία
4/10/2026 7:00:00 πμ4/10/2026 9:00:00 μμΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΑΜΠΑ απο κάθετο: ΚΟΝΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ1138Λειτουργία
4/10/2026 7:00:00 πμ4/10/2026 9:00:00 μμΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΤΖΑ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΤΣΕΤΗ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ1138Λειτουργία
4/10/2026 8:00:00 πμ4/10/2026 10:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΜΠΑΚΝΑΝΑ απο κάθετο: ΣΤΟΥΑΡΤ έως κάθετο: ΤΟΥΡΜΕΡ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΤΟΥΑΡΤ απο κάθετο: ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΜΠΑΚΝΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ1276Κατασκευές
4/10/2026 8:00:00 πμ4/10/2026 12:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΥΓΑΙΟΥ, ΒΑΚΧΟΥ, ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.631Κατασκευές
4/10/2026 8:00:00 πμ4/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΙΓΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1088Λειτουργία
4/10/2026 8:00:00 πμ4/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
4/10/2026 8:00:00 πμ4/10/2026 4:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΤΡΕΙΔΩΝ, ΔΕΓΛΕΡΗ, ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΚΑΒΗΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΠΕΛΙΚΑ, Ε.ΜΙΛΛΕΡ, Ε.ΣΙΔΕΡΗ, ΠΥΛΟΥ, ΑΙΑΝΤΟΣ, ΛΕΩΦ.ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.625Κατασκευές
4/10/2026 8:00:00 πμ4/10/2026 5:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΣΠΑΤΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ - ΖΗΝΩΝΟΣ - ΔΡΥΑΔΩΝ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.1746Λειτουργία
4/10/2026 8:00:00 πμ4/10/2026 5:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΣΠΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ - ΒΙΠΑ - Λ ΣΑΠΤΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΖΗΝΩΝΟΣ - ΔΡΥΑΔΩΝ1746Λειτουργία
4/10/2026 8:30:00 πμ4/10/2026 11:00:00 πμΥΜΗΤΤΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΜΙΣΣΟΥ έως κάθετο: ΖΗΛΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΗΤΟΥ απο κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ1277Κατασκευές
4/10/2026 10:00:00 πμ4/10/2026 1:30:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΑΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ1278Κατασκευές
4/10/2026 11:30:00 πμ4/10/2026 4:30:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 359 : ΜΠΑΡΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ1275Κατασκευές
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