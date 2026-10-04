Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (4/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|4/10/2026 7:00:00 πμ
|4/10/2026 9:00:00 μμ
|ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ
|1138
|Λειτουργία
|4/10/2026 7:00:00 πμ
|4/10/2026 9:00:00 μμ
|ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΑΜΠΑ απο κάθετο: ΚΟΝΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ
|1138
|Λειτουργία
|4/10/2026 7:00:00 πμ
|4/10/2026 9:00:00 μμ
|ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΤΖΑ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΤΣΕΤΗ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 07:00 πμ έως: 09:00 μμ
|1138
|Λειτουργία
|4/10/2026 8:00:00 πμ
|4/10/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΑΚΝΑΝΑ απο κάθετο: ΣΤΟΥΑΡΤ έως κάθετο: ΤΟΥΡΜΕΡ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΤΟΥΑΡΤ απο κάθετο: ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΜΠΑΚΝΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1276
|Κατασκευές
|4/10/2026 8:00:00 πμ
|4/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΥΓΑΙΟΥ, ΒΑΚΧΟΥ, ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.
|631
|Κατασκευές
|4/10/2026 8:00:00 πμ
|4/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΙΓΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1088
|Λειτουργία
|4/10/2026 8:00:00 πμ
|4/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|4/10/2026 8:00:00 πμ
|4/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΤΡΕΙΔΩΝ, ΔΕΓΛΕΡΗ, ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΚΑΒΗΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΠΕΛΙΚΑ, Ε.ΜΙΛΛΕΡ, Ε.ΣΙΔΕΡΗ, ΠΥΛΟΥ, ΑΙΑΝΤΟΣ, ΛΕΩΦ.ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|625
|Κατασκευές
|4/10/2026 8:00:00 πμ
|4/10/2026 5:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΣΠΑΤΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ - ΖΗΝΩΝΟΣ - ΔΡΥΑΔΩΝ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1746
|Λειτουργία
|4/10/2026 8:00:00 πμ
|4/10/2026 5:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΣΠΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ - ΒΙΠΑ - Λ ΣΑΠΤΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΖΗΝΩΝΟΣ - ΔΡΥΑΔΩΝ
|1746
|Λειτουργία
|4/10/2026 8:30:00 πμ
|4/10/2026 11:00:00 πμ
|ΥΜΗΤΤΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΜΙΣΣΟΥ έως κάθετο: ΖΗΛΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΗΤΟΥ απο κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ
|1277
|Κατασκευές
|4/10/2026 10:00:00 πμ
|4/10/2026 1:30:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΑΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ
|1278
|Κατασκευές
|4/10/2026 11:30:00 πμ
|4/10/2026 4:30:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 359 : ΜΠΑΡΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ
|1275
|Κατασκευές
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