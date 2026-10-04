Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Οκτωβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Η Καθημερινή: Η ελληνική λίστα του Ρούμπιο

Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής: Το κρας τεστ με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο

Το Βήμα της Κυριακής: 20 μέρες κρίνουν το Σινά

Real News: Όλοι στην "πρίζα" για το καλώδιο!

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου.