Snapshot Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επισκέφθηκε την Κέρκυρα σε ηλικία 12 ετών και είχε εκφράσει ενθουσιασμό για την ελληνική κουζίνα.

Στην ταινία «Good Time» υποδύθηκε έναν χαρακτήρα ελληνικής καταγωγής, εμπνευσμένο από έναν Έλληνα ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων στη Νέα Υόρκη.

Η ελληνική ταυτότητα του χαρακτήρα αποτέλεσε σημαντική πηγή έμπνευσης για την ερμηνεία του Πάτινσον.

Παρότι είχε επαφή με την ελληνική κουλτούρα, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

Η επιλογή του για τον ρόλο του James Bond αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τις παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με την Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Η ανακοίνωση ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο επόμενος James Bond αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για παλαιότερες δηλώσεις του δημοφιλούς ηθοποιού, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν οι αναφορές του στην Ελλάδα.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2017, με αφορμή την προώθηση της ταινίας «Good Time», ο Πάτινσον είχε μιλήσει για τις διακοπές που έκανε στην Κέρκυρα όταν ήταν παιδί, αλλά και για την ιδιαίτερη αδυναμία του στην ελληνική γαστρονομία.

Η συνέντευξη είχε προβληθεί στην εκπομπή «Στούντιο 4», με τον ηθοποιό να εξηγεί πώς η ελληνική καταγωγή του κινηματογραφικού χαρακτήρα του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την ερμηνεία του.

Οι διακοπές στην Κέρκυρα και η αγάπη για την ελληνική κουζίνα

Ο νέος κινηματογραφικός πράκτορας 007 είχε αποκαλύψει ότι γνώρισε την Ελλάδα σε ηλικία μόλις 12 ετών, όταν ταξίδεψε στην Κέρκυρα για διακοπές.

Παρότι δεν είχε επεκταθεί σε λεπτομέρειες για την παραμονή του στο νησί, είχε συνδέσει την ανάμνηση εκείνου του ταξιδιού με την εκτίμησή του για την ελληνική κουζίνα.

Μάλιστα, είχε αναφερθεί σε ένα ελληνικό εστιατόριο στο Λονδίνο, το «Χαλέπι», το οποίο επισκεπτόταν συχνά και είχε χαρακτηρίσει εξαιρετικό.

Οι αναφορές αυτές έγιναν στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σχέση του με την ελληνική κουλτούρα, την οποία είχε γνωρίσει και μέσα από τη δουλειά του στον κινηματογράφο.

Ο Έλληνας της Νέας Υόρκης που ενέπνευσε τον ρόλο του

Στην ταινία «Good Time», ο Ρόμπερτ Πάτινσον υποδυόταν τον Κωνσταντίνο Νίκα, έναν άνδρα ελληνικής καταγωγής.

Για να προσεγγίσει τον χαρακτήρα, είχε αντλήσει στοιχεία από έναν Έλληνα ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων στο Γιόνκερς της Νέας Υόρκης.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος τον είχε ξεναγήσει στη γειτονιά του, βοηθώντας τον να κατανοήσει καλύτερα το περιβάλλον και την προσωπικότητα που ήθελε να αποδώσει στην οθόνη.

«Υπήρχε ένας τύπος στον οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ο χαρακτήρας μου, ο οποίος είναι Έλληνας και έχει ένα συνεργείο αυτοκινήτων στο Yonkers της Νέας Υόρκης. Με πήγαινε στη γειτονιά του και μου έδειχνε διάφορα μέρη. Και μου άρεσε πολύ», είχε αφηγηθεί.

Ο Πάτινσον είχε υπογραμμίσει ότι η ελληνική καταγωγή του κινηματογραφικού ήρωα ήταν ένα από τα στοιχεία που του κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον.

«Λατρεύω την ιδέα του να έχει ελληνική καταγωγή. Είχε κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν μοιάζω και πολύ με Έλληνα», είχε σχολιάσει με χιούμορ.

«Η ελληνική καταγωγή άνοιξε έναν ολόκληρο κόσμο για τον χαρακτήρα»

Ο Βρετανός ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι ακόμη και μια φαινομενικά μικρή λεπτομέρεια μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερο βάθος σε έναν κινηματογραφικό ρόλο.

Για τον ίδιο, η ελληνική ταυτότητα του Κωνσταντίνου Νίκα δεν αποτελούσε απλώς ένα στοιχείο του σεναρίου, αλλά μια αφετηρία για να ανακαλύψει περισσότερες πτυχές της προσωπικότητας του ήρωα.

«Λατρεύω τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί κατά κάποιο τρόπο ανοίγουν έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από τον χαρακτήρα. Το να υπάρχει κάτι τόσο συγκεκριμένο νομίζω ότι βοηθάει πραγματικά στη δημιουργία ενός χαρακτήρα», είχε αναφέρει.

Δεν είχε παραλείψει, πάντως, να παραδεχθεί χαμογελώντας ότι, παρά την επαφή του με την ελληνική κουλτούρα, δεν γνώριζε τη γλώσσα.

«Αλλά, ναι, δεν θα μπορούσα να σου πω τίποτα στα ελληνικά», είχε προσθέσει.

Από το «Good Time» στον νέο James Bond

Σχεδόν μία δεκαετία μετά τη συγκεκριμένη συνέντευξη, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ετοιμάζεται να αναλάβει έναν από τους πλέον εμβληματικούς ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η επιλογή του για τον επόμενο James Bond έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των βρετανικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την ευκαιρία αυτή «την τιμή της ζωής του».

Με αφορμή τη νέα σελίδα στην καριέρα του, οι παλαιότερες δηλώσεις του για την Ελλάδα αποκτούν και πάλι επικαιρότητα, υπενθυμίζοντας τις προσωπικές του αναμνήσεις από την Κέρκυρα και την ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει με στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας.

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