Snapshot Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιλέχθηκε ως ο έβδομος Τζέιμς Μποντ, αφήνοντας πίσω του τη στολή του Μπάτμαν, με τρεις ταινίες προγραμματισμένες για γυρίσματα από την επόμενη χρονιά.

Η επιλογή του Πάτινσον αντιστρέφει την παράδοση του franchise, καθώς είναι ήδη μεγάλος κινηματογραφικός σταρ με εκατομμύρια θαυμαστές, σε αντίθεση με τους προηγούμενους Μποντ που ήταν λιγότερο γνωστοί πριν από τον ρόλο.

Η παραγωγή υπό τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ και τους νέους ιδιοκτήτες της Amazon στοχεύει στην ανανέωση και μεγάλη εισπρακτική επιτυχία του franchise, αξιοποιώντας το ταλέντο και τη δημοφιλία του Πάτινσον.

Η αναζήτηση για νέο Μποντ διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία και ολοκληρώθηκε με σκληρές διαπραγματεύσεις, στις οποίες ο Πάτινσον ζήτησε υψηλότερες αποδοχές και μεγαλύτερη δέσμευση από άλλους υποψήφιους.

Ο Πάτινσον, 40 ετών, φέρνει μαζί του νεότερο κοινό από τα προηγούμενα franchise στα οποία συμμετείχε, όπως «Λυκόφως» και «Χάρι Πότερ», ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει εμπορικές προκλήσεις λόγω συνεργασιών με άλλες πολυτελείς μάρκες. Snapshot powered by AI

Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι η απάντηση ήταν μπροστά στα μάτια όλων από την αρχή.

Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι είχε δείξει ενδιαφέρον για τον Ρόμπερτ Πάτινσον ήδη από το 2019, ωστόσο εγκατέλειψε την ιδέα όταν εκείνος επιλέχθηκε για τον ρόλο του Μπάτμαν.

Χθες, οι διάδοχοί της στην Amazon, στην οποία πουλήθηκε το κινηματογραφικό franchise πέρυσι, ανακοίνωσαν ότι ο Βρετανός ηθοποιός θα αφήσει στην άκρη τη στολή του Μπάτμαν για να γίνει ο έβδομος Τζέιμς Μποντ, επικρατώντας τεσσάρων ακόμη ηθοποιών που είχαν περάσει από δοκιμαστικά.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που κανείς δεν υποψιαζόταν μέχρι πριν από μία εβδομάδα, όταν το όνομά του εμφανίστηκε ξαφνικά στη λίστα των υποψηφίων, την τελευταία στιγμή. Μέχρι τότε, όλοι, ακόμη και ο πρώην διευθυντής κάστινγκ των ταινιών Μποντ, υποστήριζαν ότι όσο λιγότερο γνωστός ήταν ο επόμενος ηθοποιός που θα ενσάρκωνε τον θρυλικό πράκτορα, τόσο το καλύτερο.

Τελικά, επιλέχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος βρίσκεται σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη περίοδο της καριέρας του, έχοντας συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, τη μεγαλύτερη κινηματογραφική παραγωγή της χρονιάς.

Ο 40χρονος Πάτινσον, που μεγάλωσε στο Μπαρνς, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, θα πάρει τα κλειδιά της Άστον Μάρτιν του Μποντ για τρεις ταινίες. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Επιλέγοντας έναν ήδη καταξιωμένο σταρ, ο οποίος διαθέτει εκατομμύρια θαυμαστές που μεγάλωσαν βλέποντάς τον στις ταινίες «Χάρι Πότερ» και στο κινηματογραφικό έπος με τους βρικόλακες «Λυκόφως», η εταιρεία κινείται εντελώς αντίθετα από την παράδοση των ταινιών Τζέιμς Μποντ.

Robert Pattinson has officially been cast as James Bond. Watch the first teaser for the new 007. https://t.co/iHpGL6SHWM — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) November 16, 2026

Ο Σον Κόνερι ήταν ουσιαστικά άγνωστος πριν αναλάβει τον ρόλο του Μποντ, ενώ ο Τζορτζ Λέιζενμπι δεν είχε παίξει ποτέ πέρα από τηλεοπτικές διαφημίσεις. Ο Ρότζερ Μουρ και ο Πιρς Μπρόσναν ήταν τηλεοπτικοί σταρ, όχι όμως κινηματογραφικοί. Ο Τίμοθι Ντάλτον και ο Ντάνιελ Κρεγκ είχαν κάνει αρκετές δουλειές ως ηθοποιοί χαρακτηριστικών ρόλων πριν από τη μεγάλη τους επιτυχία.

«Η επιλογή του Πάτινσον ήρθε κυριολεκτικά από το πουθενά», δήλωσε χθες ο Μάθιου Φιλντ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Ίαν Φλέμινγκ. «Αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ υπό την Μπάρμπαρα Μπρόκολι. Δεν θα επέλεγε έναν ηθοποιό που ήταν ήδη κινηματογραφικός σταρ για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα φέρει στις κινηματογραφικές αίθουσες ολόκληρη τη γενιά που μεγάλωσε με τις ταινίες “Λυκόφως”. Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός που μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή.

Αυτή η είδηση δείχνει το μέγεθος της φιλοδοξίας για την ανανέωση του Μποντ. Συνεργάζονται με τον Ντενί Βιλνέβ, έναν από τους πιο συναρπαστικούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, έναν τεράστιο σταρ και δύο καταξιωμένους παραγωγούς. Πρόκειται για ένα απίστευτο πακέτο».

Στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την επιστροφή του Μποντ με μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Ο Βρετανός παραγωγός Τζέισον Σόλομονς δήλωσε: «Πιστεύω ότι είναι ιδιοφυής επιλογή. Είναι η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή για να οδηγήσει ένα βρετανικό σύμβολο στο μέλλον, δίνοντάς του μια πιο ανεξάρτητη κινηματογραφική ταυτότητα.

Οι έξυπνες επιλογές του, σε συνδυασμό με τη μακρά πορεία του, σημαίνουν ότι μπορεί να αντέξει την πίεση μιας υπερπαραγωγής, χωρίς να σταματήσει να μας εκπλήσσει. Διατηρεί επίσης ένα στοιχείο μυστηρίου κάθε φορά που εμφανίζεται. Θα είναι επικίνδυνος και αστείος, ενώ αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι ο μοναδικός Μποντ που θα μπορούσε να υποδυθεί και έναν κακό της σειράς».

Ο κινηματογραφικός παραγωγός Τσαρλς Φιντς, με έδρα το Μέιφερ του Λονδίνου, πρόσθεσε: «Είναι μια πολύ στιλάτη επιλογή. Διαθέτει εμπορική απήχηση, είναι εξαιρετικός ηθοποιός και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πειστικός στον ρόλο. Θα είναι ένας ψύχραιμος και συγκροτημένος Μποντ».

Όταν ο Ντάνιελ Κρεγκ ανακοινώθηκε ως ο νέος 007 το 2005, ακολούθησε μια διαβόητα αποτυχημένη εκδήλωση για τα μέσα ενημέρωσης, μετά από μια άβολη διαδρομή με ταχύπλοο στον Τάμεση. Ο Κρεγκ δέχθηκε επικρίσεις επειδή φορούσε σωσίβιο, ενώ οι θαυμαστές εμφανίστηκαν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι. Αργότερα, βέβαια, κέρδισε την αποδοχή τους με την εντυπωσιακή επανεκκίνηση της σειράς στην ταινία «Καζίνο Ρουαγιάλ».

Αυτή τη φορά, στον επίσημο λογαριασμό του 007 στο Instagram εμφανίστηκε αντίστροφη μέτρηση και στη συνέχεια ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε τον Πάτινσον με σμόκιν να κοιτάζει κατάματα την κάννη ενός όπλου. Το βίντεο συγκέντρωσε 50.000 likes μέσα σε μόλις δέκα λεπτά.

Την ίδια στιγμή, ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο Instagram, που εκπροσωπεί τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα και τα υπόλοιπα ενεργά μέλη της, δημοσίευσε το μήνυμα: «Καλώς ήρθατε στην Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών της Αυτού Μεγαλειότητας, κύριε Μποντ».

Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Ο Πάτινσον δήλωσε: «Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το γεγονός ότι μου εμπιστεύονται τον 007 αποτελεί την ύψιστη τιμή της ζωής μου. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για τη δουλειά που μας περιμένει με αυτή την εξαιρετική ομάδα».

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ ανέφερε: «Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου στους εξαιρετικούς ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι. Περιτριγυριστήκαμε από σπουδαία ταλέντα, αλλά μπορεί να υπάρχει μόνο ένας 007.

Είμαι πανευτυχής που καλωσορίζω τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο μας Τζέιμς Μποντ. Διαθέτει τη διαχρονική ψυχή του 007, αλλά φέρνει μαζί του και ένα εντελώς νέο πνεύμα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».

Πώς ξεκίνησε η αναζήτηση για τον νέο Τζέιμς Μποντ

Η αναζήτηση του έβδομου ηθοποιού που θα ενσαρκώσει τον Μποντ – και αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν περπατήσει στη Σελήνη από όσους έχουν υποδυθεί τον θρυλικό κατάσκοπο – ξεκίνησε όταν ο Ντάνιελ Κρεγκ ετοιμαζόταν να γυρίσει την τελευταία του ταινία ως 007.

Η τελευταία εμφάνισή του στον ρόλο ήταν στην ταινία «Δεν υπάρχει χρόνος να πεθάνεις» το 2021, η οποία ολοκληρώθηκε αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο κατάσκοπος του Ίαν Φλέμινγκ ήταν νεκρός.

Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι, κόρη του θρυλικού παραγωγού των ταινιών Μποντ, Άλμπερτ «Κάμπι» Μπρόκολι, δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον Κρεγκ, τον οποίο θεωρούσε τον καλύτερο κινηματογραφικό Μποντ.

Ο Daniel Criag σε ειδική εκδήλωση για τον εορτασμό των 60 χρόνων του James Bond στις 23 Νοεμβρίου 2022 στο Λονδίνο της Αγγλίας. Getty Images

Μετά την αποχώρησή του, σύμφωνα με πηγές, η ίδια και ο ετεροθαλής αδελφός της, Μάικλ Τζ. Γουίλσον, «έφτασαν απλώς στο τέλος της δημιουργικής τους διαδρομής».

Από την κυκλοφορία του «Δεν υπάρχει χρόνος να πεθάνεις» μέχρι τη συμφωνία-βόμβα για την πώληση των δικαιωμάτων του Μποντ στην Amazon, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε σενάριο, σκηνοθέτη ή συγκεκριμένη κατεύθυνση για το μέλλον του ήρωα.

Ο Γουίλσον αποφάσισε να αποσυρθεί και, έπειτα από διαφωνίες με τους νέους ιδιοκτήτες της MGM στην Amazon, η Μπρόκολι επέλεξε να πουλήσει το μερίδιό της και να αποχωρήσει. Η συμφωνία φέρεται να απέφερε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Τη σκυτάλη ανέλαβε ο σκηνοθέτης Βιλνέβ, με τη στήριξη των παραγωγών Έιμι Πασκάλ, η οποία είχε δώσει το πράσινο φως για την επιλογή του Κρεγκ ως Μποντ όταν εργαζόταν στη Sony, και Ντέιβιντ Χέιμαν.

Υπάρχουν, μάλιστα, προσωπικές συνδέσεις ανάμεσα στα βασικά πρόσωπα της παραγωγής και τον Πάτινσον. Ο Χέιμαν ήταν εκείνος που τον επέλεξε για τον ρόλο του Σέντρικ Ντίγκορι στον «Χάρι Πότερ», όταν ο ηθοποιός ήταν ένας άπειρος, αλλά γοητευτικός 19χρονος.

Ο Βιλνέβ, από την άλλη, εντυπωσιάστηκε από τον Πάτινσον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επερχόμενης ταινίας «Dune: Μέρος Τρίτο», στην οποία ο ηθοποιός υποδύεται τον κακό.

Ο Πάτινσον έχει ήδη επιβιώσει από τρία μεγάλα κινηματογραφικά franchise: τον «Χάρι Πότερ», το «Λυκόφως» και τον «Μπάτμαν». Αναμένεται, μάλιστα, να φέρει μαζί του στον κόσμο του Μποντ και τους νεότερους θαυμαστές του.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια έξυπνη κίνηση, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον ενός κινηματογραφικού franchise που αντιμετωπίζει δυσκολίες, έπειτα από τη μεγάλη χρονική απόσταση από την τελευταία ταινία και την αλλαγή ιδιοκτησίας και δημιουργικής ομάδας.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια επιλογή που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα υποστήριζαν μέχρι πρότινος οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το franchise.

Όταν νωρίτερα φέτος αποκλείστηκε από τη διεκδίκηση του ρόλου ο Αυστραλός Τζέικομπ Ελόρντι, η πληροφορία που κυκλοφορούσε ήταν ότι οι παραγωγοί τον θεωρούσαν «υπερβολικά διάσημο για να γίνει Μποντ». Μάλιστα, είχε αναφερθεί ακόμη και ότι η σχέση του με την Κένταλ Τζένερ ενδέχεται να επηρέασε αρνητικά τις πιθανότητές του, καθώς η σύντροφός του, μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν, του προσέδιδε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Τελικά, επέλεξαν έναν ηθοποιό ακόμη πιο διάσημο από τον Ελόρντι.

Στα 40 του χρόνια, ο Πάτινσον είναι επίσης μεγαλύτερος από όλους τους υπόλοιπους επικρατέστερους υποψηφίους. Έχει την ίδια ηλικία με τον Τζέιμς Νόρτον, τον οποίο ήθελε για τον ρόλο ο σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ, αλλά ο τελευταίος αποσύρθηκε ευγενικά από τη διεκδίκηση, λέγοντας ότι οι παραγωγοί αναζητούσαν κάποιον νεότερο.

Ο Θίο Τζέιμς, γνωστός από τη σειρά «Οι κύριοι», απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο. Η αναζήτηση έχει διαρκέσει τόσο πολύ, ώστε ορισμένα από τα ονόματα που κάποτε θεωρούνταν φαβορί, όπως ο Ρεζ-Ζαν Πέιτζ του «Μπρίτζερτον» και ο Βρετανός Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, έχουν πλέον ξεχαστεί σχεδόν εντελώς.

Η αναζήτηση εντάθηκε πραγματικά μέσα στη φετινή χρονιά. Η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ είχε δηλώσει τον Μάιο στις Κάννες ότι αναζητούσε κάποιον που να «αποπνέει έντονο σεξαπίλ».

Η Πασκάλ είχε αναφέρει το καλοκαίρι: «Θα έλεγα ότι το τέλος της χρονιάς είναι μια καλή εκτίμηση. Προχωράμε με πραγματικά, πραγματικά μεθοδικό τρόπο. Ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι δύσκολο να τον διαδεχθεί κανείς. Πρέπει να βρούμε κάτι πραγματικά διαφορετικό, κάτι που να συναρπάζει και να ενθουσιάζει».

Η τελική ομάδα υποψηφίων αποτελούνταν από τους Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και Τζος Ο'Κόνορ. Και οι τρεις πέρασαν από δοκιμαστικά τον περασμένο μήνα στα στούντιο Μπρέι, στο Μπέρκσαϊρ, όπου κλήθηκαν να εκτελέσουν μια σκηνή δράσης και να απαγγείλουν διαλόγους από παλαιότερη ταινία του Μποντ.

Ο συμπρωταγωνιστής του Λόουντεν στη σειρά «Slow Horses», Γκάρι Όλντμαν, πίστευε εκείνη την περίοδο ότι ο ρόλος είχε ήδη καταλήξει στον συνάδελφό του. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο δήλωσε ότι ο Λόουντεν είχε πάρει τον ρόλο. Ο τελευταίος απέφυγε να σχολιάσει, πέρα από το ότι αισθανόταν κολακευμένος που είχε συμπεριληφθεί στους υποψηφίους.

Ο Ο'Κόνορ, ο οποίος υποδύθηκε τον πρίγκιπα Κάρολο στη σειρά «Το Στέμμα», φέρεται να γιόρταζε σε παμπ του Λονδίνου την είδηση ότι είχε εξασφαλίσει τον ρόλο, σύμφωνα με δημοσίευμα που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, ό,τι κι αν αναζητούσαν ο σκηνοθέτης και οι παραγωγοί, δεν το βρήκαν σε κανέναν από τους συγκεκριμένους ηθοποιούς. Έτσι, δύο νέα ονόματα, ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Νίκολας Χουλτ, κλήθηκαν να περάσουν από δοκιμαστικά.

Οι εκπρόσωποι του Πάτινσον αρνήθηκαν να δεσμευτούν για τέσσερις ταινίες, όπως απαιτούσε η συμφωνία και όπως είχαν ήδη αποδεχθεί όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός διεκδίκησε περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλον.

Οι σκληρές διαπραγματεύσεις αποτέλεσαν μια πρώτη ένδειξη ότι ο Πάτινσον ήταν τελικά εκείνος που ήθελαν περισσότερο οι υπεύθυνοι της παραγωγής.

Τα εμπορικά ζητήματα και η προσωπική ζωή του νέου Μποντ

Υπάρχουν, πάντως, ορισμένα εμπορικά ζητήματα που θα πρέπει να διευθετηθούν. Ο Πάτινσον υπέγραψε μόλις τον Σεπτέμβριο συμφωνία για να γίνει το πρόσωπο της εταιρείας πολυτελών ρολογιών Ζεγκέρ-ΛεΚούλτρ. Από το 1995, ο Τζέιμς Μποντ φοράει ρολόγια της Όμεγα, στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα προσοδοφόρας εμπορικής συμφωνίας.

Ο Πάτινσον είναι επίσης εδώ και χρόνια πρεσβευτής της Ντιόρ. Ο Ντάνιελ Κρεγκ, από την άλλη, φορούσε πάντοτε κοστούμια του Τομ Φορντ.

Παράλληλα, η αρραβωνιαστικιά του Πάτινσον, Σούκι Γουότερχαουζ, είναι τραγουδίστρια και ηθοποιός και θα μπορούσε ενδεχομένως να εμφανιστεί στις ταινίες ή ακόμη και να ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων αρχής. Ωστόσο, η τελευταία κυκλοφορία της έφτασε μόλις μέχρι την 53η θέση των μουσικών καταλόγων νωρίτερα φέτος.

Το ζευγάρι έχει μία κόρη, η οποία γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2024.

Ο πατέρας του Πάτινσον εισήγαγε στις ΗΠΑ και στη Βρετανία vintage αυτοκίνητα από την Αμερική, ενώ η μητέρα του εργαζόταν ως υπεύθυνη επιλογής μοντέλων σε πρακτορείο μόδας.

Οι δύο μεγαλύτερες αδελφές του συνήθιζαν να τον ντύνουν σαν κούκλα και να τον αποκαλούν Κλαούντια, προκαλώντας του αρκετή ταλαιπωρία στα παιδικά του χρόνια.

Ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο σε ηλικία 12 ετών και φοίτησε στη σχολή Χάροντιαν. Η υποκριτική δεν ήταν από την αρχή η βασική του επιδίωξη, καθώς το μεγάλο του πάθος ήταν η μουσική.

Ο πατέρας του τον παρότρυνε να ενταχθεί στην τοπική ερασιτεχνική θεατρική ομάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη συστολή του.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον @ EPA/NEIL HALL

Ένας υπεύθυνος κάστινγκ τον εντόπισε όταν ήταν ακόμη έφηβος, ωστόσο εκείνος εξακολουθούσε να σχεδιάζει να σπουδάσει διεθνείς σχέσεις, μέχρι που επιλέχθηκε για την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς».

Για ένα διάστημα έζησε στο Λονδίνο με τον καλύτερό του φίλο, Τομ Στάριτζ, ενώ στη συνέχεια πήρε τον ρόλο που θα άλλαζε τη ζωή του: εκείνον του Έντουαρντ Κάλεν στο «Λυκόφως», που τον έκανε διεθνώς διάσημο.

Η ερωτική του σχέση με τη συμπρωταγωνίστριά του, Κρίστεν Στιούαρτ, διήρκεσε μέχρι το 2013 και πέρασε ακόμη και από την κρίση που προκάλεσε η σχέση της ηθοποιού με τον σκηνοθέτη Ρούπερτ Σάντερς.

Στη συνέχεια αρραβωνιάστηκε την τραγουδίστρια Εφ Κέι Έι Τουίγκς, προτού ξεκινήσει τη σχέση του με τη Σούκι Γουότερχαουζ, η οποία μεγάλωσε στο δυτικό Λονδίνο και πρωταγωνίστησε στη σειρά «Ντέιζι Τζόουνς και οι Έξι».

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Λυκόφως: Χαραυγή», Μπιλ Κόντον, είχε δηλώσει για τον Πάτινσον: «Είναι πολύ στοχαστικός και αναλυτικός. Είναι επίσης λάτρης του κινηματογράφου. Αγαπά πολλά διαφορετικά είδη ταινιών και ηθοποιούς».

Οι πιο πρόσφατες δουλειές του περιλαμβάνουν το θρίλερ «Πράιμταϊμ», σε σκηνοθεσία του Λανς Οπενχάιμ. Στην «Οδύσσεια» του Νόλαν υποδύεται τον Αντίνοο, ενώ εμφανίζεται και στο πλευρό της Ζεντάγια στην ταινία «Το Δράμα».

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει και σε πιο καλλιτεχνικές παραγωγές που δεν σημείωσαν μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες, όπως η ταινία «Πέθανε, αγάπη μου», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με την Τζένιφερ Λόρενς.

Οι κριτικοί τον χαρακτηρίζουν σταθερά έναν από τους πιο ενδιαφέροντες και ολοκληρωμένους ηθοποιούς της γενιάς του.

Έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: να μην εγκλωβιστεί στην επιτυχία ενός κινηματογραφικού franchise, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πολύ καλά τις παγίδες που κρύβει η τεράστια δημοσιότητα.

Όπως είχε αναρωτηθεί κάποτε: «Αν αποφασίσω κάποια μέρα να σταματήσω την υποκριτική, δεν θα ήθελα με τίποτα να ακούω τους ανθρώπους να λένε: “Καλά, δεν έκανε ποτέ τίποτα άλλο εκτός από εκείνο το Λυκόφως;”».

Τώρα, όμως, θα τον ρωτούν κάτι εντελώς διαφορετικό.

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