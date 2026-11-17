Snapshot Ο Γιώργος Νταλάρας συμβουλεύει τον Good Job Nicky να ζήσει δύο χρόνια στο Λονδίνο για να αναζητήσει το όνειρό του και να συνεργαστεί με σωστούς ανθρώπους.

Ο Νταλάρας χαρακτήρισε τη μουσική του Good Job Nicky μοναδική και αναγνώρισε το καλλιτεχνικό DNA του ως συνέχεια του πατέρα του, Γιάννη Πάριου.

Ο Good Job Nicky περιέγραψε τη δημιουργία του άλμπουμ «Gone Missing» ως διαδικασία απελευθέρωσης από ψυχολογικές δυσκολίες και μια νέα αρχή στη ζωή του.

Η μητέρα του Good Job Nicky παίζει σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική του πορεία και λειτουργεί ως αυστηρός κριτής των μουσικών του επιλογών. Snapshot powered by AI

Τη συμβουλή του στον Good Job Nicky έδωσε ο Γιώργος Νταλάρας, με αφορμή την παρουσίαση του νέου δίσκου του νεαρού καλλιτέχνη με τίτλο «Gone Missing», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16/11).

Ο σπουδαίος ερμηνευτής μίλησε στην κάμερα του Happy Day, με θερμά λόγια για τη μουσική πορεία του Good Job Nicky, επισημαίνοντας πως αυτό που κάνει είναι μοναδικό και προτρέποντάς τον να τολμήσει να αναζητήσει νέες εμπειρίες και συνεργασίες στο εξωτερικό.

«Αυτό που κάνει είναι μοναδικό. Αν βρεις το σθένος και το κουράγιο, πήγαινε και κάθισε στο Λονδίνο δύο χρόνια. Να πας και να βρεις τους σωστούς ανθρώπους, για να κάνεις αυτό που σου χρωστάει το όνειρό σου», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Νταλάρας.

Νωρίτερα, έγινε αναφορά στο «καλλιτεχνικό DNA» του Good Job Nicky, ο οποίος είναι γιος του Γιάννη Πάριου. «Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά», σχολίασαν οι δημοσιογράφοι, με τον Γιώργο Νταλάρα να συμφωνεί.

Ο Good Job Nicky μίλησε για την προσωπική διαδρομή πίσω από τη δημιουργία του άλμπουμ, αποκαλύπτοντας πως αποτέλεσε για εκείνον μια διαδικασία απελευθέρωσης από όσα τον βάραιναν.

«Ο δίσκος έχει να κάνει με την ανάγκη μου να εξαφανιστώ. Είχα καιρό να μείνω μόνος με τις σκέψεις μου, τις απέφευγα. Πολλές κρίσεις πανικού και ψευδοδυσφαγία, που με ακολουθούσαν μέχρι τότε. Η δημιουργία αυτού του δίσκου ήταν η απόλυτη απελευθέρωση από όλα εκείνα που με επιβάρυναν. Τώρα μαρκάρει μια νέα αρχή για μένα», ανέφερε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη μητέρα του, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της στην καλλιτεχνική του πορεία και αποκαλύπτοντας πως αποτελεί έναν ιδιαίτερα αυστηρό κριτή για τις μουσικές επιλογές του.

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