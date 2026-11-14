Good Job Nicky για τον πατέρα του: «Είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά»

Snapshot Ο Good Job Nicky παραδέχεται ότι υπάρχουν συγκρίσεις με τον πατέρα του, αλλά τονίζει ότι κινούνται σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Δεν αποκλείει να ερμηνεύει τραγούδια του πατέρα του στις ζωντανές εμφανίσεις του όταν αισθάνεται την ανάγκη.

Το τραγούδι «Όλη η ζωή μου» είναι ένα από αυτά που θα ήθελε να αποκτήσει και να ερμηνεύσει.

Η ερμηνεία των τραγουδιών του πατέρα του δεν τον εκφράζει καλλιτεχνικά στη σημερινή φάση της πορείας του.

Παρά τη διαφορετική καλλιτεχνική ταυτότητα, απολαμβάνει να τραγουδά περιστασιακά τα τραγούδια του πατέρα του στα live του. Snapshot powered by AI

Στη σχέση του με τα τραγούδια του πατέρα του, αλλά και στις συγκρίσεις που αναπόφευκτα γίνονται μαζί του, αναφέρθηκε ο Good Job Nicky, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι η σύγκριση με τον πατέρα του υπάρχει, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι μουσικά κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. «Υπάρχει σίγουρα αυτή η σύγκριση με τον πατέρα μου, αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά. Όταν σε κάποιο live πίνω ένα κρασάκι παραπάνω και τραγουδάω, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει αυτή η σύγκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ερμηνεύει τραγούδια του πατέρα του στις ζωντανές εμφανίσεις του, όταν αισθάνεται την ανάγκη. Όπως αποκάλυψε, ένα από αυτά που θα ήθελε ιδιαίτερα είναι το «Όλη η ζωή μου».

«Τραγουδάω ό,τι μου πουν, αν πιω και κανένα κρασάκι. Για το “Όλη η ζωή μου” θέλω να του πάρω τα δικαιώματα. Όταν πάλι νιώσω την ανάγκη, ναι, θα τραγουδήσω κομμάτια του. Αν νιώσω την ανάγκη. Δεν αποκλείω τη μουσική σε κανέναν βαθμό, δεν βάζω όρια καθόλου», είπε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ερμηνεία των συγκεκριμένων τραγουδιών δεν τον εκφράζει καλλιτεχνικά στην παρούσα φάση της πορείας του και δεν θα μπορούσε να την υποστηρίξει στον βαθμό που θα ήθελε. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν απολαμβάνει να τα τραγουδά περιστασιακά στα live του.

«Δεν είναι κάτι όμως το οποίο αυτή τη στιγμή με εκφράζει, άρα δεν θα ήταν και κάτι που θα μπορούσα κι εγώ να υποστηρίξω πάρα πολύ. Στα live μου αρέσει καμιά φορά, θέλω έτσι», πρόσθεσε.

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