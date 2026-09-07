Γιάννης Πάριος: «Δεν με νοιάζει η ηλικία μου» - Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή του

Ο ερμηνευτής μίλησε για τη σχέση του με τη μουσική και έστειλε ένα μήνυμα ως απάντηση στα αρνητικά σχόλια μέσα από νέα ανάρτηση στο TikTok

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γιάννης Πάριος: «Δεν με νοιάζει η ηλικία μου» - Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή του
LIFESTYLE
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  • Ο Γιάννης Πάριος δήλωσε πως δεν τον επηρεάζει η ηλικία του και συνεχίζει να νιώθει βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική.
  • Σε ανάρτησή του στο TikTok, ο τραγουδιστής εξέφρασε την αγάπη του προς τους θαυμαστές και τόνισε ότι χαίρεται ακόμα περισσότερο για τη μουσική σήμερα.
  • Η εμφάνισή του σε συναυλία στη Λάρνακα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με θετικά και αρνητικά σχόλια σχετικά με την απόδοσή του και την ηλικία του.
  • Ο συνεργάτης του, Κυριάκος Τσολάκης, εξέφρασε την οργή του για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε ο Πάριος στα κοινωνικά δίκτυα.
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Ένα ιδιαίτερο μήνυμα προς τους θαυμαστές του και μη θέλησε να στείλει ξανά ο Γιάννης Πάριος μέσα από νέα ανάρτησή του στο TikTok.

Ο ερμηνευτής δημοσίευσε ένα βίντεο, το οποίο συνόδευσε με ένα προσωπικό κείμενο, αναφερόμενος στην ηλικία του, στην αγάπη του για τη μουσική αλλά και στο γεγονός ότι εξακολουθεί να αισθάνεται βαθιά συνδεδεμένος μαζί της.

«Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια», έγραψε.

Ο Γιάννης Πάριος συνέχισε, εκφράζοντας μάλιστα τη χαρά του για τη μουσική σήμερα: «Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική».

Στο μήνυμά του απευθύνεται με ιδιαίτερα προσωπικό τόνο στους ανθρώπους που τον ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια, γράφοντας: «Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου».

Κλείνοντας, επανέλαβε πόσο δυνατή παραμένει η σχέση του με τη μουσική: «Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο ο Γιάννης Πάριος ερμηνεύει το «Πάτωμα», με το γραπτό μήνυμα να υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο.

Η εμφάνιση στην Κύπρο

Ο τραγουδιστής είχε βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης στα social media με ένα βίντεο από τη συναυλία του στη Λάρνακα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, να γίνεται viral και να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις.

Στο βίντεο ο ερμηνευτής τραγουδά το «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω», μία από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες της μακράς πορείας του. Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά την παρουσία του στη σκηνή, αναφερόμενοι στη μεγάλη φωνή και τη διαχρονική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια. Ορισμένοι χρήστες στάθηκαν στην ηλικία του τραγουδιστή και στην απόδοσή του, υποστηρίζοντας ακόμη και πως «καλύτερο θα ήταν να αποσυρθεί», ενώ άλλοι σχολίασαν πως εμφανίσεις αυτού του είδους κάνουν το κοινό να «εκτιμά καλλιτέχνες που έχουν αποχωρήσει από τον χώρο».

Μέσα στον καταιγισμό των σχολίων, θέση πήρε ο Κυριάκος Τσολάκης, ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του τραγουδιστή, ο οποίος δεν έκρυψε την οργή του για όσα γράφτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

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