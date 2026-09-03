Γιάννης Πάριος: «Ο καλλιτέχνης παει στο ΙΚΑ να πάρει σύνταξη;» - Η απάντηση στους επικριτές του

Snapshot Ο Γιάννης Πάριος απάντησε στουςνητικούς σχολιασμούς τη φωνή εμφάνισή του στη συναυλία της Κύπρου, δηλώνοντας ότι τα ανώνυμα σχόλια στο διαδίκτυο δεν τον επηρεάζουν.

Ο καλλιτέχνης τόνισε ότι δεν παίρνει σύνταξη και δεν προτίθεται να σταματήσει να τραγουδά λόγω της ηλικίας του ή των επικριτικών σχολίων.

Συνάδελφοί του υπερασπίστηκαν δημόσια τον Πάριο μετά την αρνητική κριτική που δέχτηκε στα social media.

Ο Πάριος υπογράμμισε ότι δεν έχει βλάψει κανέναν και επέκρινε όσους σχολιάζουν ανώνυμα χωρίς να υπογράφουν τα σχόλιά τους.

Για τον ίδιο, η αγάπη του κόσμου είναι το σημαντικότερο και δεν μετριέται από τα σχόλια στο διαδίκτυο. Snapshot powered by AI

Τη δική του απάντηση σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν αρνητικά τη φωνή και την εμφάνισή του στη συναυλία της Κύπρου, στις 28 Αυγούστου, έδωσε ο Γιάννης Πάριος. Ψύχραιμος, αλλά και ιδιαίτερα αιχμηρός, ο σπουδαίος ερμηνευτής ξεκαθάρισε πως τα σχόλια που γράφονται ανώνυμα στο διαδίκτυο δεν τον αγγίζουν.

Ο ίδιος μίλησε στο «Secret» και δεν μάσησε τα λόγια του. Η φράση του ήταν ξεκάθαρη. «Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη;», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Πάριος αναφέρθηκε και στην ηλικία του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να σταματήσει να τραγουδά επειδή κάποιοι θεωρούν ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να αποσύρεται. «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου», ανέφερε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης βρίσκεται στο στόχαστρο σχολίων στα social media. Αυτή τη φορά, όμως, η συζήτηση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, με συναδέλφους του Πάριου να σπεύδουν δημόσια να τον υπερασπιστούν.

Ο ίδιος, πάντως, δείχνει να κρατά αποστάσεις από όλη αυτή τη συζήτηση. «Τελείως (μου είναι αδιάφορα τα σχόλια). Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο», είπε, αφήνοντας να φανεί ποια είναι για εκείνον η πραγματική απάντηση.

«Δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς»

Ο τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πολλοί από εκείνους που τον επικρίνουν επιλέγουν να παραμένουν ανώνυμοι πίσω από ένα πληκτρολόγιο.

«Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκάτς (κότσια) -που λένε- να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε», τόνισε.

«Για τους άλλους δεν μιλάνε γιατί; Δεν ξέρω. Να σκεφθώ άσχημα δεν θέλω», είπε, επιλέγοντας να κλείσει τη συζήτηση με τον δικό του τρόπο.

Γιατί, όπως φαίνεται, στο τέλος μετράει κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον ίδιο: η αγάπη του κόσμου. Και αυτή δεν μετριέται σε σχόλια κάτω από μια ανάρτηση.

«Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια… Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν», είπε ο Γιάννης Πάριος.

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