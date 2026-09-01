Στέλιος Ρόκκος για Γιάννη Πάριο: «Είναι ένα υπερωκεάνιο, δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν»

Ο τραγουδιστής στήριξε τον μεγάλο ερμηνευτή μέσω ανάρτησης στα social media

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Στέλιος Ρόκκος για Γιάννη Πάριο: «Είναι ένα υπερωκεάνιο, δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν»
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  • Ο Γιάννης Πάριος βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο σχολίων μετά από εμφάνισή του στη Λάρνακα, με αντιδράσεις που περιλάμβαναν τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια.
  • Ο Στέλιος Ρόκκος υπερασπίστηκε δημόσια τον Γιάννη Πάριο, τονίζοντας τη διαχρονική του αξία και απορρίπτοντας την ανάγκη συνεχούς απόδειξης φωνητικών επιδόσεων.
  • Ο Ρόκκος περιέγραψε τον Πάριο ως «υπερωκεάνιο» που παραμένει μεγάλος καλλιτέχνης, ακόμα και όταν η φωνή του έχει αλλάξει με τα χρόνια.
  • Σύμφωνα με τον Ρόκκο, η τέχνη μπορεί να εκφραστεί και μέσα από σιωπή, ωριμότητα και ψίθυρο, και ο Πάριος βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του.
  • Ο Γιάννης Πάριος δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και η παρουσία του παραμένει σημαντική παρά τις αλλαγές στην ερμηνεία του.
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Στο επίκεντρο της συζήτησης στα social media βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Γιάννης Πάριος, μετά την εμφάνισή του στη Λάρνακα της Κύπρου, με βίντεο από τη συναυλία του να γίνεται viral και να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις.

Ανάμεσα στα θετικά σχόλια για τη διαχρονική παρουσία και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι, δεν έλειψαν και εκείνα που σχολίασαν αρνητικά την εμφάνισή του, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν ακόμη και πως «καλύτερο θα ήταν να αποσυρθεί».

Στα σχόλια αυτά απάντησε με τον δικό του τρόπο ο Στέλιος Ρόκκος, ο οποίος έκανε μια ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση για τον Γιάννη Πάριο, υπερασπιζόμενος τη διαχρονική αξία του ερμηνευτή και τονίζοντας πως η τέχνη δεν είναι διαγωνισμός επιδόσεων.

Ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε ορισμένες εικόνες για να περιγράψει τη θέση του Πάριου στο ελληνικό τραγούδι. Από το «υπερωκεάνιο» που μπορεί να γίνει «βαρκάκι», μέχρι το «σπασμένο κουπί» και το «γιαλό της αλήθειας», ο Στέλιος Ρόκκος υπογραμμίζει πως ένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν παύει να είναι μεγάλος ακόμη κι όταν η φωνή και η παρουσία του έχουν αλλάξει με τα χρόνια.

Στην ανάρτησή του, στρέφεται και απέναντι στην αντίληψη ότι ένας τραγουδιστής πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύει τις φωνητικές του δυνατότητες για να αξίζει το χειροκρότημα. Όπως σημειώνει, η τέχνη δεν χρειάζεται πάντα «επιδόσεις», αλλά μπορεί να βρίσκεται και στον ψίθυρο, στη σιωπή και στην ωριμότητα.

«Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του», γράφει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αυτό που τον εντυπωσιάζει είναι ότι ο ερμηνευτής δεν κοιτάζει πλέον το κοινό, αλλά «αλλού».

«Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ’ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γυαλό της αλήθειας. Και δένει», γράφει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου:

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