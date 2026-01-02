Χάρης Βαρθακούρης: Η κόρη του τραγούδησε για πρώτη φορά στο πλευρό του

Ο Χάρης Βαρθακούρης σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό», μαζί με τη σύζυγό του, Αντελίνα αλλά και την μικρότερη κόρη τους, Λιόνα.

Όπως αποκάλυψε ο δημοφιλής τραγουδιστής, η κόρη του έχει τεράστιο ταλέντο στο τραγούδι και θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική όπως ακριβώς ο πατέρας της αλλά και ο σπουδαίος παππούς της, Γιάννης Πάριος.

Μάλιστα, η 13χρονη Λιόνα Βαρθακούρη έκανε το μουσικό ντεμπούτο της τραγουδώντας για πρώτη φορά στην τηλεόραση, στο πλευρό του Χάρη Βαρθακούρη. Η μικρή ερμήνευσε την «Κόκκινη Γραμμή» της Νατάσας Θεοδωρίδου, με τη μητέρα της, Αντελίνα Βαρθακούρη να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Θέλω να μοιάσω στον μπαμπά και στον παππού. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτούς, για όλους. Το όνειρο μου είναι να γίνω τραγουδίστρια και να τραγουδάω μαζί με τον μπαμπά» ανέφερε η 13χρονη Λιόνα Βαρθακούρη.