Μυστηριώδης κλοπή από μυστική αμερικανική βάση - Mασκοφόροι έκλεψαν 4 drones

Μία μυστηριώδης κλοπή από μυστική βάση των ΗΠΑ που σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, ερευνά ο αμερικανικός στρατός, εν μέσω φόβων για ιρανική επίθεση με drones στο αμερικανικό έδαφος.

Δύο μασκοφόροι έκλεψαν 4 drones από το Fort Campbell και ο αμερικανικός στρατός αναζητά πληροφορίες έναντι αμοιβής 5.000 δολαρίων.

Οι ερευνητές δημοσίευσαν εικόνες των δύο υπόπτων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, που πιστεύουν ότι εμπλέκονται στην κλοπή, οι οποίοι διέφυγαν στη συνέχεια με δύο αυτοκίνητα, ένα ανοιχτόχρωμο τετράθυρο σεντάν και ένα σκούρο τετράθυρο φορτηγάκι.

Και τα τέσσερα drones εκλάπησαν από τις αποθήκες μεταξύ 21 και 24 Νοεμβρίου από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Τενεσί.

Η κλοπή αποκτά νέα διάσταση μετά τις προειδοποιήσεις του FBI προς τις τοπικές αρχές ότι υπάρχει πιθανή απειλή αντιποίνων από ιρανικά drones στην Καλιφόρνια.

«Το Ιράν φέρεται να επεδίωκε να πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη από ένα μη αναγνωρισμένο σκάφος ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα εναντίον μη προσδιορισμένων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν», ανέφερε η προειδοποίηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το 2025, υπήρχαν περισσότεροι από 30.000 στρατιώτες σε ενεργό υπηρεσία που ήταν σταθμευμένοι στο Fort Campbell.



Οι ανησυχίες για απειλές στο έδαφος των ΗΠΑ αυξάνονται καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μαίνεται. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ενημερώθηκε για τις κρυφές κυψέλες που λειτουργούν στις ΗΠΑ, αλλά δεν ανέφερε πόσες υπάρχουν στη χώρα.

Έχει επίσης προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε αντίποινα του Ιράν σε αμερικανικό έδαφος θα οδηγήσουν σε χτυπήματα κατά του καθεστώτος μεγαλύτερα από ποτέ.

Ερωτηθείς για την πρόληψη πιθανών χτυπημάτων στη Δυτική Ακτή και αν ενημερώθηκε για τις απειλές των κρυφών κυψελών, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, ενημερώθηκα. Πολλοί άνθρωποι μπήκαν μέσω του Μπάιντεν με τα ηλίθια ανοιχτά σύνορά του».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν «πού βρίσκονται οι περισσότεροι από αυτούς» και είναι υπό παρακολούθηση.

