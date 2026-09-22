Χανιά: Αποσωληνώθηκε το βρέφος της 18χρονης – Τα τελευταία νέα για την υγεία του

Snapshot Η κατάσταση της υγείας νεογνού από τα Χανιά έχει βελτιωθεί και έχει αποσωληνωθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο στη Μονάδα Νεογνών και υποβάλλεται σε εξετάσεις για πιθανές σοβαρές επιπλοκές.

Η 18χρονη μητέρα του βρέφους αφέθηκε ελεύθερη με όρους μετά την απολογία της στον Ανακριτή.

Επιβλήθηκαν στην μητέρα όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης στις αστυνομικές αρχές, αποφυγής επικοινωνίας με το βρέφος και παρακολούθησης προγράμματος ψυχικής υγείας. Snapshot powered by AI

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του νεογνού από τα Χανιά που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο τραυμάτισε σοβαρά η 18χρονη μητέρα του.

Ο Διοικητής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, σε δηλώσεις του στο zarpanews.gr έκανε γνωστά τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του. Όπως τόνισε ο κ. Δανδουλάκης, η κατάσταση του νεογνού είναι βελτιούμενη, έχει αποσωληνωθεί και παραμένει νοσηλευόμενο στη Μονάδα Νεογνών του Νοσοκομείου.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει προκληθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι η 18χρονη μητέρα, την προηγούμενη εβδομάδα είχε οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί και αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα .

Οι όροι που της επιβλήθηκαν είναι αυτοί της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στην αστυνομική αρχή, να μην προσεγγίζει και να μην επικοινωνεί με το μωράκι καθώς επίσης και η ίδια να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

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