Χανιά: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η 18χρονη μητέρα που έστειλε το μωρό της στο νοσοκομείο

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσίευσε ανακοίνωση για τις καταγγελίες που έλαβε όταν η μητέρα ήταν 4 και 14 ετών

Ελένη Ευστρατίου

Χανιά: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η 18χρονη μητέρα που έστειλε το μωρό της στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 18χρονη μητέρα στα Χανιά είχε υποστεί καποίηση από την ηλικία των 4 ετών, σύμφωνα με καταγγελίες που έλαβε το «Χαμόγελο του Παιδιού».
  • Το 2013 υπήρξε ανώνυμη αναφορά για σωματική κακοποίηση της από τους γονείς της, ενώ το 2022 ζητήθηκε εισαγγελική εντολή για την ιατρική αξιολόγησή της σε νοσοκομείο.
  • Το βρέφος 17 ημερών εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση από χτυπήματα, και η μητέρα συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό.
  • Οι αρμόδιες αρχές και οργανισμοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των παιδιών και συνεργασία φορέων για την έγκαιρη παρέμβαση και υποστήριξη.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί το κοινό να αναφέρει υποψίες κακοποίησης παιδιών μέσω της Εθνικής Γραμμής SOS 1056, ώστε να προστατευθούν τα παιδιά σε κίνδυνο.
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Σοβαρή τροπή παίρνει η υπόθεση ξυλοδαρμού ενός βρέφους 17 ημερών από την 18χρονη μητέρα του στα Χανιά Κρήτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού» που φέρνει στο φως το cretalive.gr, η 18χρονη είχε υποστεί και η ίδια κακοποίηση από την ηλικία των 4 ετών.

Μάλιστα αναφέρει ότι ο Οργανισμός είχε δεχτεί ανώνυμη καταγγελία στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για σωματική κακοποίηση παιδιού από τους γονείς της, ήδη από το 2013. Επιπλέον, το 2022 είχε ζητηθεί η μεταφορά της στο νοσοκομείο και η φιλοξενία της εκεί, με εισαγγελική εντολή, όταν ήταν 14 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι η 18χρονη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή Χανίων όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, την Πέμπτη 17/9.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όταν το μωράκι μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Όπως διαπιστώθηκε από γιατρούς και νοσηλευτές, το παιδί τραυματίστηκε από χτυπήματα, ενώ η μητέρα ισχυρίστηκε αρχικά ότι έπεσε από ύψος.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αναφέρουν τη νοσηλεία βρέφους 17 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενημερώνει, αναφορικά με την 18χρονη μητέρα που έχει συλληφθεί, ότι:

  • Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

  • Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.

Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.

Η προστασία των παιδιών απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, συνέχεια στη φροντίδα και ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε κανένα παιδί που έχει βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου να μην παραμένει χωρίς την αναγκαία προστασία και υποστήριξη.

Η προστασία ενός παιδιού είναι ευθύνη όλων μας. Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, μην το προσπεράσετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε, δωρεάν και ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας μέσω του CyberTipline Hellas.

Μία αναφορά μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να προστατευτεί ένα παιδί.

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