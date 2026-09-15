Οδύσσεια: Από 1η Οκτωβρίου ζωντανεύει μέσα από μία συγκλονιστική βιωματική εμπειρία στου Ρέντη

Μια βιωματική εμπειρία που μετατρέπει τη γνώση σε περιπέτεια για επισκέπτες κάθε ηλικίας στο Village Shopping & More

Newsroom

Οδύσσεια: Από 1η Οκτωβρίου ζωντανεύει μέσα από μία συγκλονιστική βιωματική εμπειρία στου Ρέντη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 1η Οκτωβρίου 2026 έως 10 Ιανουαρίου 2027, η «Οδύσσεια» του Ομήρου ζωντανεύει μέσα από μια διαδραστική βιωματική εμπειρία στο Village Shopping & More στον Ρέντη.
  • Η εμπειρία συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες όπως ολογράμματα και ψηφιακές προβολές με θεατρικά στοιχεία, προσεγγίζοντας το ομηρικό έπος με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
  • Οι επισκέπτες συμμετέχουν ενεργά σε μια διαδρομή που αναπαριστά τις περιπέτειες του Οδυσσέα, ενώ ταυτόχρονα προβάλλονται διαχρονικά μηνύματα όπως η επιμονή και η συνεργασία.
  • Η παραγωγή περιλαμβάνει γνωστούς ηθοποιούς και πρωτότυπη μουσική του Διονύση Τσακνή, με σκηνοθεσία της Έλενας Σταύρου και σκηνογραφική εγκατάσταση από την Αλεξάνδρα Σιάφκου και τον Αριστοτέλη Καρανάνου.
  • Η Dreamland Experience στοχεύει στη νέα κουλτούρα θεματικής ψυχαγωγίας και edutainment, προσφέροντας μια εκπαιδευτική και ψυχαγωγική πρόταση για οικογένειες και σχολικές ομάδες.
Snapshot powered by AI

Η «Οδύσσεια» του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη, διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας στο Village Shopping & More, με τη σφραγίδα της Dreamland Experience.

Πώς μπορεί ένα έργο που γράφτηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια να μετουσιωθεί σε μια ζωντανή εμπειρία για το κοινό του σήμερα; Η απάντηση βρίσκεται στην «Ομήρου Οδύσσεια» της Dreamland Experience, μια θεματική παραγωγή που επιχειρεί να φέρει τη μυθολογία, την αρχαία ελληνική γραμματεία και τις διαχρονικές αξίες του ομηρικού έπους πιο κοντά σε μικρούς και μεγάλους, μέσα από έναν κόσμο όπου η εκπαίδευση συναντά την ψυχαγωγία.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, το Village Shopping & More στον Ρέντη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης με τον κόσμο του Ομήρου, φιλοξενώντας μια εμπειρία που απευθύνεται σε σχολεία, οικογένειες και όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν την περιπέτεια του Οδυσσέα με έναν διαφορετικό τρόπο.

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, οι επισκέπτες ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, συναντούν θεούς, μυθικά πλάσματα και ήρωες, ενώ ανακαλύπτουν τα μηνύματα που κρύβει η Οδύσσεια 3000 χρόνια μετά: τη δύναμη της επιμονής, τη σημασία της συνεργασίας, την ευφυΐα απέναντι στις δυσκολίες και την πίστη στον στόχο.

iiiyenipoundipoundiii3.jpg

Ο Νόστος του Οδυσσέα

Από τα χαλάσματα της Τροίας στους Κίκονες στην Ισμαρίδα της Θράκης, από το Νησί των Κυκλώπων στο Νησί του Αιόλου, από την Γη των Λαιστρυγόνων στο Νησί της Κίρκης, από το ταξίδι στον Άδη και τη συνάντηση με την μητέρα του, τον Αχιλλέα και τον Αίαντα στις Σειρήνες, την Σκύλλα και την Χάρυβδη, από το Νησί του Θεού Ήλιου στο Νησί της Καλυψώς κι από εκεί στο Νησί των Φαιάκων που τον έφερε ακόμη πιο κοντά στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας μοιράζεται τις περιπέτειες και τα διδάγματά του καθώς επιστρέφει στην Πηνελόπη, που είναι περιτριγυρισμένη από τους μνηστήρες.

iiiyenipoundipoundiii6.jpg

Όταν ο Όμηρος «συναντά» τη σύγχρονη εμπειρία

Αυτή η «Οδύσσεια» δεν είναι μια απλή αφήγηση του ομηρικού έπους. Οι επισκέπτες δεν καλούνται να παρακολουθήσουν παθητικά μια παράσταση, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, ήχους, γρίφους και θεατρικά στοιχεία.

Μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως ολογράμματα, ψηφιακές προβολές και οπτικοακουστικές εφαρμογές, παίρνει σάρκα και οστά ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της λογοτεχνίας και της ιστορίας.

Το κοινό έρχεται σε επαφή με τον κόσμο του Ομήρου μέσα από μια βιωματική διαδικασία, όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και η μάθηση συνδέεται με τη φαντασία. Η τεχνολογία συναντά τη σκηνογραφία και το θέατρο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που κρατά το αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών από την αρχή έως το τέλος.

iiiyenipoundipoundiii5.jpg

Από τον Οδυσσέα στον Ποσειδώνα: τα πρόσωπα της εμπειρίας

Στην εμπειρία συμμετέχουν μέσα από ψηφιακές προβολές σημαντικοί ηθοποιοί: ο Μελέτης Ηλίας ως Οδυσσέας, η Βασιλική Τρουφάκου ως Πηνελόπη, ο Αργύρης Ξάφης ως Ποσειδώνας, η Έβελυν Ασουάντ ως Κίρκη και ο Σταύρος Καραγιάννης ως μάντης Τειρεσίας. Ιδιαίτερη θέση στην παραγωγή έχει και η πρωτότυπη μουσική του Διονύση Τσακνή, η οποία συνοδεύει το ταξίδι του Οδυσσέα και συμβάλλει στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που συνδυάζει το μυθικό παρελθόν με τη σύγχρονη θεατρική εμπειρία.

H σκηνοθεσία είναι της Έλενας Σταύρου και ο σχεδιασμός της σκηνογραφικής εγκατάστασης της Αλεξάνδρας Σιάφκου και του Αριστοτέλη Καρανάνου.

iiiyenipoundipoundiii8.jpg

Dreamland Experience: Νέα φιλοσοφία στη θεματική ψυχαγωγία

Η Dreamland Experience δραστηριοποιείται από το 2024 στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία θεματικών πάρκων με επίκεντρο την οικογενειακή ψυχαγωγία και το edutainment — τη συνάντηση δηλαδή της εκπαίδευσης με την ψυχαγωγία.

Με προηγούμενες παραγωγές το Chocolate & Ice Cream Experience, που φιλοξενήθηκε στο Ελληνικό για περίπου ενάμιση χρόνο, αλλά και το Eco Zoo, που παρουσιάστηκε στο εμπορικό κέντρο του Ρέντη την προηγούμενη σχολική σεζόν, η εταιρεία επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα γύρω από τη σχολική εκδρομή και την οικογενειακή έξοδο.

Η επιλογή του Village Shopping & More στον Ρέντη αποτελεί μέρος αυτής της φιλοσοφίας: ένας εύκολα προσβάσιμος και ασφαλής χώρος με καθημερινή επισκεψιμότητα, όπου η ψυχαγωγία μπορεί να συνδυαστεί με τη γνώση και τη δημιουργική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

iiiyenipoundipoundiii7.jpg

Η Οδύσσεια μέσα από μία νέα περιπέτεια

«Η Ομήρου Οδύσσεια» φιλοδοξεί να θυμίσει ότι τα μεγάλα έργα δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Μπορούν να ξαναγεννηθούν μέσα από νέες μορφές αφήγησης και να συναντήσουν ένα νέο κοινό, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπειρία.

Η διάρκεια της εμπειρίας είναι περίπου 50 - 60 λεπτά, ενώ οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται ανά τέταρτο. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ξενάγησης στα αγγλικά κατόπιν συνεννόησης.

iiiyenipoundipoundiii2.jpg

INFO

Ημερομηνίες: 1 Οκτωβρίου 2026 – 10 Ιανουαρίου 2027

Χώρος: Village Shopping & More, Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Εισιτήρια:

  • Παιδικό: 10€
  • Ενηλίκων: 12€
  • Σχολικό – ομαδικό: 8€
  • Ανέργων και φοιτητικό 10€
  • ΑμεΑ και συνοδοί ΑμεΑ 5€

Πληροφορίες:Τηλ. πάρκου: 210 4928513

Σχολικές εκδρομές & ομαδικές κρατήσεις: 211 0082687 - 6978367727

Email: schools@dreamlandexperience.gr

Dreamland Experience:211 2184431 info@dreamlandexperience.gr

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/odysseia/

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:03LIFESTYLE

Οργή διάσημων αθλητριών κατά της Σίντνεϊ Σουίνι: Ο αθλητισμός είναι δύναμη, όχι αντικειμενοποίηση

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Σταμάτησε τις εξαγωγές πετρελαίου και από το λιμάνι Γιανμπού

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία - Στα χαρτιά το αμυντικό σύμφωνο με Τουρκία και Πακιστάν

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό 45χρονου που αγνοείται στη θάλασσα

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί κατάσκοποι αποκάλυψαν ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις με στόχο αντιφρονούντες ανά τον κόσμο

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: «Μάζεψε» τις απώλειες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Macklemore: Γιατί τέθηκε εκτός της αμερικανικής περιοδείας του «καλού του φίλου» Ed Sheeran

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τσελίκ κατά της Ελλάδας: «Ξέρουμε τη δύναμή μας στη διπλωματία και στο πεδίο»

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Στα ύψη τα καύσιμα - Ο Μερτς υπόσχεται μέτρα, αλλά λέει «όχι» σε φόρο υπερκερδών

18:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Dreamland Experience παρουσιάζει την «Οδύσσεια» μέσα από μία βιωματική εμπειρία στο Village Shopping & More

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μίνι μπας παρέσυρε 11χρονο και τον εγκατέλειψε - Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική - Σκληρές εικόνες

18:18ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΣΑΤ για συνέντευξη Λιόλιου: «Πρωτοφανής αποκλεισμός που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας»

18:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Αδειάζει» από σεισμούς το Αιγαίο, σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Μαζωνάκη: «Θέλω την παραδειγματική τιμωρία τους για τον θάνατο του παιδιού μας»

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκο Πλεύρη στις αποφάσεις ασύλου για Σύρους με ποινικό μητρώο

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η 18χρονη μητέρα που έστειλε το μωρό της στο νοσοκομείο – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Άφαντη η λαδί κουβέρτα που φέρεται να ήταν σκεπασμένος στο ιατρείο - «Δεν φαίνεται να έχει κατασχεθεί», είπε η Δημογλίδου

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Φλωρίδης υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης - «Τιμητική πρόσκληση του πρωθυπουργού»

17:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης για επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα: «Καμία μυστικότητα, οι επαφές ΕΥΠ και ΜΙΤ γίνονται ανά εξάμηνο»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι δραματικές δυόμισι ώρες στο ιατρείο - Τι δείχνει η φωτογραφία που έβγαλε η 56χρονη γιατρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι δραματικές δυόμισι ώρες στο ιατρείο - Τι δείχνει η φωτογραφία που έβγαλε η 56χρονη γιατρός

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Μαζωνάκη: «Θέλω την παραδειγματική τιμωρία τους για τον θάνατο του παιδιού μας»

18:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Αδειάζει» από σεισμούς το Αιγαίο, σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Άφαντη η λαδί κουβέρτα που φέρεται να ήταν σκεπασμένος στο ιατρείο - «Δεν φαίνεται να έχει κατασχεθεί», είπε η Δημογλίδου

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Κοπελιά, ο Γιώργος ο Μαζωνάκης είμαι. Δε σε ξέρω»: Άγνωστη ιστορία από το 2002 για το συγκινητικό του ενδιαφέρον για όλους

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η 18χρονη μητέρα που έστειλε το μωρό της στο νοσοκομείο – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χαμός στον αγιασμό του 1ου ΕΠΑΛ - Ο δήμαρχος «έκραξε» δια μικροφώνου τους μαθητές - «Είναι απαράδεκτος», είπε ο διευθυντής του σχολείου

15:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε χάρτες

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης: Δεκάδες υποστηρικτές του τον περιμένουν έξω από τη φυλακή - «Είναι ο ηγέτης μας, ήρθαμε να τον πάρουμε»

09:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για απόδραση Αλκέτ Ριζάι: «Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη»

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τσελίκ κατά της Ελλάδας: «Ξέρουμε τη δύναμή μας στη διπλωματία και στο πεδίο»

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σκότωσε τον δολοφόνο της κόρης της μέσα στο δικαστήριο - Η εκδίκηση μιας μητέρας που συγκλόνισε τη Γερμανία

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Κόβει την ανάσα η εικόνα 16χρονου Παλαιστίνιου με εγκεφαλική παράλυση - Έχει φτάσει μόλις 7,5 κιλά - Έκκληση για τη φροντίδα του

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αθήνα: Πατίνι έπεσε πάνω σε μηχανάκι παραβιάζοντας τον... μισό ΚΟΚ - Βίντεο ντοκουμέντο

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι της λεκάνης ανοιχτό

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Χάρι - Μέγκαν: Απέσυραν εκτάκτως τα παιδιά τους από το βρετανικό σχολείο λόγω φόβων ασφαλείας

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το τρυφερό ποίημα του Ορφέα Περίδη - «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»

10:19WHAT THE FACT

Μία προφητεία πριν από 471 χρόνια προειδοποιούσε για έναν «αθάνατο, μοναχικό εγκέφαλο» - Κάποιοι θεωρούν ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ