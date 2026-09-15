Οδύσσεια: Από 1η Οκτωβρίου ζωντανεύει μέσα από μία συγκλονιστική βιωματική εμπειρία στου Ρέντη

Snapshot Από 1η Οκτωβρίου 2026 έως 10 Ιανουαρίου 2027, η «Οδύσσεια» του Ομήρου ζωντανεύει μέσα από μια διαδραστική βιωματική εμπειρία στο Village Shopping & More στον Ρέντη.

Η εμπειρία συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες όπως ολογράμματα και ψηφιακές προβολές με θεατρικά στοιχεία, προσεγγίζοντας το ομηρικό έπος με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Οι επισκέπτες συμμετέχουν ενεργά σε μια διαδρομή που αναπαριστά τις περιπέτειες του Οδυσσέα, ενώ ταυτόχρονα προβάλλονται διαχρονικά μηνύματα όπως η επιμονή και η συνεργασία.

Η παραγωγή περιλαμβάνει γνωστούς ηθοποιούς και πρωτότυπη μουσική του Διονύση Τσακνή, με σκηνοθεσία της Έλενας Σταύρου και σκηνογραφική εγκατάσταση από την Αλεξάνδρα Σιάφκου και τον Αριστοτέλη Καρανάνου.

Η Dreamland Experience στοχεύει στη νέα κουλτούρα θεματικής ψυχαγωγίας και edutainment, προσφέροντας μια εκπαιδευτική και ψυχαγωγική πρόταση για οικογένειες και σχολικές ομάδες. Snapshot powered by AI

Η «Οδύσσεια» του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη, διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας στο Village Shopping & More, με τη σφραγίδα της Dreamland Experience.

Πώς μπορεί ένα έργο που γράφτηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια να μετουσιωθεί σε μια ζωντανή εμπειρία για το κοινό του σήμερα; Η απάντηση βρίσκεται στην «Ομήρου Οδύσσεια» της Dreamland Experience, μια θεματική παραγωγή που επιχειρεί να φέρει τη μυθολογία, την αρχαία ελληνική γραμματεία και τις διαχρονικές αξίες του ομηρικού έπους πιο κοντά σε μικρούς και μεγάλους, μέσα από έναν κόσμο όπου η εκπαίδευση συναντά την ψυχαγωγία.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, το Village Shopping & More στον Ρέντη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης με τον κόσμο του Ομήρου, φιλοξενώντας μια εμπειρία που απευθύνεται σε σχολεία, οικογένειες και όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν την περιπέτεια του Οδυσσέα με έναν διαφορετικό τρόπο.

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, οι επισκέπτες ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, συναντούν θεούς, μυθικά πλάσματα και ήρωες, ενώ ανακαλύπτουν τα μηνύματα που κρύβει η Οδύσσεια 3000 χρόνια μετά: τη δύναμη της επιμονής, τη σημασία της συνεργασίας, την ευφυΐα απέναντι στις δυσκολίες και την πίστη στον στόχο.

Ο Νόστος του Οδυσσέα

Από τα χαλάσματα της Τροίας στους Κίκονες στην Ισμαρίδα της Θράκης, από το Νησί των Κυκλώπων στο Νησί του Αιόλου, από την Γη των Λαιστρυγόνων στο Νησί της Κίρκης, από το ταξίδι στον Άδη και τη συνάντηση με την μητέρα του, τον Αχιλλέα και τον Αίαντα στις Σειρήνες, την Σκύλλα και την Χάρυβδη, από το Νησί του Θεού Ήλιου στο Νησί της Καλυψώς κι από εκεί στο Νησί των Φαιάκων που τον έφερε ακόμη πιο κοντά στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας μοιράζεται τις περιπέτειες και τα διδάγματά του καθώς επιστρέφει στην Πηνελόπη, που είναι περιτριγυρισμένη από τους μνηστήρες.

Όταν ο Όμηρος «συναντά» τη σύγχρονη εμπειρία

Αυτή η «Οδύσσεια» δεν είναι μια απλή αφήγηση του ομηρικού έπους. Οι επισκέπτες δεν καλούνται να παρακολουθήσουν παθητικά μια παράσταση, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, ήχους, γρίφους και θεατρικά στοιχεία.

Μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως ολογράμματα, ψηφιακές προβολές και οπτικοακουστικές εφαρμογές, παίρνει σάρκα και οστά ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της λογοτεχνίας και της ιστορίας.

Το κοινό έρχεται σε επαφή με τον κόσμο του Ομήρου μέσα από μια βιωματική διαδικασία, όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και η μάθηση συνδέεται με τη φαντασία. Η τεχνολογία συναντά τη σκηνογραφία και το θέατρο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που κρατά το αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών από την αρχή έως το τέλος.

Από τον Οδυσσέα στον Ποσειδώνα: τα πρόσωπα της εμπειρίας

Στην εμπειρία συμμετέχουν μέσα από ψηφιακές προβολές σημαντικοί ηθοποιοί: ο Μελέτης Ηλίας ως Οδυσσέας, η Βασιλική Τρουφάκου ως Πηνελόπη, ο Αργύρης Ξάφης ως Ποσειδώνας, η Έβελυν Ασουάντ ως Κίρκη και ο Σταύρος Καραγιάννης ως μάντης Τειρεσίας. Ιδιαίτερη θέση στην παραγωγή έχει και η πρωτότυπη μουσική του Διονύση Τσακνή, η οποία συνοδεύει το ταξίδι του Οδυσσέα και συμβάλλει στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που συνδυάζει το μυθικό παρελθόν με τη σύγχρονη θεατρική εμπειρία.

H σκηνοθεσία είναι της Έλενας Σταύρου και ο σχεδιασμός της σκηνογραφικής εγκατάστασης της Αλεξάνδρας Σιάφκου και του Αριστοτέλη Καρανάνου.

Dreamland Experience: Νέα φιλοσοφία στη θεματική ψυχαγωγία

Η Dreamland Experience δραστηριοποιείται από το 2024 στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία θεματικών πάρκων με επίκεντρο την οικογενειακή ψυχαγωγία και το edutainment — τη συνάντηση δηλαδή της εκπαίδευσης με την ψυχαγωγία.

Με προηγούμενες παραγωγές το Chocolate & Ice Cream Experience, που φιλοξενήθηκε στο Ελληνικό για περίπου ενάμιση χρόνο, αλλά και το Eco Zoo, που παρουσιάστηκε στο εμπορικό κέντρο του Ρέντη την προηγούμενη σχολική σεζόν, η εταιρεία επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα γύρω από τη σχολική εκδρομή και την οικογενειακή έξοδο.

Η επιλογή του Village Shopping & More στον Ρέντη αποτελεί μέρος αυτής της φιλοσοφίας: ένας εύκολα προσβάσιμος και ασφαλής χώρος με καθημερινή επισκεψιμότητα, όπου η ψυχαγωγία μπορεί να συνδυαστεί με τη γνώση και τη δημιουργική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Η Οδύσσεια μέσα από μία νέα περιπέτεια

«Η Ομήρου Οδύσσεια» φιλοδοξεί να θυμίσει ότι τα μεγάλα έργα δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Μπορούν να ξαναγεννηθούν μέσα από νέες μορφές αφήγησης και να συναντήσουν ένα νέο κοινό, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπειρία.

Η διάρκεια της εμπειρίας είναι περίπου 50 - 60 λεπτά, ενώ οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται ανά τέταρτο. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ξενάγησης στα αγγλικά κατόπιν συνεννόησης.

INFO

Ημερομηνίες: 1 Οκτωβρίου 2026 – 10 Ιανουαρίου 2027

Χώρος: Village Shopping & More, Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Εισιτήρια:

Παιδικό: 10€

Ενηλίκων: 12€

Σχολικό – ομαδικό: 8€

Ανέργων και φοιτητικό 10€

ΑμεΑ και συνοδοί ΑμεΑ 5€

Πληροφορίες:Τηλ. πάρκου: 210 4928513

Σχολικές εκδρομές & ομαδικές κρατήσεις: 211 0082687 - 6978367727

Email: schools@dreamlandexperience.gr

Dreamland Experience:211 2184431 info@dreamlandexperience.gr

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/odysseia/