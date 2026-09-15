Νότια Αφρική: Έρευνες για τις δολοφονίες επτά γυναικών στο Γιοχάνεσμπουργκ - Φόβοι για serial killer

Snapshot Στο Γιοχάνεσμπουργκ εντοπίστηκαν οι σοροί επτά γυναικών τους τελευταίους δύο μήνες, με σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης.

Τα θύματα, ηλικίας 20 έως 40 ετών, βρέθηκαν στην περιοχή Εκουρχουλένι, με ορισμένα γυμνά ή εν μέρει ντυμένα σώματα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης μεμονωμένου serial killer, ομάδας δραστών ή εγκλημάτων μίμησης.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κοινωνικών οργανώσεων και αθλητικών φορέων λόγω της βίας κατά των γυναικών στη Νότια Αφρική.

Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση και τιμωρία των υπευθύνων. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, καθώς διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τη δολοφονία επτά γυναικών, των οποίων οι σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών στην ευρύτερη περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ.

Οι σοροί των θυμάτων, ηλικίας από 20 έως 40 ετών, βρέθηκαν στην περιοχή του Εκουρχουλένι, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, με ορισμένες από τις γυναίκες να είναι γυμνές και άλλες εν μέρει ντυμένες. Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά δεδομένα, τα σώματα έφεραν σημάδια σεξουαλικής βίας, ενώ ένα εξ αυτών εντοπίστηκε σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης. Ανάμεσα στα θύματα ταυτοποιήθηκε και μια νεαρή γυναίκα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί αιφνίδια όταν βγήκε από το σπίτι της για απογευματινό τρέξιμο.

Όπως ανακοινώθηκε από τις διωκτικές αρχές, το κίνητρο παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστο. Οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά τρία βασικά ενδεχόμενα: να πρόκειται για δράση ενός μεμονωμένου κατά συρροή δολοφόνου, να εμπλέκεται ομάδα περισσοτέρων δραστών ή να πρόκειται για εγκλήματα μίμησης.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αθλητικούς φορείς, επαναφέροντας με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τη βαθιά ριζωμένη μάστιγα της βίας κατά των γυναικών. Ο πρόεδρος της χώρας, Σίριλ Ραμαφόσα, παρενέβη δημόσια δεσμευόμενος ότι οι αρχές θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να εξιχνιαστούν οι δολοφονίες και να λογοδοτήσουν οι ένοχοι.