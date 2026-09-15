ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται»

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ότι προσπαθεί να καλύψει την αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης και τα λάθη της σχετικά με το επίδομα ανεργίας και την κατάργηση των «ράμπο υγείας».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει τη σύμπτωση απόψεων κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ σε θέματα όπως τα funds, ο νόμος Κατρούγκαλου, τα υπερπλεονάσματα και τις επιθέσεις στους θεσμούς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ως δορυφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει αντιγράψει το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα σε ποσοστό 80%.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας δήλωσε ότι η ΕΛΑΣ κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, προκαλώντας αντιδράσεις και κατηγορίες για διολίσθηση του ΠΑΣΟΚ στον λαϊκισμό.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι εκπροσωπεί τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα και απορρίπτει τις κατηγορίες περί συνεργασίας ή ταύτισης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Snapshot powered by AI

«Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Αναφέρει, ειδικότερα, «ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του που επτά χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι ‘ράμπο υγείας', που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας».

«Μάταιος ο κόπος σας», αναφέρει και προσθέτει: «Καλύτερα αναρωτηθείτε εσείς και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε, για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ. Τσίπρα στη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds, του νόμου Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές».

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε δριμείς επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κόμμα "δορυφόρος" του κ. Τσίπρα.

«Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος:

Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει. Σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με την ΕΛΑΣ, ο κ. Πάνας ήταν απολύτως σαφής: «Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; ....που είναι το κακό;» Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων.Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα «δορυφόρος» του κ. Τσίπρα.

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