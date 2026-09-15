Πανάς (ΠΑΣΟΚ): «Η ΕΛΑΣ είναι κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας»

Snapshot Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πανάς, χαρακτήρισε την ΕΛΑΣ ως «κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας».

Η δήλωση αυτή πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση με τον βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

Ο Δημήτρης Καιρίδης συνέδεσε τη θέση του Πανά με το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα σενάρια συνεργασιών και τις πολιτικές ισορροπίες στην Κεντροαριστερά.

Ο Καιρίδης προειδοποίησε ότι η ψήφος στον Νίκο Ανδρουλάκη μπορεί να οδηγήσει σε συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Snapshot powered by AI

Μια αναφορά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πανά, στην ΕΛΑΣ και την πολιτική της τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, κατά τη διάρκεια πολιτικής συζήτησης.

Ο Απόστολος Πανάς, αναφερόμενος στην ΕΛΑΣ, υποστήριξε ότι πρόκειται για «κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας», τοποθέτηση που έδωσε αφορμή για συζήτηση γύρω από τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Δημήτρης Καιρίδης επιχείρησε να συνδέσει τη συγκεκριμένη αναφορά με τις πολιτικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι, με βάση αυτή τη λογική, οι ψηφοφόροι του Νίκου Ανδρουλάκη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ψήφος τους μπορεί να οδηγήσει και σε συγκυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Άρα να ξέρει όποιος ψηφίζει Ανδρουλάκη πως ψηφίζει και για συγκυβέρνηση με Τσίπρα», ήταν η απάντηση του βουλευτή της ΝΔ, με τη συζήτηση να μεταφέρεται στα σενάρια συνεργασιών και στις πολιτικές ισορροπίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

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