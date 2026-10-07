Ο Μάικλ Ντάγκλας χώρισε 5 γυναίκες για να γίνει ζευγάρι με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς

Snapshot Ο Μάικλ Ντάγκλας έλαβε τελεσίγραφο από την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς να διακόψει τις παράλληλες σχέσεις με άλλες γυναίκες για να είναι μαζί της.

Την ίδια ημέρα που δέχτηκε το τελεσίγραφο, ο Ντάγκλας ενημέρωσε τις πέντε γυναίκες με τις οποίες έβγαινε ότι δεν θα συνεχίσουν τη σχέση τους.

Ο Ντάγκλας και η Ζέτα-Τζόουνς γνωρίστηκαν το 1998 και παντρεύτηκαν, αποκτώντας δύο παιδιά.

Ο Ντάγκλας περιγράφει τη σχέση τους ως βαθύτερη από τον αρχικό έρωτα, βασισμένη σε έναν άγνωστο δεσμό εγγύτητας και σεβασμού.

Η σχέση τους θεωρείται ένας από τους πιο μακροχρόνιους γάμους στο Χόλιγουντ. Snapshot powered by AI

Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκαλύπτει στο νέο του βιβλίο, One Helluva Ride, μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές από την αρχή της σχέσης του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς: το ξεκάθαρο τελεσίγραφο που του έθεσε όταν εκείνος διατηρούσε παράλληλες σχέσεις με άλλες γυναίκες.

Η ηθοποιός, όπως θυμάται ο Ντάγκλας, δεν είχε καμία διάθεση να γίνει «μία ακόμη» στη ζωή του. Αν ήθελε να είναι μαζί της, έπρεπε να είναι αποκλειστικά μαζί της.

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς / AP

«Μου είπε ότι καταλάβαινε πως ήμουν ένας ελεύθερος άνδρας που μόλις είχε βγει από έναν μακροχρόνιο γάμο, αλλά η ίδια θα ήταν μόνο σε μονογαμική σχέση», γράφει ο 82χρονος ηθοποιός.

Η Ζέτα-Τζόουνς τού το ξεκαθάρισε χωρίς περιστροφές:

«Δεν ενδιαφέρομαι να βγαίνω μαζί σου αν βγαίνεις και με άλλες. Ή θα συνεχίσεις με εκείνες ή θα το τελειώσεις και θα είσαι μαζί μου».

«Περίμενε εδώ, πρέπει να κάνω πέντε τηλεφωνήματα»

Η απάντηση του Μάικλ Ντάγκλας ήταν άμεση, αλλά χρειαζόταν πρώτα να κλείσει κάποιες εκκρεμότητες.

«Της είπα: “Περίμενε εδώ, πρέπει να κάνω πέντε γρήγορα τηλεφωνήματα”».

Η αντίδρασή της ήταν απολύτως φυσιολογική:

«Πέντε; Πρέπει να κάνεις πέντε τηλεφωνήματα;»

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 2003/ AP

Ο Ντάγκλας εξηγεί ότι μετά τον χωρισμό του από την πρώτη του σύζυγο, Ντιάντρα Ντάγκλας, το 1995, έβγαινε ταυτόχρονα με πέντε διαφορετικές γυναίκες.

Όπως υποστηρίζει, οι σχέσεις αυτές ήταν εξαρχής χαλαρές και χωρίς δέσμευση.

«Αμέσως μετά τον γάμο μου, έβγαινα με πέντε άλλες γυναίκες. Ήξεραν ότι είχα μόλις χωρίσει και βρισκόμουν στη διαδικασία του διαζυγίου», γράφει.

Μάλιστα, προσθέτει με χιούμορ ότι είχε φροντίσει να ζουν όλες σε διαφορετικές πόλεις, κάτι που ο ίδιος τότε θεωρούσε «έναν αξιοπρεπή τρόπο να είσαι μη μονογαμικός».

Τις πήρε όλες τηλέφωνο την ίδια ημέρα

Από τη στιγμή όμως που η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς έκανε ξεκάθαρη τη θέση της, ο Ντάγκλας λέει ότι δεν είχε αμφιβολία για το τι ήθελε.

«Εκείνη την ημέρα, πήρα τηλέφωνο καθεμία από αυτές και τους είπα ότι γνώρισα κάποιον και ότι δεν θα μπορούσα πλέον να συνεχίσω να τις βλέπω. Όλες το πήραν καλά», γράφει.

Κάπως έτσι, πέντε παράλληλες σχέσεις έληξαν μέσα σε μία ημέρα και ο Μάικλ Ντάγκλας αφοσιώθηκε πλήρως στη Ζέτα-Τζόουνς.

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς / AP

Η πρώτη φορά που την είδε

Ο ηθοποιός θυμάται ότι είχε εντυπωσιαστεί από την Κάθριν ήδη πριν τη γνωρίσει προσωπικά, όταν την είδε σε πρώιμη προβολή της ταινίας The Mask of Zorro το 1998.

Λίγες εβδομάδες αργότερα οι δυο τους βρέθηκαν στο Φεστιβάλ Αμερικανικού Κινηματογράφου της Ντοβίλ, στη Γαλλία, όπου ο Ντάγκλας προωθούσε την ταινία A Perfect Murder.

Ζήτησε από τον εκπρόσωπό του να κανονίσει μια συνάντηση για ποτό και, όπως γράφει, γρήγορα κατάλαβε ότι τον εντυπωσίαζαν πολύ περισσότερα από την εμφάνισή της.

«Ήταν έξυπνη, αστεία, ανεπιτήδευτη και, ναι, εκπληκτικά όμορφη. Έδειχνε τόσο σίγουρη για τον εαυτό της».

«Θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου»

Αργότερα εκείνο το βράδυ, μετά από δείπνο με τη Ζέτα-Τζόουνς, τον Αντόνιο Μπαντέρας και τη τότε σύζυγό του, Μέλανι Γκρίφιθ, ο Ντάγκλας παραδέχεται ότι είχε πιει υπερβολικά.

Καθώς συνόδευε την Κάθριν προς το ασανσέρ του ξενοδοχείου, της είπε μία φράση που έμελλε να γίνει προφητική:

«Θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου».

Η Κάρι Ντάγκλας, ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς / AP

«Δεν ήταν μια φτηνή ατάκα για να τη ρίξω. Ήταν η αλήθεια», γράφει σήμερα.

Οι δύο τους παντρεύτηκαν και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ντίλαν και την Κάρις. Ο Ντάγκλας έχει επίσης τον γιο του Κάμερον από τον πρώτο του γάμο.

«Υπάρχει ένας δεσμός που δεν εξηγείται»

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι η σχέση τους έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ βαθύτερο από τον αρχικό έρωτα.

«Σε κάποιο σημείο, με το πέρασμα του χρόνου, υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Ξεπερνά την έλξη. Είναι ένας άγνωστος δεσμός εγγύτητας και αμοιβαίου σεβασμού», είπε στο PEOPLE.

Η σχέση που ξεκίνησε με ένα ξεκάθαρο τελεσίγραφο και πέντε γρήγορα τηλεφωνήματα εξελίχθηκε τελικά σε έναν από τους πιο μακροχρόνιους γάμους του Χόλιγουντ.

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