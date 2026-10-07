Μάικλ Ντάγκλας: Μετά την Τέρνερ αποκάλυψε τη σχέση του με πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου»

Snapshot Μάικλ Ντάγκλας αποκαλύπτει στην αυτοβιογραφία του τη σχέση του με την Τζιν Τρίπλχορν κατά τα γυρίσματα του «Βασικού Ενστίκτου» το 1992, παράλληλα με τη φήμη για τη χημεία του με τη Σάρον Στόουν.

Ο Ντάγκλας παραδέχεται ότι ερωτεύτηκε έντονα την Τρίπλχορν, παρότι ήταν παντρεμένος και υπήρχε μεγάλη διαφορά ηλικίας.

Η σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ κατά τα γυρίσματα του «Κυνηγώντας το πράσινο σμαράγδι» ήταν πραγματική και όχι απλώς φημολογούμενη, αλλά διατηρήθηκε κρυφή για να προστατευτεί η οικογένειά του.

Ο Ντάγκλας και η Τέρνερ συμφώνησαν να αρνούνται τη σχέση τους δημόσια, ενώ συνέχισαν να συνεργάζονται επαγγελματικά μετά το τέλος της προσωπικής τους σχέσης.

Ο Μάικλ Ντάγκλας χώρισε οριστικά από την πρώτη του σύζυγο το 1995 και παντρεύτηκε το 2000 την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, ενώ η Τζιν Τρίπλχορν παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια μετά το «Βασικό Ενστίκτο». Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή κάνει ο Μάικλ Ντάγκλας μέσα από τη νέα αυτοβιογραφία του, «Μια τρελή διαδρομή», λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της σχέσης του με την Κάθλιν Τέρνερ στα γυρίσματα του «Romancing the Stone».

Ο 82χρονος ηθοποιός ανατρέχει σε δύο διαφορετικές περιόδους της καριέρας του και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τις σχέσεις που, σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ανέπτυξε με δύο συμπρωταγωνίστριές του. Μετά την Κάθλιν Τέρνερ, ο Ντάγκλας μιλά για την Τζιν Τρίπλχορν και τη σχέση που είχαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Βασικού Ενστίκτου» το 1992.

Η αποκάλυψη έρχεται χρόνια μετά τις φήμες που είχαν συνδεθεί με την ταινία του Πολ Βερχόφεν και την έντονη χημεία του Ντάγκλας με τη Σάρον Στόουν. Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, όμως, η γυναίκα που τον είχε γοητεύσει εκείνη την περίοδο ήταν η Τρίπλχορν, η οποία υποδυόταν την αστυνομική ψυχολόγο και ερωτική σύνδεση του χαρακτήρα του.

«Ερωτεύτηκα πολύ τη Τζιν»

Στο «Βασικό Ένστικτο», ο Ντάγκλας υποδύθηκε έναν ντετέκτιβ που βρίσκεται μπλεγμένος σε ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού με μια γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για φόνο, την οποία ενσάρκωσε η Σάρον Στόουν.

Η έντονη χημεία μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών είχε προκαλέσει τότε έντονες συζητήσεις και είχε τροφοδοτήσει φήμες για πιθανή ερωτική σχέση και εκτός οθόνης. Ο Ντάγκλας αποκαλύπτει, ωστόσο, ότι τα δικά του αισθήματα εκείνη την περίοδο είχαν στραφεί στην Τζιν Τρίπλχορν.

«Η αλήθεια είναι ότι ερωτεύτηκα πολύ τη Τζιν, παρά τη διαφορά ηλικίας σχεδόν 20 ετών», γράφει στην αυτοβιογραφία του.

Όταν κυκλοφόρησε η ταινία, η Τρίπλχορν ήταν 28 ετών και ανύπαντρη, ενώ ο Ντάγκλας ήταν 47 και παντρεμένος με την πρώτη σύζυγό του, το μοντέλο Ντιάντρα Λούκερ.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι ήταν τόσο γοητευμένος από την Τρίπλχορν, ώστε έφτασε να σκέφτεται ακόμη και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη σύζυγό του για εκείνη.

Όπως περιγράφει, η Τρίπλχορν αρχικά δεν ήθελε να εμπλακεί με έναν παντρεμένο άνδρα. Ο Ντάγκλας υποστηρίζει ότι της είχε εξηγήσει πως ο γάμος του με τη Λούκερ είχε ουσιαστικά τελειώσει.

Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθλιν Τέρνερ

Ο ηθοποιός χαρακτηρίζει τη σχέση του με τη Λούκερ «δύσκολη διαδρομή», με αλλεπάλληλους χωρισμούς και επανασυνδέσεις. Όπως γράφει, εκείνη την περίοδο οι δυο τους ζούσαν ουσιαστικά ξεχωριστές ζωές και είχαν αρχίσει να βλέπουν άλλους ανθρώπους.

Παρά τις προσπάθειές τους να παραμείνουν μαζί για χάρη του τότε 13χρονου γιου τους, Κάμερον, ο Ντάγκλας υποστηρίζει ότι και οι δύο γνώριζαν πως ο γάμος τους πλησίαζε στο τέλος του.

Την ίδια ώρα, όμως, δεν ήθελε, όπως γράφει, να περάσει απευθείας από έναν γάμο 15 ετών σε μια νέα σχέση. Για τον λόγο αυτό προσπάθησε να κρατήσει την κατάσταση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η σχέση του με την Τρίπλχορν παρέμεινε κρυφή από τους υπόλοιπους συντελεστές του «Βασικού Ενστίκτου». Ο Ντάγκλας αναφέρει ότι περνούσαν χρόνο μαζί στην κατοικία που νοίκιαζε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η προσωπική τους σχέση, όπως περιγράφει, έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη δουλειά τους στις ερωτικές σκηνές της ταινίας.

Ο Ντάγκλας θυμάται ότι η Τρίπλχορν ήταν τόσο νευρική μπροστά στο συνεργείο, ώστε δεν μπορούσε να σταματήσει να γελά. Χρειάστηκε, όπως αναφέρει, να περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να μπορέσουν να γυρίσουν μια ιδιαίτερα έντονη σκηνή.

Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν συντονιστές ερωτικών σκηνών στα κινηματογραφικά πλατό, όπως συμβαίνει σήμερα. Ο Ντάγκλας σημειώνει, ωστόσο, ότι υπήρχε συζήτηση γύρω από τη συναίνεση και πως οι δύο ηθοποιοί είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων για τις κινήσεις που θα περιλάμβανε η σκηνή.

Ο ίδιος αναφέρει ότι πριν από κάθε λήψη ρωτούσε την Τρίπλχορν αν ήταν εντάξει. Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με την αφήγησή του, εκείνη του είπε ότι μπορούσε να τη δαγκώσει πραγματικά.

Ο Ντάγκλας γράφει ότι η σκηνή ήταν τόσο έντονη, ώστε η Τρίπλχορν δεν αισθάνθηκε το δάγκωμα εκείνη τη στιγμή. Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, υπήρχαν μώλωπες, τους οποίους χρειάστηκε να καλύψει η ομάδα μακιγιάζ και κομμωτών.

Η σχέση τους, σύμφωνα με τον Ντάγκλας, συνεχίστηκε μέχρι την ολοκλήρωση των γυρισμάτων και στη συνέχεια οι δρόμοι τους χώρισαν.

«Θα τη σκέφτομαι πάντα ως μια καταπληκτική ηθοποιό και μια πραγματικά υπέροχη γυναίκα, με την οποία στάθηκα πολύ τυχερός που πέρασα χρόνο», γράφει.

Ο Ντάγκλας αποκαλύπτει ακόμη ότι, μετά το τέλος του «Βασικού Ενστίκτου», δεν είχε ιδιαίτερη επικοινωνία με την Τρίπλχορν. Πριν, όμως, συμπεριλάβει την ιστορία τους στην αυτοβιογραφία του, επικοινώνησε μαζί της και ζήτησε την άδειά της. Όπως υποστηρίζει, εκείνη συμφώνησε.

Ο Μάικλ Ντάγκλας / AP

Η αποκάλυψη για την Κάθλιν Τέρνερ

Η νέα αποκάλυψη για την Τζιν Τρίπλχορν έρχεται μετά την εξίσου προσωπική εξομολόγηση του Ντάγκλας για την Κάθλιν Τέρνερ.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν πρωταγωνιστήσει το 1984 στο «Κυνηγώντας το πράσινο σμαράγδι», σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ζεμέκις. Εκείνη την περίοδο ο Ντάγκλας ήταν παντρεμένος με τη Ντιάντρα Λούκερ, ενώ η Τέρνερ διατηρούσε σχέση με τον μετέπειτα σύζυγό της, τον επιχειρηματία του real estate Τζέι Γουάις.

Για χρόνια υπήρχαν φήμες για ερωτική σχέση μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Ο Ντάγκλας παραδέχεται πλέον ότι οι φήμες είχαν βάση, αποκαλύπτοντας στην αυτοβιογραφία του πως οι δυο τους είχαν πράγματι έρθει κοντά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Όπως γράφει, η προσωπική του ζωή βρισκόταν τότε σε δύσκολη φάση και τόσο ο ίδιος όσο και η Λούκερ είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις.

Για την Τέρνερ αναφέρει ότι τον κέρδισαν αμέσως η εξυπνάδα, το χιούμορ και η γοητεία της, ενώ η έλξη μεταξύ τους ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, άμεση.

Η σχέση τους, όπως την περιγράφει, δεν ήταν μια πρόσκαιρη περιπέτεια. Αναπτύχθηκε σταδιακά μέσα από την καθημερινή επαφή και την πίεση των γυρισμάτων.

Μετά από πολύωρες ημέρες γυρισμάτων στη ζούγκλα, οι δύο ηθοποιοί έβγαιναν για φαγητό ή μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Όταν όμως οι υπόλοιποι αποσύρονταν, ο Ντάγκλας αναφέρει ότι πήγαινε κρυφά στο δωμάτιο της Τέρνερ.

Οι δυο τους προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τους συναδέλφους τους, μεταξύ των οποίων ο Ντάνι Ντε Βίτο και ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις.

Η κατάσταση άλλαξε όταν η Ντιάντρα Λούκερ ταξίδεψε στα γυρίσματα στο Μεξικό μαζί με τον τότε τετράχρονο γιο της και του Ντάγκλας, Κάμερον. Ο Ντάγκλας υποστηρίζει ότι η παρουσία της ουσιαστικά έβαλε τέλος στη σχέση του με την Τέρνερ.

Παρά το τέλος της προσωπικής τους σχέσης, οι δύο ηθοποιοί συνέχισαν να συνεργάζονται. Το 1985 πρωταγωνίστησαν στη συνέχεια του «Κυνηγώντας το πράσινο σμαράγδι», «Το Διαμάντι του Νείλου», ενώ το 1989 επανενώθηκαν στη μαύρη κωμωδία «Ο Πόλεμος των Ρόουζ», με τον Ντάνι Ντε Βίτο στη σκηνοθεσία.

Ο Μάικλ Ντάγκλας EPA/ORIETTA SCARDINO

Η συμφωνία να κρατήσουν τη σχέση κρυφή

Ο Ντάγκλας αποκαλύπτει ότι ο ίδιος και η Τέρνερ είχαν συμφωνήσει να αρνούνται δημοσίως πως υπήρξε ερωτική σχέση μεταξύ τους, προκειμένου, όπως γράφει, να προστατεύσουν τη σύζυγό του και τον γιο του.

Για χρόνια, η εκδοχή που επικρατούσε ήταν ότι οι δύο ηθοποιοί είχαν έντονη χημεία, ότι ήταν ιδιαίτερα φλερτ και ότι υπήρχε αμοιβαία έλξη, χωρίς όμως να έχει συμβεί κάτι περισσότερο.

Η Τέρνερ είχε αναφερθεί στο παρελθόν στη μεταξύ τους σχέση, υποστηρίζοντας ότι η έλξη δεν είχε εξελιχθεί σε ερωτική σχέση.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη «Mail on Sunday», είχε χαρακτηρίσει τόσο την ίδια όσο και τον Ντάγκλας «terrible flirts», περιγράφοντας την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα γυρίσματα.

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποκαλύψεων του Ντάγκλας, η Τέρνερ αντιμετώπισε την υπόθεση με χιούμορ.

«Θεέ μου, τι φασαρία για κάτι που συνέβη πριν από 40 χρόνια! Αγαπώ τον Μάικλ και ανυπομονώ να απολαύσω το βιβλίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 2013 AP

Η ζωή τους μετά

Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Ντιάντρα Λούκερ χώρισαν οριστικά τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Βασικού Ενστίκτου».

Το 2000 ο Ντάγκλας παντρεύτηκε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Ντίλαν και την Κάρις.

Την ίδια χρονιά, η Τζιν Τρίπλχορν παντρεύτηκε τον συμπρωταγωνιστή της στο «Πολύ Κακά Πράγματα», Λίλαντ Όρσερ. Το ζευγάρι απέκτησε δύο χρόνια αργότερα έναν γιο, τον Όγκαστ.

Μέσα από το «One Helluva Ride», ο Μάικλ Ντάγκλας ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ιστορία, αποκαλύπτοντας άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για δύο σχέσεις που συνδέθηκαν με σημαντικές στιγμές της κινηματογραφικής του διαδρομής.

Διαβάστε επίσης