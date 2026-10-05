«Δεν νομίζω πως έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες» - Η εξομολόγηση του Μάικλ Ντάγκλας

Snapshot Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του ότι είχε ερωτική σχέση με την Κάθλιν Τέρνερ το 1984, την οποία είχε κρατήσει κρυφή για περίπου 40 χρόνια.

Αρνήθηκε ότι είχε κοιμηθεί με «τόσες πολλές γυναίκες» και διέψευσε φήμες για εθισμό στο σεξ, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «υγιές προϊόν της δεκαετίας του '60».

Περιέγραψε την αρχή της σχέσης του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, επισημαίνοντας ότι συμφώνησαν σε μονογαμία πριν συνεχίσουν τη σχέση τους.

Η Κάθλιν Τέρνερ επιβεβαίωσε ψύχραιμα την αποκάλυψη της σχέσης τους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση παρελθόν και εκφράζοντας την αγάπη της για τον Ντάγκλας.

Στο βιβλίο του αναφέρεται επίσης στην οικογένειά του, την απώλεια ετεροθαλή αδελφού από υπερβολική δόση και τις προσπάθειές του να διαχειριστεί τις προσωπικές του σχέσεις. Snapshot powered by AI

Ο Μάικλ Ντάγκλας μιλά ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, τις σχέσεις του με τις γυναίκες, τη σεξουαλική του ζωή, τον γάμο του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, αλλά και μια σχέση που παρέμεινε κρυφή για περίπου 40 χρόνια.

Στα απομνημονεύματά του, «One Helluva Ride», ο 82χρονος ηθοποιός αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι είχε ερωτική σχέση με την Κάθλιν Τέρνερ στα γυρίσματα της ταινίας «Romancing the Stone» το 1984, ενώ και οι δύο αρνούνταν δημοσίως την ύπαρξή της επί δεκαετίες.

Μιλώντας στους Sunday Times, ο Μάικλ Ντάγκλας απάντησε και στην ερώτηση για την πολυτάραχη ερωτική του ζωή, απορρίπτοντας την ιδέα ότι είχε κοιμηθεί με «τόσες πολλές γυναίκες».

«Δεν νομίζω πως έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες. Δεν το βλέπω έτσι. Όχι, εγώ όχι. Ήμουν ένα υγιές προϊόν της δεκαετίας του '60», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μάλιστα αναρωτήθηκε γιατί, από όλες τις χώρες και από όλα τα Μέσα στα οποία παραχωρεί συνεντεύξεις, οι Βρετανοί δημοσιογράφοι δείχνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τη σεξουαλική του ζωή.

«Δεν ήμουν ποτέ εθισμένος στο σεξ»

Στο βιβλίο του, ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρεται και στις αναφορές που είχαν κυκλοφορήσει το 1992, σύμφωνα με τις οποίες είχε μπει σε κλινική αποκατάστασης για εθισμό στο σεξ.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι «δεν ήμουν ποτέ εθισμένος στο σεξ», απορρίπτοντας με αυτόν τον τρόπο την περιγραφή που είχε δοθεί τότε για την κατάστασή του.

Όταν ο δημοσιογράφος παρατήρησε ότι τα απομνημονεύματά του είναι «γεμάτα σεξ», ο ηθοποιός απάντησε ότι ο ίδιος δεν το αντιλαμβάνεται έτσι, εξηγώντας πως στο βιβλίο αναφέρει μόνο «ένα-δύο» γυναίκες.

Ο Μάικλ Ντάγκλας ως Gordon Gekko στην ταινία «Wall Street»

Οι «πέντε γρήγορες κλήσεις» στην Κάθριν Ζέτα Τζόουνς

Ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρεται και στην αρχή της σχέσης του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 26 χρόνια.

Οι δυο τους είχαν μια σχέση που ξεκίνησε με μια περίπου εννιάμηνη, σε μεγάλο βαθμό εξ αποστάσεως, γνωριμία. Όταν η Κάθριν του ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφερόταν να συνεχίσει να βγαίνει μαζί του αν εκείνος έβλεπε παράλληλα άλλες γυναίκες, ο Μάικλ Ντάγκλας της είπε ότι χρειαζόταν να κάνει «πέντε γρήγορα τηλεφωνήματα».

Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνισε ότι η ιστορία δεν ήταν ακριβώς όπως έχει παρουσιαστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 2013 AP

«Αυτό που είπε η Κάθριν ήταν: “Αν πρόκειται να συνεχίσουμε αυτό, τότε θέλω να είναι μονογαμικό”. Και έτσι, εκείνο το βράδυ, τηλεφώνησα σε κάποιους ανθρώπους που έβλεπα και αυτό ήταν όλο», εξήγησε.

Σήμερα, ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι ο γάμος του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς «είναι σε καλή κατάσταση», αν και αποκάλυψε ότι η σύζυγός του δεν έχει διαβάσει ακόμη το βιβλίο.

Η σχέση με την Κάθλιν Τέρνερ που έκρυβαν για 40 χρόνια

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη, ωστόσο, αφορά την Κάθλιν Τέρνερ, με την οποία ο Μάικλ Ντάγκλας πρωταγωνίστησε στο «Romancing the Stone» το 1984.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν εξαιρετική χημεία στην οθόνη, με αποτέλεσμα επί χρόνια να υπάρχουν φήμες ότι υπήρχε κάτι περισσότερο μεταξύ τους. Για τέσσερις δεκαετίες, όμως, και οι δύο επέμεναν ότι δεν είχαν σχέση. Τώρα ο Μάικλ Ντάγκλας παραδέχεται ότι αυτό ήταν ψέμα.

Σε απόσπασμα των απομνημονευμάτων του που δημοσίευσε το PEOPLE, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός γράφει ότι η χημεία του με την Τέρνερ ήταν τόσο έντονη, ώστε το κοινό πίστευε εδώ και χρόνια ότι είχαν ερωτική σχέση.

Μάικλ Ντάγκλας, Κάθλιν Τέρνερ και στη μέση ο Ντάνι ντε Βίτο στην ταινία ο «Πόλεμος των Ρόουζ» AP

«Το επίσημο αφήγημα ήταν το εξής: Ναι, παραδεχόμασταν ότι είχαμε εκπληκτική χημεία. Ναι, ήμασταν και οι δύο, όπως έλεγε η Κάθλιν, “τρομερά φλερτ”. Και ναι, είχαμε μπει σε πειρασμό, αλλά τίποτα δεν συνέβη ποτέ μεταξύ μας.

Αυτό ήταν ψέμα», γράφει χαρακτηριστικά. Ο Μάικλ Ντάγκλας εξηγεί ότι η απόφασή τους να κρατήσουν κρυφή τη σχέση τους είχε ως στόχο να προστατεύσουν τη σύζυγό του εκείνη την εποχή, Ντιάντρα, αλλά και τον γιο του, Κάμερον.

«Τι φασαρία για κάτι που έγινε πριν από 40 χρόνια!»

Η Κάθλιν Τέρνερ, η οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντάγκλας και στις ταινίες «The Jewel of the Nile» και «The War of the Roses», είχε αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι υπήρχε πιθανότητα να εξελιχθεί η σχέση τους σε κάτι περισσότερο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό Closer, είχε δηλώσει: «Ήθελα, αλλά εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, Ντιάντρα Λούκερ... ήταν χωρισμένοι, κι έτσι πίστευα ότι υπήρχε ελπίδα για μένα».

https://www.instagram.com/p/DeCaROlAbEI/

Μετά τη δημοσίευση του αποσπάσματος από τα απομνημονεύματα του Ντάγκλας, η 72χρονη Τέρνερ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για την αποκάλυψη.

Η αντίδρασή της ήταν μάλλον ψύχραιμη, με την ίδια να δηλώνει στο PEOPLE:

«Θεέ μου, τι φασαρία για κάτι που έγινε πριν από 40 χρόνια!» Και πρόσθεσε: «Αγαπώ τον Μάικλ και ανυπομονώ να απολαύσω το βιβλίο».

Η οικογένεια, ο πατέρας του και η θεραπεία

Στο βιβλίο και στις δηλώσεις του, ο Μάικλ Ντάγκλας μιλά ακόμη για τον πατέρα του, τον Κερκ Ντάγκλας, την οικογένειά του, την αποκατάσταση και τη σχέση του με τον γιο του.

Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον ετεροθαλή αδελφό του, τον οποίο έχασε από υπερβολική δόση, αλλά και στις προσπάθειες που έκανε για να διαχειριστεί τις οικογενειακές του σχέσεις.

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τα δύο παιδιά τους, Ντύλαν και Κάρι το 2011 / AP

«Η πραγματικότητα είναι ότι κάνεις ό,τι μπορείς για τα παιδιά σου, αλλά έχασα έναν ετεροθαλή αδελφό από υπερβολική δόση. Να βλέπεις τον ίδιο σου τον πατέρα στα ογδόντα του να κάνει ομαδικές συνεδρίες θεραπείας με τον γιο του; Είπα ότι εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό», αναφέρει.

Στο «One Helluva Ride», ο Ντάγκλας επιστρέφει έτσι σε σημαντικές στιγμές της ζωής και της καριέρας του, μιλώντας χωρίς περιστροφές για τις σχέσεις του, τις επιλογές του, την οικογένειά του και τα γεγονότα που για δεκαετίες επέλεξε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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