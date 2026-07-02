Κάρις Ντάγκλας: Viral η πρώτη της θεατρική εμφάνιση στον «Γλάρο» - «Οι γονείς της είναι περήφανοι»

Snapshot Η Κάρις Ντάγκλας έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη με την παράσταση «Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχοφ, που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι γονείς της, Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα

Τζόουνς, εκφράζουν υπερηφάνεια για την πορεία της στην υποκριτική.

Η Κάρις αποφοίτησε το 2025 από το Brown University με πτυχίο στις Κινηματογραφικές Σπουδές και στις Διεθνείς Σχέσεις.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνεται η ομοιότητα της Κάρις με τους γονείς της, τόσο στην εμφάνιση όσο και στις υποκριτικές ικανότητες. Snapshot powered by AI

Δυναμικά τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής κάνει η Κάρις Ντάγκλας, κόρη του Μάικλ Ντάγκλας και της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, με το θεατρικό της ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη να συγκεντρώνει θετικά σχόλια και να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 23χρονη ηθοποιός, η οποία αποφοίτησε πέρυσι από το Brown University, πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχοφ, η οποία παρουσιάστηκε στο St. Lydia's στο Μπρούκλιν.

Viral το βίντεο από την πρώτη της θεατρική εμφάνιση

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο Instagram κατέγραψε στιγμές από μία από τις παραστάσεις της, με την Κάρις να ερμηνεύει σκηνές δίπλα στους συμπρωταγωνιστές της μέσα στον μικρό θεατρικό χώρο.

https://www.instagram.com/reel/DZ1WxFBOxC6/

Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του έργου εμφανίζεται να εξομολογείται τον έρωτά της σε συμπρωταγωνιστή της, ενώ το βίντεο ολοκληρώνεται με την υπόκλιση του θιάσου μπροστά στο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Μετά το τέλος της παράστασης, η νεαρή ηθοποιός φωτογραφήθηκε και υπέγραψε αυτόγραφα σε θεατές.

«Οι γονείς της είναι πολύ περήφανοι»

Σύμφωνα με φίλο της οικογένειας, που είχε μιλήσει στη Daily Mail τον περασμένο Μάιο, ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είναι ιδιαίτερα περήφανοι για την πορεία της κόρης τους και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα.

Η εμφάνισή της προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν τη μεγάλη ομοιότητά της με τη μητέρα της.

«Η φωνή της μοιάζει τόσο πολύ με της μητέρας της», έγραψε ένας χρήστης. «Κομψή όπως η μαμά της», σχολίασε ένας ακόμη.

A deslumbrante filha de Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, Carys, de 23 anos, é a cara da mãe famosa e está trilhando seu próprio caminho na carreira de atriz. pic.twitter.com/HgiFi0amkp — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) July 2, 2026

Άλλοι στάθηκαν στις υποκριτικές της ικανότητες, σημειώνοντας ότι έχει κληρονομήσει και το ταλέντο του πατέρα της. «Είναι πραγματικά καλή, όπως ο πατέρας της», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Κάποιοι, μάλιστα, υποστήριξαν ότι στα χαρακτηριστικά του προσώπου της θυμίζει περισσότερο τον Μάικλ Ντάγκλας, αναφέροντας ακόμη και τη θρυλική τηλεοπτική σειρά «The Streets of San Francisco».

Οι σπουδές της

Το 2025 η Κάρις ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Brown University, αποκτώντας πτυχίο στις Κινηματογραφικές Σπουδές και στις Διεθνείς Σχέσεις.

https://www.instagram.com/p/DaRX_2Yjbe_/

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, η ίδια μίλησε για την επιθυμία της να ακολουθήσει επαγγελματικά την υποκριτική. «Μεγάλωσα κάνοντας θέατρο. Δεν σπούδασα υποκριτική στο πανεπιστήμιο, αλλά χαίρομαι που βρίσκομαι σε έναν τόσο δημιουργικό καλλιτεχνικό χώρο και ελπίζω να συνεχίσω σε αυτόν τον δρόμο», ανέφερε.

Η ζωή δίπλα σε δύο σταρ του Χόλιγουντ

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Town & Country, το 2018, η Κάρις είχε μιλήσει για το πώς είναι να μεγαλώνει με δύο τόσο διάσημους γονείς. «Οι γονείς μου με προσγειώνουν πάντα στην πραγματικότητα και μου λένε: "Κοίτα γύρω σου. Η ζωή που έχεις είναι πραγματικά ξεχωριστή"», είχε δηλώσει.

Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς παντρεύτηκαν το 2000 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ντίλαν, 25 ετών, και την Κάρις.

Η Carys Douglas / AP

Οι επιφυλάξεις των γονιών της για την υποκριτική

Η Ζέτα-Τζόουνς είχε παραδεχθεί, μιλώντας στην εκπομπή Today το 2021, ότι τόσο η ίδια όσο και ο Μάικλ Ντάγκλας αρχικά προσπάθησαν να αποτρέψουν τα παιδιά τους από το να ακολουθήσουν την ίδια καριέρα.

«Ο Μάικλ κι εγώ ήμασταν οι πρώτοι που τους είπαμε: "Ίσως θα έπρεπε να σκεφτείτε κάποιο άλλο επάγγελμα"», είχε αναφέρει. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η αγάπη των παιδιών τους για την υποκριτική ήταν τόσο μεγάλη που δεν αποθαρρύνθηκαν.

Η Carys Douglas με τον πατέρα της, Michael Douglas και τον αδελφό της, Dylan / AP

«Γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει δημοσιότητα. Ξέρουν τα θετικά, τα αρνητικά και όλες τις δυσκολίες. Αυτό που αγαπούν πραγματικά είναι η τέχνη της υποκριτικής», είχε τονίσει.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι τόσο η Κάρις όσο και ο μεγαλύτερος αδελφός της, Ντίλαν, συμμετείχαν κάθε καλοκαίρι σε θεατρικές κατασκηνώσεις μαζί με παιδιά από το Μπρόντγουεϊ.

Διαβάστε επίσης