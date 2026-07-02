Κάρις Ντάγκλας: Viral η πρώτη της θεατρική εμφάνιση στον «Γλάρο» - «Οι γονείς της είναι περήφανοι»

Η κόρη του Μάικλ Ντάγκλας και της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική 

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κάρις Ντάγκλας: Viral η πρώτη της θεατρική εμφάνιση στον «Γλάρο» - «Οι γονείς της είναι περήφανοι»

Η Κάρις Ντάγκλας στην παράσταση «Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχωφ

LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κάρις Ντάγκλας έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη με την παράσταση «Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχοφ, που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Οι γονείς της, Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα
  • Τζόουνς, εκφράζουν υπερηφάνεια για την πορεία της στην υποκριτική.
  • Η Κάρις αποφοίτησε το 2025 από το Brown University με πτυχίο στις Κινηματογραφικές Σπουδές και στις Διεθνείς Σχέσεις.
  • Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνεται η ομοιότητα της Κάρις με τους γονείς της, τόσο στην εμφάνιση όσο και στις υποκριτικές ικανότητες.
Snapshot powered by AI

Δυναμικά τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής κάνει η Κάρις Ντάγκλας, κόρη του Μάικλ Ντάγκλας και της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, με το θεατρικό της ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη να συγκεντρώνει θετικά σχόλια και να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 23χρονη ηθοποιός, η οποία αποφοίτησε πέρυσι από το Brown University, πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχοφ, η οποία παρουσιάστηκε στο St. Lydia's στο Μπρούκλιν.

Viral το βίντεο από την πρώτη της θεατρική εμφάνιση

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο Instagram κατέγραψε στιγμές από μία από τις παραστάσεις της, με την Κάρις να ερμηνεύει σκηνές δίπλα στους συμπρωταγωνιστές της μέσα στον μικρό θεατρικό χώρο.

https://www.instagram.com/reel/DZ1WxFBOxC6/

Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του έργου εμφανίζεται να εξομολογείται τον έρωτά της σε συμπρωταγωνιστή της, ενώ το βίντεο ολοκληρώνεται με την υπόκλιση του θιάσου μπροστά στο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Μετά το τέλος της παράστασης, η νεαρή ηθοποιός φωτογραφήθηκε και υπέγραψε αυτόγραφα σε θεατές.

«Οι γονείς της είναι πολύ περήφανοι»

Σύμφωνα με φίλο της οικογένειας, που είχε μιλήσει στη Daily Mail τον περασμένο Μάιο, ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είναι ιδιαίτερα περήφανοι για την πορεία της κόρης τους και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα.

Η εμφάνισή της προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν τη μεγάλη ομοιότητά της με τη μητέρα της.

«Η φωνή της μοιάζει τόσο πολύ με της μητέρας της», έγραψε ένας χρήστης. «Κομψή όπως η μαμά της», σχολίασε ένας ακόμη.

Άλλοι στάθηκαν στις υποκριτικές της ικανότητες, σημειώνοντας ότι έχει κληρονομήσει και το ταλέντο του πατέρα της. «Είναι πραγματικά καλή, όπως ο πατέρας της», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Κάποιοι, μάλιστα, υποστήριξαν ότι στα χαρακτηριστικά του προσώπου της θυμίζει περισσότερο τον Μάικλ Ντάγκλας, αναφέροντας ακόμη και τη θρυλική τηλεοπτική σειρά «The Streets of San Francisco».

Οι σπουδές της

Το 2025 η Κάρις ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Brown University, αποκτώντας πτυχίο στις Κινηματογραφικές Σπουδές και στις Διεθνείς Σχέσεις.

https://www.instagram.com/p/DaRX_2Yjbe_/

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, η ίδια μίλησε για την επιθυμία της να ακολουθήσει επαγγελματικά την υποκριτική. «Μεγάλωσα κάνοντας θέατρο. Δεν σπούδασα υποκριτική στο πανεπιστήμιο, αλλά χαίρομαι που βρίσκομαι σε έναν τόσο δημιουργικό καλλιτεχνικό χώρο και ελπίζω να συνεχίσω σε αυτόν τον δρόμο», ανέφερε.

Η ζωή δίπλα σε δύο σταρ του Χόλιγουντ

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Town & Country, το 2018, η Κάρις είχε μιλήσει για το πώς είναι να μεγαλώνει με δύο τόσο διάσημους γονείς. «Οι γονείς μου με προσγειώνουν πάντα στην πραγματικότητα και μου λένε: "Κοίτα γύρω σου. Η ζωή που έχεις είναι πραγματικά ξεχωριστή"», είχε δηλώσει.

Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς παντρεύτηκαν το 2000 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ντίλαν, 25 ετών, και την Κάρις.

carys-douglas-2.jpg

Η Carys Douglas / AP

Οι επιφυλάξεις των γονιών της για την υποκριτική

Η Ζέτα-Τζόουνς είχε παραδεχθεί, μιλώντας στην εκπομπή Today το 2021, ότι τόσο η ίδια όσο και ο Μάικλ Ντάγκλας αρχικά προσπάθησαν να αποτρέψουν τα παιδιά τους από το να ακολουθήσουν την ίδια καριέρα.

«Ο Μάικλ κι εγώ ήμασταν οι πρώτοι που τους είπαμε: "Ίσως θα έπρεπε να σκεφτείτε κάποιο άλλο επάγγελμα"», είχε αναφέρει. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η αγάπη των παιδιών τους για την υποκριτική ήταν τόσο μεγάλη που δεν αποθαρρύνθηκαν.

Carys Douglas,Michael Douglas,Dylan Douglas

Η Carys Douglas με τον πατέρα της, Michael Douglas και τον αδελφό της, Dylan / AP

«Γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει δημοσιότητα. Ξέρουν τα θετικά, τα αρνητικά και όλες τις δυσκολίες. Αυτό που αγαπούν πραγματικά είναι η τέχνη της υποκριτικής», είχε τονίσει.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι τόσο η Κάρις όσο και ο μεγαλύτερος αδελφός της, Ντίλαν, συμμετείχαν κάθε καλοκαίρι σε θεατρικές κατασκηνώσεις μαζί με παιδιά από το Μπρόντγουεϊ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο 60,5% οι παραβάσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων, πάρκινγκ και μεταφορές το 2026

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η μητέρα της Άννας Διαμαντοπούλου

13:44ANNOUNCEMENTS

Το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ επιστρέφει για δέκατη πέμπτη συνεχόμενη χρονιά

13:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Κι όμως ο Χάρι Κέιν «ξόρκισε» τα μάγια του Γκανέζου σαμάνου και σκοράρει ακατάπαυστα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Drones έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Στοκχόλμη - Δείτε φωτογραφίες

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Πρέπει να εξεταστεί η προβοκάτσια

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Μεγάλωνε το εγγόνι της κόρης της Νικολέτας η Βάγια Νέστορα»

13:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Στο «τοπ 3» των αυξήσεων στα ενοίκια στην ΕΕ η Ελλάδα - Σε τροχιά ανόδου οι τιμές

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Τον έσπρωξε στον καναπέ και του έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι» - Συγκλονίζει η περιγραφή της μητέρας για το περιστατικό σε βάρος του 8χρονου γιου της

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Τριτοκοσμικές εικόνες στην Ελαφόνησο: Πλοίο μπήκε στο λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη κι επιβιβάστηκε άνδρας από θαλάσσης

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Reuters - Σύνοδος ΝΑΤΟ: Οι Ευρωπαίοι θα ανακοινώσουν ότι κάλυψαν τα κενά που άφησαν οι ΗΠΑ

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στη Σούδα κοντά σε Γυμνάσιο

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η OpenAI προτείνει να παραχωρήσει μερίδιο 5% στην κυβέρνηση Τραμπ

13:12ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη με Αλτσχάιμερ κοιμόταν όσο καιγόταν το σπίτι της - Πώς την έσωσε ένα έξυπνο κουδούνι

13:06ANNOUNCEMENTS

Μεγάλα ματς στο Παγκόσμιο με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

13:00ΕΘΝΙΚΑ

Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική λόγω της ορκωμοσίας στη Σχολή Ικάρων

12:57LIFESTYLE

Η Μαντόνα αποκαλύπτει τις ιστορίες και τα πρόσωπα πίσω από τα τραγούδια του «Confessions II»

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Λήγει στις 15 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή τους

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την Airbnb για τη στέγαση των ενοίκων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε»

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο καύσωνας φέρνει θανάτους από πνιγμό - Πάνω από 90 νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας

10:49LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Τριτοκοσμικές εικόνες στην Ελαφόνησο: Πλοίο μπήκε στο λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη κι επιβιβάστηκε άνδρας από θαλάσσης

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Μεγάλωνε το εγγόνι της κόρης της Νικολέτας η Βάγια Νέστορα»

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της έκρηξης στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση στη Λούτσα: Τα τελευταία ίχνη της Τινγκ, τα σχέδια για την Αλβανία και η κινέζικη μαφία - Πού στρέφονται οι έρευνες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Τρίχες είχαν κολλήσει στο μπέργκερ του και τις κατανάλωσε - Έχασε μέρος του εντέρου του

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό 11χρονο αγόρι στον Καναδά από δάγκωμα νυχτερίδας με λύσσα

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα για την καθυστέρηση Ζωής στη δίκη για τα Τέμπη - Άδωνις: Αηδιασμένοι φεύγουν συγγενείς νεκρών - Τι κατήγγειλε ο Ασλανίδης και πώς απάντησε η Κωνσταντοπούλου

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Ήθελαν νεκρό και έχουμε νεκρό, είναι δολοφόνοι

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Παναγιώτης Νέστορας: «Είναι δολοφόνοι, το γκαζάκι ήταν η σφαίρα τους»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Στο νοσοκομείο 10χρονη μετά από ατύχημα με πατίνι – Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα της

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Τον έσπρωξε στον καναπέ και του έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι» - Συγκλονίζει η περιγραφή της μητέρας για το περιστατικό σε βάρος του 8χρονου γιου της

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την Αφροδίτη Νέστορα – Είχε χάσει και την αδερφή της το 2021

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Κολαστήριο στο Οχάιο: Διασώθηκαν 16 παιδιά που ζούσαν σαν «αγρίμια» - «Ήταν το απόλυτο κακό»

09:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Αναλυτικό πρόγραμμα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 58χρονος αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές του

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Διασώστες προσπαθούν να ανασύρουν άνδρα που βρέθηκε ζωντανός σε ερείπια οκτώ ημέρες μετά τους σεισμούς - Δείτε βίντεο - 2.295 οι νεκροί, 50.000 οι αγνοούμενοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ