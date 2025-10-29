Catherine Zeta Jones: Γιατί η κόρη της λατρεύει να «κλέβει» ρούχα από τη ντουλάπα της

Η Carys Douglas ξέρει καλά πως έχει δύο από τους πιο cool γονείς του Χόλιγουντ — και δεν διστάζει να το δείξει!

Η 22χρονη κόρη του Michael Douglas και της Catherine Zeta-Jones συνόδευσε τον διάσημο πατέρα της στο «Icons of Culture Gala» του PAC NYC, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στο «Perelman Performing Arts Center» της Νέας Υόρκης.

Ο Michael Douglas με την κόρη του, Carys στο «Perelman Performing Arts Center» της Νέας Υόρκης / AP

Με τη Zeta-Jones να απουσιάζει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, η Carys αποκάλυψε στο «PEOPLE» πως έχει την τύχη να έχει… μια ολόκληρη vintage συλλογή στη διάθεσή της: τη ντουλάπα της μαμάς της.

Ο Michael Douglas με τα παιδιά του, Carys και Dylan / AP

«Λατρεύω τα vintage ρούχα», είπε. «Δεν είμαι φαν του fast fashion, κυρίως για λόγους βιωσιμότητας. Είμαι πολύ τυχερή που μπορώ να δανείζομαι ρούχα από τη μητέρα μου!»

Η ίδια ωστόσο παραδέχτηκε με χιούμορ ότι δεν ενημερώνει πάντα τη μαμά της για τα “δανεικά”:«Μου λέει, “Αυτό είναι η τσάντα μου;” κι εγώ απαντώ, “Δεν νομίζω…”», είπε γελώντας.

Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Brown, όπου σπούδασε Κινηματογράφο και Διεθνείς Σχέσεις, η Carys εξερευνά τώρα νέους δρόμους στον χώρο των τεχνών.

«Μεγάλωσα κάνοντας θέατρο», αποκάλυψε. «Δεν σπούδασα υποκριτική, αλλά τώρα που βρίσκομαι σ’ ένα δημιουργικό περιβάλλον, θέλω να επιστρέψω σ’ αυτό».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Catherine Zeta-Jones είχε μιλήσει για τη ζωή της με τον David Beckham ως empty nesters, λέγοντας ότι απολαμβάνουν αυτή τη φάση, ειδικά αφού τα παιδιά τους εξακολουθούν να περνούν χρόνο μαζί τους.

«Το πιο ωραίο είναι ότι, παρότι είναι πια 25 και 22, θέλουν ακόμα να κάνουν παρέα μαζί μας. Και αυτό είναι πραγματικά το καλύτερο», είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Catherine Zeta-Jones για τα παιδιά της.

