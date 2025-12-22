Γιώργος Λιάγκας – Γρηγόρης Αρναούτογλου: H σπάνια τηλεοπτική συνάντηση στον αέρα του ANT1

Ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 «τρέχει» από το πρωί, με τους τηλεαστέρες του

καναλιού να συμμετέχουν ενεργά. Στη βραδινή ζώνη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

πήρε τη σκυτάλη και υποδέχτηκε τον Γιώργο Λιάγκα σε μία συνάντηση on air…

που γράφει τηλεοπτική ιστορία.

Η σχέση τους έχει συζητηθεί έντονα, ωστόσο απόψε έβαλαν τα πάντα στην άκρη

γι’ αυτόν τον ιδιαίτερο λόγο! Με μια αγκαλιά και ένα φιλί σφράγισαν αυτή την

τηλεοπτική εμφάνιση, με τα πειράγματα να μην λείπουν. «Κάνεις κανονικά το The

2Night; Νόμιζα θα ερχόμουν στον Τηλεμαραθώνιο. Εγώ την έβγαλα την

υποχρέωση, τελείωσε», είπε με χιούμορ ο Γιώργος Λιάγκας. Ο Γρηγόρης

Αρναούτογλου απάντησε άμεσα, ξεκαθαρίζοντας όμως τη θέση του: «Αν είναι να

κάνεις μια επίσκεψη από υποχρέωση, μην την έρθεις καθόλου».

Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στη εμπειρία τους στην τηλεόραση, με τον

Γιώργο Λιάγκα να βρίσκεται στη θέση καλεσμένου. Ο παρουσιαστής της πρωινής

ζώνης μίλησε για την προσωπική του ζωή, λέγοντας: «Είμαι πιο εξωστρεφής στα

προσωπικά μου γιατί μεγαλώσανε τα παιδιά. Είναι σε μια ηλικία που μπορούν να

αντιληφθούν ότι η μαμά και ο μπαμπάς μπορεί να έχουν μια άλλη σχέση στη ζωή

τους. Όταν τα παιδιά το αντιληφθούν και δεν τους είναι δύσκολο αυτό το πράγμα,

τότε κι εσύ μπορεί»…

Στη συνέχεια ο Γρηγόρης σχολίασε τις φωτογραφίες του Γιώργου Λιάγκα με τη

Μαρία Αντωνά: «Φαίνεστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις σκηνές σας και σε αυτό

σας δίνω συγχαρητήρια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σου ομολογήσω

κάτι. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε φωτογραφία που βγαίνεις με τη Μαρία, η Μαρία

να είναι κρεμασμένη από πάνω σου και να θέλει να σε φιλήσει, να σου κάνει μια

αγκαλιά κι εσύ να έχεις έτσι…»

