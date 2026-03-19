Αστρονόμοι παρακολουθούν γιγάντια μαύρη τρύπα να εκτοξεύει «κοσμικές σφαίρες» σε γαλαξία

Η διαστημική αποστολή XRISM κατέγραψε το «ξύπνημα» μιας υπερμεγέθους μαύρης τρύπας, προσφέροντας στους επιστήμονες μια σπάνια ματιά στις πιο βίαιες διεργασίες του σύμπαντος.

Πρόκειται για τη μαύρη τρύπα IRAS 05189-2524, η οποία βρίσκεται στο κέντρο ενός γαλαξία με έντονη αστρογένεση και, έπειτα από μακρά περίοδο αδράνειας, ενεργοποιήθηκε εκτοξεύοντας τεράστιες ποσότητες ύλης στο διάστημα.

Η ανακάλυψη, που αναμένεται να δημοσιευθεί σε ειδική έκδοση του Astrophysical Journal Letters, ενδέχεται να αλλάξει ριζικά την κατανόησή μας για τον ρόλο των μαύρων τρυπών στην εξέλιξη των γαλαξιών.

Η στιγμή της «έκρηξης»

Το XRISM, αποστολή της Ιαπωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας (JAXA) σε συνεργασία με τη NASA και την ESA, κατέγραψε σε πραγματικό χρόνο την αφύπνιση της μαύρης τρύπας. Από το κέντρο του γαλαξία, η IRAS 05189-2524 εκτόξευσε αυτό που οι επιστήμονες περιγράφουν ως «κοσμικές σφαίρες» — ρεύματα εξαιρετικά θερμής ύλης που ταξιδεύουν με τεράστιες ταχύτητες και διαπερνούν τον διαγαλαξιακό χώρο.

Μέχρι σήμερα, τέτοιου είδους εκρήξεις είχαν κυρίως προβλεφθεί θεωρητικά ή παρατηρηθεί αποσπασματικά. Τα δεδομένα του XRISM δίνουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα λεπτομερούς μελέτης ενός τέτοιου φαινομένου.

Ο ρόλος του δίσκου προσαύξησης

Οι «κοσμικές σφαίρες» φαίνεται να προέρχονται από τον δίσκο προσαύξησης — την περιοχή γύρω από τη μαύρη τρύπα όπου η ύλη περιστρέφεται πριν καταλήξει στο εσωτερικό της. Εκεί, η βαρυτική έλξη είναι τόσο ισχυρή που θερμαίνει το υλικό σε ακραίες θερμοκρασίες, δημιουργώντας εκρηκτικά φαινόμενα και εκτοξεύσεις ενέργειας.

Η παρατήρηση αυτής της διαδικασίας σε τόσο υψηλή ανάλυση ανοίγει τον δρόμο για την κατανόηση των μηχανισμών που ενεργοποιούν τις μαύρες τρύπες μετά από περιόδους «σιωπής».

Πώς επηρεάζονται οι γαλαξίες

Η σημασία της ανακάλυψης δεν περιορίζεται στο εντυπωσιακό θέαμα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τέτοιες εκρήξεις μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη γέννηση νέων άστρων.

Στους λεγόμενους «starburst» γαλαξίες, όπου η δημιουργία άστρων συμβαίνει με ταχύτατους ρυθμούς, η ενέργεια που εκλύεται από τη μαύρη τρύπα μπορεί είτε να ενισχύσει είτε να καταστείλει τη διαδικασία. Οι ισχυρές εκτοξεύσεις ενδέχεται να διαλύουν πυκνά νέφη αερίων, αλλάζοντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες σχηματίζονται νέα αστέρια.

Παράλληλα, οι υψηλής ταχύτητας ροές ύλης μπορούν να «καθαρίζουν» περιοχές του γαλαξία, επηρεάζοντας τη συνολική του δομή και εξέλιξη.

Ένα νέο παράθυρο στην αστροφυσική

Το XRISM, εξοπλισμένο με προηγμένους ανιχνευτές ακτίνων Χ, έχει σχεδιαστεί για να μελετά φαινόμενα υψηλής ενέργειας όπως μαύρες τρύπες, αστέρες νετρονίων και υπερκαινοφανείς εκρήξεις. Η συγκεκριμένη παρατήρηση θεωρείται ορόσημο, καθώς παρέχει δεδομένα που μέχρι σήμερα ήταν απρόσιτα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα νέα αυτά στοιχεία θα βοηθήσουν στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στις μαύρες τρύπες και τους γαλαξίες που τις φιλοξενούν — μια σχέση που φαίνεται να είναι καθοριστική για την κοσμική εξέλιξη.

Τα ερωτήματα που ανοίγονται

Η μελέτη της IRAS 05189-2524 θέτει κρίσιμα ερωτήματα: Τι προκαλεί την «αφύπνιση» μιας μαύρης τρύπας; Πόσο συχνά συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα; Και, κυρίως, ποιος είναι ο πραγματικός τους ρόλος στη διαμόρφωση των γαλαξιών;

Οι απαντήσεις ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το σύμπαν, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τις διεργασίες μέσα στους γαλαξίες προς τον καθοριστικό ρόλο των υπερμεγέθων μαύρων τρυπών στα κέντρα τους