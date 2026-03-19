Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου

Η Σοφία Λάππου ήταν σύζυγος του ηθοποιού και πρωταγωνιστή του ΚΘΒΕ, Διονύση Καλού

Δημήτρης Δρίζος

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου
Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου, αφήνοντας πίσω της μια μακρόχρονη πορεία στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη 19 Μαρτίου, με το ΚΘΒΕ να εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια μιας από τις σημαντικές μορφές του ελληνικού θεάτρου.

Η Σοφία Λάππου υπηρέτησε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) επί σχεδόν πέντε δεκαετίες, από το 1962 έως το 2011, συμμετέχοντας σε πολλές θεατρικές παραγωγές που σημάδεψαν την πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Η αφοσίωσή της και το ταλέντο της κατέστησαν την παρουσία της αναγνωρίσιμη και σεβαστή τόσο από το κοινό όσο και από τους συναδέλφους της.

Η Σοφία Λάππου ήταν σύζυγος του ηθοποιού και πρωταγωνιστή του ΚΘΒΕ, Διονύση Καλού, με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή και το πάθος για το θέατρο. Η προσφορά της στο χώρο του πολιτισμού αναγνωρίστηκε με την τιμητική διάκριση «Γυναίκα του Πολιτισμού» από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, μια διάκριση που επιβεβαίωσε την επιρροή και το έργο της στην τοπική και εθνική πολιτιστική σκηνή.

Η ανακοίνωση του ΚΘΒΕ:

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και συγκίνηση την αγαπημένη ηθοποιό Σοφία Λάππου, έναν άνθρωπο φωτεινό, με σπάνιο ήθος και πολυδιάστατη προσφορά στο θέατρο και τον πολιτισμό. Η Σοφία Λάππου υπήρξε μια εμβληματική παρουσία του ΚΘΒΕ, στο οποίο αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της καλλιτεχνικής της πορείας, από το 1962 έως το 2011. Συμμετείχε σε δεκάδες παραστάσεις, συνεργαζόμενη με κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες και αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στη σκηνή, με ευαισθησία, συνέπεια και αφοσίωση στην τέχνη της υποκριτικής.

Σπούδασε στην Ανώτερη Δραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα διεύρυνε το γνωστικό της πεδίο στη Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ και στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η πνευματική της καλλιέργεια και η αγάπη της για τη γνώση συνόδευαν διαρκώς την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Ξεχωριστή υπήρξε και η συμβολή της στην εκπαίδευση των νεότερων γενιών ηθοποιών. Δίδαξε επί δεκαεπτά χρόνια στη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ, ενώ υπήρξε Διευθύντρια στην Ανώτερη Σχολή Θεάτρου «Θυμέλη». Για δεκαπέντε χρόνια δίδαξε Υποκριτική και Αγωγή του Λόγου στη Μελοδραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και συνέχισε το διδακτικό της έργο στην Ανώτερη Σχολή Θεάτρου Ροντίδη, μεταδίδοντας με γενναιοδωρία τη γνώση και την εμπειρία της.

Παράλληλα, συμμετείχε στο συντακτικό επιτελείο της Εγκυκλοπαίδειας «Κόσμος», επιβεβαιώνοντας το εύρος των ενδιαφερόντων και της προσφοράς της στον χώρο του πολιτισμού. Υπήρξε σύζυγος του πρωταγωνιστή του ΚΘΒΕ, Διονύση Καλού, με τον οποίο μοιράστηκε μια κοινή πορεία ζωής και τέχνης, συνδεδεμένη άρρηκτα με την ιστορία του Θεάτρου. Η προσφορά της αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε με το Μετάλλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ως «Γυναίκα του Πολιτισμού», μια διάκριση που αντικατοπτρίζει το ήθος, την ποιότητα και τη διαχρονική της συμβολή.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του ΚΘΒΕ και στο Θέατρο. Θα τη θυμόμαστε πάντα για το ταλέντο, την ευγένεια, τη γενναιοδωρία και την αφοσίωσή της. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της. Καλό της ταξίδι.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάρχουν παράνομες επιδοτήσεις» - Τι είπε για το επεισόδιο Άδωνι-Ζωής

09:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη Euroleague

09:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Τελευταία Κλήση»: Η ομηρία που είδε όλη η Ελλάδα live επιστρέφει ως θρίλερ

09:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να παραταθεί μέχρι τον Μάιο μετά την επίθεση στο Νότιο Παρς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι επιθέσεις σε κοιτάσματα φυσικού αερίου αποτελούν σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο

08:57ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για καταγγελίες για τη γραμμή 1566: «Λειτουργεί κανονικά, εκατομμύρια τα ραντεβού»

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

08:55ΥΓΕΙΑ

5 λόγοι για τους οποίους τα χέρια και τα πόδια σας είναι πάντα κρύα

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Απατεώνας Ρομά παρίστανε τον γιατρό - Πιάστηκε με 10.000 ευρώ στα χέρια

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

08:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Vamos Panathinaikos» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική προειδοποίηση για το πετρέλαιο: Θα μπορούσε να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι λένε οι ειδικοί - Το προηγούμενο ρεκόρ

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόκκινο» σε Κηφισό, Κατεχάκη και Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Βενζινάδικα: Πού έχουν ξεκινήσει απεργίες διαρκείας - Τα δεδομένα για τους πρατηριούχους της Αττικής - Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Ένας σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δικύκλου με αγροτικό

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν έξτρα αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Σενάρια ανάπτυξης χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ - Οι επιλογές και το ρίσκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

09:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ντελίριο με το «Save Energy» λόγω του πολέμου στο Ιράν: Σκάλες αντί ασανσέρ, χωρίς κλιματιστικά, αργίες με...το ζόρι

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν έξτρα αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε νέα φάση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου - Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Βενζινάδικα: Πού έχουν ξεκινήσει απεργίες διαρκείας - Τα δεδομένα για τους πρατηριούχους της Αττικής - Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

08:55ΥΓΕΙΑ

5 λόγοι για τους οποίους τα χέρια και τα πόδια σας είναι πάντα κρύα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ