ΗΠΑ: Κατάσχεση-μαμούθ 1 δισεκατομμυρίου σε κρυπτονομίσματα του Ιράν
Νέο μέτωπο στον εν εξελίξει οικονομικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανοίγει η Ουάσιγκτον, με μια κίνηση που προκαλεί τριγμούς στις διεθνείς αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε επίσημα ότι οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ιρανικών κρυπτονομισμάτων, η αξία των οποίων αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Η επιχείρηση αυτή αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που έχουν καταφερθεί ποτέ στον ψηφιακό ιστό της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών, η ενέργεια αυτή εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
