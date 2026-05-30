ΗΠΑ: Κατάσχεση-μαμούθ 1 δισεκατομμυρίου σε κρυπτονομίσματα του Ιράν

Νέο μέτωπο στον εν εξελίξει οικονομικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανοίγει η Ουάσιγκτον, με μια κίνηση που προκαλεί τριγμούς στις διεθνείς αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε επίσημα ότι οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ιρανικών κρυπτονομισμάτων, η αξία των οποίων αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η επιχείρηση αυτή αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που έχουν καταφερθεί ποτέ στον ψηφιακό ιστό της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών, η ενέργεια αυτή εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

