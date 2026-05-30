Μουντιάλ 2026: «Πονοκέφαλος» οι αιτήσεις βίζας της ομάδας του Ιράν για τις ΗΠΑ

Η αγωνία κορυφώνεται για την αποστολή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, καθώς οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν τη συμμετοχή της στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον αντιπρόεδρο της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Μοχαμάντ Νάμπι, τα αποτελέσματα των αιτήσεων για τη χορήγηση αμερικανικής βίζας αναμένεται να γίνουν γνωστά εντός της εβδομάδας. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε την Παρασκευή (29/5) ότι η ομοσπονδία της χώρας ήρθε σε άμεση επαφή με τη FIFA, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας. Η απάντηση της διεθνούς συνομοσπονδίας ήταν ξεκάθαρη, παραπέμποντας στις αμέσως επόμενες ημέρες για τις τελικές ανακοινώσεις.

Το πολιτικό παρασκήνιο και οι βάσεις των ομάδων

Η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου με συνδιοργανώτριες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών κραδασμών. Η συμμετοχή του Ιράν συνοδεύεται από ένα πέπλο αβεβαιότητας, με τις παραδοσιακά τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον να επηρεάζουν τη γραφειοκρατική διαδικασία. Κι όμως, οι αθλητικές υποχρεώσεις τρέχουν. Ο Μοχαμάντ Νάμπι, που εκτελεί και χρέη τεχνικού διευθυντή στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις αμέσως μετά τη φιλική νίκη της ομάδας του με 3-1 επί της Γκάμπια, σε αναμέτρηση που έδωσε το Ιράν στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία στο στρατόπεδο της ασιατικής ομάδας είναι έκδηλη. Μία ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη (28/5), ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, πήρε θέση για το ζήτημα, εκφράζοντας δημόσια την ελπίδα ότι οι αρχές των ΗΠΑ θα δείξουν καλή θέληση. Ζητούμενο για τους Ιρανούς είναι η έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων για τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, καθώς το πλάνο της προετοιμασίας τους είναι σύνθετο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αποστολή του Ιράν πρόκειται να εγκατασταθεί στην Τιχουάνα του Μεξικού, η οποία θα αποτελέσει την επίσημη βάση της. Από εκεί, η ομάδα θα ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά για τη διεξαγωγή των αγώνων της φάσης των ομίλων και στη συνέχεια θα επιστρέφει σε μεξικανικό έδαφος.

Το πρόγραμμα των αγώνων στο Μουντιάλ

Το αγωνιστικό πρόγραμμα πιέζει χρονικά τις εξελίξεις, αφού οι αναμετρήσεις ξεκινούν σε περίπου δύο εβδομάδες. Η εθνική ομάδα του Ιράν είναι προγραμματισμένο να κάνει το ντεμπούτο της στο Μουντιάλ στις 16 Ιουνίου, όταν και θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στην πόλη του Λος Άντζελες.

Οι υποχρεώσεις της ομάδας συνεχίζονται στο ίδιο γήπεδο μερικές ημέρες αργότερα. Συγκεκριμένα, το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με το ισχυρό Βέλγιο στις 21 Ιουνίου, ξανά στο Λος Άντζελες, σε ένα ματς με υψηλό δείκτη δυσκολίας. Ο επίλογος των αναμετρήσεων για τον πρώτο γύρο θα γραφτεί στις 26 Ιουνίου. Τότε η ομάδα θα μετακομίσει βορειότερα, στο Σιάτλ, για να παίξει κόντρα στην Αίγυπτο, ελπίζοντας ότι μέχρι τότε το ζήτημα με την αμερικανική βίζα θα αποτελεί απλώς μια μακρινή ανάμνηση.

