Μουντιάλ 2026 - Α' Όμιλος: Τα προφίλ των Μεξικό, Νότιας Κορέας, Τσεχίας και Νότιας Αφρικής

Snapshot Ο Όμιλος Α του Μουντιάλ 2026 περιλαμβάνει Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία και φιλοξενεί το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης στην Πόλη του Μεξικού στις 11 Ιουνίου.

Το Μεξικό συμμετέχει για 18η φορά στο Μουντιάλ και φιλοξενεί τη διοργάνωση για τρίτη φορά, με στόχο μια νέα διάκριση υπό τον προπονητή Χάβιερ Αγκίρρε.

Η Νότια Αφρική επιστρέφει μετά από 16 χρόνια, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2017, αλλά δεν έχει ξεπεράσει ποτέ τη φάση ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Νότια Κορέα συμμετέχει για 11η συνεχόμενη φορά, με καλύτερη επίδοση τους ημιτελικούς του 2002, και στοχεύει να ξεπεράσει ξανά τη φάση των ομίλων.

Η Τσεχία επιστρέφει μετά από 20 χρόνια, με την τελευταία συμμετοχή το 2006, έχοντας νικήσει τη Δανία στα πλέι

οφ της UEFA για να προκριθεί στο Μουντιάλ 2026.

Ο πρώτος όμιλος του Μουντιάλ 2026 θα φιλοξενήσει το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης, στις 11 Ιουνίου, στην Πόλη του Μεξικού, με την αναμέτρηση μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής.

Ο Α' όμιλος συγκεντρώνει μία τετράδα με έντονη ποδοσφαιρική ιστορία και διαφορετικές διαδρομές στα προκριματικά που οδήγησαν στην τελική φάση της διοργάνωσης, καθώς συμμετέχουν το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα και η Τσεχία.

Μεξικό: Οι οικοδεσπότες με το βαρύ ιστορικό

Το Μεξικό συμμετέχει για 18η φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο και έχει καταγράψει 60 αγώνες. Η καλύτερη επίδοσή του παραμένει η πρόκριση στους προημιτελικούς το 1970 και το 1986, όταν ήταν οικοδεσπότης της διοργάνωσης.

Η εθνική ομάδα του Μεξικού, με τον αρχηγό Ένσον Άλβαρες και τον προπονητή Χάβιερ Αγκίρρε, ελπίζουν σε μια νέα διάκριση, καθώς η χώρα θα είναι για τρίτη φορά οικοδεσπότης στο Μουντιάλ, αυτή την φορά μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η τελική λίστα της εθνικής ομάδας του Μεξικού θα ανακοινωθεί την 1η Ιουνίου 2026, ενώ στην προεπιλογή συμμετέχουν:

Τερματοφύλακες: Άλεξ Παντίγια, Αντόνιο Ροντρίγκες, Κάρλος Ασεβέδο, Κάρλος Μορνό, Γκιγιέρμο Οτσόα, Ραούλ Ρανγκέλ.

Αμυντικοί: Μπράιαν Γκονζάλες, Σεζάρ Μόντες, Έντσον Άλβαρες, Εντουάρντο Αγκουίλα,,Έβεραρντ Λόπεζ,, Ισραήλ Ρέγιες, Χεσούς Ανγκούλο.

Μέσοι: Αλεξέι Ντομίνγκεζ Αλέξις Γκουτιέρεζ., Αλβάρο Φιντάλγκο, Μπράιαν Γκουτιέρες, Κάρλος Ροντρίγκες, Ντένζελ Γκαρσία, Ντιέγκο Λάινεζ, Εφραίν Άλβαρες.

Επιθετικοί: Αλέξις Βέγκα, Αρμάντο Γκονθάλεθ , Σεζάρ Ουέρτα Γερμάν Μπερτερέ, Γκιγιέρμο Μαρτίνεθ, Τζούλιαν Κουινιόνε, Ραούλ Χιμένεθ, Ρομπέρτο Αλβαράδο, Σαντιάγο Τζιμάν.

Νότια Αφρική: Η επιστροφή των Bafana Bafana

Η Νότια Αφρική επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 16 χρόνια απουσίας, για τέταρτη συμμετοχή στη διοργάνωση (1998, 2002, 2010 και 2026). Η επιστροφή των Bafana Bafana συντελέστηκε υπό τον Βέλγο προπονητή Χούγκο Μπρος, ο οποίος κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2017 με το Καμερούν.

Κατά την προκριματική φάση της CAF, η Νότια Αφρική σημείωσε 15 γκολ σε 10 αγώνες, τα λιγότερα από όλες τις εννέα αφρικανικές ομάδες που κέρδισαν τους ομίλους τους. Παρόλα αυτά, συγκέντρωσε 18 βαθμούς και τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της, μπροστά από τη Νιγηρία, δείχνοντας εξαιρετική αμυντική πειθαρχία. Σημαντική νίκη ήταν η 3-0 επί της Ρουάντα και το 2-1 επί του Μεξικού στο Gold Cup του 2025.

Στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Νότια Αφρική δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τη φάση των ομίλων. Το 2010, όταν ήταν οικοδεσπότης, η ομάδα σημείωσε ισοπαλία με το Μεξικό (1-1), κέρδισε τη Γαλλία και έχασε από την Ουρουγουάη, συγκεντρώνοντας 4 βαθμούς.

Με όλα τα αστέρια της θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής η Νότια Αφρική

Τερματοφύλακες: Γκος , Γουίλιαμς , Τσέιν (Ορλάντο Πάιρετς)

Αμυντικοί: Σιμπίσι (Ορλάντο Πάιρετς), Οκόν (Αννόβερο), Μουντάου (Μαμελόντι Σαντάουνς), Μακχάνια (Φιλαδέλφεια), Μποκάζι (Σικάγο Φάιερ), Μοντίμπα (Μαμελόντι Σαντάουνς), Καμπίνι (Μόλντε), Ματουλούντι (Πολοκουάνε Σίτι), Κρος (Κάιζερ Τσιφς), Σεμπελεμπέλε (Ορλάντο Πάιρετς), Ενταμάνε (Μαμελόντι Σαντάουνς)

Μέσοι: Σιτόλε (Τοντέλα), Εμπατά (Ορλάντο Πάιρετς), Μοκοένα (Μαμελόντι Σαντάουνς), Άνταμς (Μαμελόντι Σαντάουνς)

Επιθετικοί: Μακγκόπα (Ορλάντο Πάιρετς), Ρέινερς (Μαμελόντι Σαντάουνς), Φόστερ (Μπέρνλι), Απόλις (Ορλάντο Πάιρετς), Μοφοκένγκ (Ορλάντο Πάιρετς), Μασεκό (ΑΕ Λεμεσού), Μορέμι (Ορλάντο Πάιρετς), Εζγουάνε (Μαμελόντι Σαντάουνς)

They’ve been drawn into a tricky Group A alongside Mexico, Czech Republic and South Korea.



Νότια Κορέα: Η μακροβιότερη σειρά συμμετοχών στην Ασία

Η Νότια Κορέα στο Παγκόσμιο Κύπελλο συμμετέχει σταθερά, με τη φετινή να είναι η ενδέκατη διαδοχική και η 12η συνολικά.

Στο προηγούμενο τουρνουά έφτασε μέχρι τους 16, όπου η πορεία της σταμάτησε από την πανίσχυρη Βραζιλία. Όλα δείχνουν ότι δεν θα μπορέσει να ισοφαρίσει τη μυθική πορεία της κατάληψης της τέταρτης θέσης το 2002, στη διοργάνωση που φιλοξένησε μαζί με την Ιαπωνία. Συνδετικός κρίκος με εκείνη την ομάδα είναι ο τότε αρχηγός Χονγκ Μγιουνγκ-Μπο, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στον πάγκο.

Η σταθερότητα έλειψε από την ομάδα σε όλη τη διάρκεια των προκριματικών. Στον δεύτερο γύρο παραχώρησε ισοπαλία 1–1 στην Ταϊλάνδη, αν και δεν συνάντησε σοβαρά προβλήματα, καθώς αντιμετώπισε τα χαμηλά εμπόδια της Σιγκαπούρης και της Κίνας, για να εξασφαλίσει τελικά τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026.

Παρόμοια εικόνα και στον τελευταίο γύρο, όπου έκλεισε ξανά αήττητη με απολογισμό 6 νίκες, 4 ισοπαλίες, 0 ήττες, έχοντας όμως χάσει πολύτιμους βαθμούς από Παλαιστίνη (0–0 εντός, 1–1 εκτός), Ομάν (1–1 εντός) και Ιορδανία (1–1 εντός).

Αναλυτικά η αποστολή της Νότιας Κορέας:

Τερματοφύλακες: Τζο Χέον-Γου, Κιμ Σέουνγκ-Γκου, Σονγκ Μπουμ-Κέουν

Αμυντικοί: Κιμ Μιν-Τζάε, Τσο Γιου-Μιν, Λι Χαν-Μπέον, Κιμ Τάε-Χέον, Παρκ Ζιν-Σέομπ, Λι Γκι-Χιουκ, Λι Τάε-Σέοκ, Σέολ Γιουνγκ-Γου, Γενς Κάστροπ

Κιμ Μουν-Χβαν

Μέσοι: Γιανγκ Χιουν-Τζουν, Πάικ Σέουνγκ-Χο, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ, Κιμ Γιν-Γκιού, Μπάε Γιουν-Χο, Έομ Γι-Σουνγκ, Χουάνγκ Χι-Τσαν, Λι Ντονγκ-Γκέονγκ, Λι Τζάε-Σουνγκ, Λι Κανγκ-Ιν

Επιθετικοί: Ο Χέον-Γκιού, Σον Χέουνγκ-Μιν, Τσο Γκε-Σουνγκ

?? Czech Republic | June 11

?? Mexico | June 18

Τσεχία: Η επιστροφή μετά από 20 χρόνια

Η Τσεχία εξασφάλισε την πρόκρισή της νικώντας τη Δανία με 3-1 στα πέναλτι, μετά από ισοπαλία 2-2 στην παράταση, στα πλέι-οφ της UEFA Path D, στις 31 Μαρτίου 2026. Αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή της Tσεχίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 2006, και η έβδομη συνολικά αν υπολογίσουμε και τις συμμετοχές ως Τσεχοσλοβακία.

Ως Τσεχοσλοβακία, η ομάδα ήταν φιναλίστ το 1934 και το 1962, ενώ ως Τσεχική Δημοκρατία έχει συμμετάσχει μία φορά, το 2006, όταν αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Η Τσεχία έχει 33 αγώνες σε τελικές φάσεις, με 12 νίκες, 5 ισοπαλίες και 16 ήττες, 47 - 49 γκολ.

Η Τσεχία και η Νότια Κορέα θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση, με την ευρωπαϊκή ομάδα να έχει ένα μικρό προβάδισμα.

Η τελική αποστολή της Τσεχίας για το Μουντιάλ 2026 θα ανακοινωθεί στις 31 Μαΐου 2026, ενώ στην προεπιλογή συμμετέχουν:

Τερματοφύλακες: Ματέι Κοβάρ, Τζιντρίτσα Στάνκ, Λούκας Χόρνιτς

Αμυντικοί: Βλαντιμίρ Κουφάλ, Τομάς Χελές, Λαντίσλαβ Κρέιτσι, Ντέιβιντ Ζίμα, Γιάροσλαβ Ζελενί , Ντέιβιντ Γιούρισακ, Νταβίντ Ντουντέρα, Ρομπέν Χράνατς, Στεπάν Χάλουπεκ.

Μέσοι: Τομάς Σόουτσεκ, Βλαντιμίρ Νταράντα, Λούκας Πρόβοντ, Μίχαλ Σαντάλικ, Πάβελ Σουλτς, Λούκας Τσερφ, Τομάς Λάντρα, Πάβελ Μπούτσα, Ούγκο Σόχοφερρεκ ,Αλεξάντρ Σόικα, Ντένις Βίσινσκισμ.

Επιθετικοί: Πάτρικ Σικ, Άνταμ Χλόεζεκ, Γιαν Κούχστα, Τομάς Τσώρλι, Μοϊμίρ Τσίτιλ, Κριστόφ Καμπόνγκο.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 1ου ομίλου

1η αγωνιστική

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

Μεξικό – Νότιος Αφρική | 10.00 μ.μ. – Μέξικο Σίτυ)- 1ος Όμιλος. Πρεμιέρα του Μουντιάλ.

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Νότια Κορέα –Τσεχία |5:00 π.μ. – Γκουανταλαχάρα)-

2η αγωνιστική

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Τσεχία – Νότιος Αφρική | 7.00 μ.μ. – Ατλάντα)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Μεξικό – Νότια Κορέα (4:00 π.μ. – Γκουανταλαχάρα)

3η αγωνιστική

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026