Πληρωμές ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι παίρνουν χρήματα αυτή την εβδομάδα
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 1 έως 5 Iουνίου
Κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ για επιδόματα σε 72.990 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Από 2 έως και 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
