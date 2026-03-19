Βόλος: Απατεώνας Ρομά παρίστανε τον γιατρό - Πιάστηκε με 10.000 ευρώ στα χέρια

Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σήμερα έναν 25χρονο Ρομά από την περιοχή Φαρσάλων, που κατηγορούνταν για απάτη κατά συναυτουργία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Ο νεαρός, σε συνεργασία με άγνωστο συνεργό του, κατάφερε να εξαπατήσει μια 77χρονη από τη Ν. Αγχίαλο στις 20 Δεκεμβρίου 2025, αποσπώντας της χρήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 10.000 €.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, συγκεκριμένα άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα, της είπε ότι είναι γιατρός, η κόρης της έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος και έπρεπε να μπει επειγόντως στο χειρουργείο.

Η γυναίκα πείστηκε και στον πανικό της συγκέντρωσε τα χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας που είχε στο σπίτι και τα παρέδωσε στον 25χρονο, που πήγε στο σπίτι της.

Η παθούσα κατέθεσε ως μάρτυρας στο Δικαστήριο, είπε πως την εξαπάτησαν και αναγνώρισε τον 25χρονο από φωτογραφίες που της έδειξαν στην Αστυνομία όταν κατήγγειλε την απάτη.