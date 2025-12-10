Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 – Πότε θα γίνει

Το κανάλι του Αμαρουσίου ανοίγει μία μεγάλη αγκαλιά…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 – Πότε θα γίνει
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έχει συζητηθεί, την τελευταία εβδομάδα, για τους παρουσιαστές που θα συμμετέχουν-θα τον παρουσιάσουν. Το κανάλι του Αμαρουσίου προχωρά σε μία ιδιαίτερη και με βαθιά μηνύματα κίνηση και, όπως φαίνεται από την ανακοίνωση, όλες οι εκπομπές του σταθμού θα λάβουν μέρος σε αυτή τη μοναδική ημέρα.

«Εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια, ο ΑΝΤ1 αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινωνία. Ένα Μέσο που ενημερώνει, ψυχαγωγεί, εμπνέει, αλλά και ένα κανάλι με καρδιά, που βάζει την ανθρώπινη προσφορά στο κέντρο της αποστολής του. Με έμπνευση από το όραμα του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, που πιστεύει ακράδαντα πως τα παιδιά είναι η πιο πολύτιμη υπόσχεση για το αύριο, αφιερώνουμε μια ολόκληρη ημέρα σε εκείνα τα παιδιά που χρειάζονται στήριξη και φροντίδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ο ΑΝΤ1 διοργανώνει ένα Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης, μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης και δύναμης. Μια μέρα γεμάτη ελπίδα, συγκίνηση και αληθινές ιστορίες, με στόχο να ενισχύσουμε το έργο των κοινωνικών φορέων: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish, που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, όλες οι εκπομπές του ΑΝΤ1 ενώνουν τις φωνές και τις καρδιές τους σε μια κοινή προσπάθεια να καλύψουμε ουσιαστικές ανάγκες παιδιών σε στέγαση, σίτιση, διαβίωση και φροντίδα, αλλά, πάνω απ’ όλα, να τους χαρίσουμε λίγη από τη μαγεία και τη χαρά των Χριστουγέννων.

Ο ΑΝΤ1, βαθιά δεμένος με την ελληνική κοινωνία, συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει όσους χρειάζονται βοήθεια. Και φέτος, απευθύνει σε όλους ένα μεγάλο κάλεσμα ενότητας. Γιατί όταν στεκόμαστε μαζί, όταν ανοίγουμε την αγκαλιά μας, κάθε παιδί μπορεί να νιώθει ασφαλές, να ονειρεύεται και να διεκδικεί το αύριο που του αξίζει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ» – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΤ1 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στον Βόλο: Αλιείς και κτηνοτρόφοι στο πλευρό των αγροτών - «Μας τάξανε λαγούς με πετραχήλια και δεν μας έδωσαν τίποτα»

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Να “χύσουμε το αίμα μας”, δεν θα είναι βόλτα στο πάρκο»

18:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση ο Φάμελλος: Αιχμηρή ομιλία-απάντηση στον Τσίπρα - «Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές»

18:15LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η καθηλωτική σκηνή που γυρίστηκε με κασκαντέρ

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για την Ουκρανία

18:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές  3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε ομάδα-έκπληξη ο Τάκης Λεμονής: Επέστρεψε στους πάγκους μετά από 8 χρόνια!

18:01ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Επιστρέφει μετά από 798 ημέρες στο Ισραήλ - Πότε παίζουν εκεί Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεκινά την Πέμπτη η δίκη με τον οδηγό της Πόρσε που συγκλόνισε τη χώρα

17:56LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 – Πότε θα γίνει

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τον 7χρονο γιο του από πνιγμό – «Mαμά, περνάμε τόσο όμορφα»

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τέλος η προσωπική διαφορά από την 1η Ιανουαρίου

17:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

POCO F8 Ultra & POCO F8 Pro: Δύο νέα smartphones που ανεβάζουν τον πήχη στην εμπειρία χρήστη

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται φιάλες του λικέρ Disaronno λόγω πιθανής παρουσίας γυαλιού

17:23ΚΟΣΜΟΣ

H κακοκαιρία Byron χτυπά το Ισραήλ: Παίρνει «θέση» ο στρατός - Αγωνιώδεις αναζητήσεις για 4 αγνοούμενους σε σκάφος που χάθηκε εν πλω προς την Κύπρο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ': Απευθύνει έκκληση στον Τραμπ να μην οδηγήσει σε ρήξη τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μπριν Ταϊρί

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τον 7χρονο γιο του από πνιγμό – «Mαμά, περνάμε τόσο όμορφα»

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

18:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές  3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ