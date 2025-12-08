Ο Πάνος Κατσαρίδης στο Newsbomb.gr: «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος-σχολείο»

Η φετινή σεζόν τον βρίσκει στην καθημερινή αρένα της TV, στην πιο πολυσυζητημένη εκπομπή… Ο Πάνος Κατσαρίδης, ο συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό», είναι ένας άνθρωπος που λέει τη γνώμη του, επιχειρηματολογεί και απασχολεί. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια μιλά για την εμπειρία στην πρωινή ζώνη, τη σχέση του με τον παρουσιαστή και φίλο του, αλλά και τις θεατρικές παραγωγές… τη μεγάλη του αγάπη.

Πώς κυλάει η φετινή σεζόν, σε μία καινούργια ζώνη για εσένα, την πρωινή;

Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω φέτος, ούτε εγώ το περίμενα. Το καθημερινό έχει άλλη αδρεναλίνη, παρακολουθείς την επικαιρότητα, έχει μία διαφορετική λογική από τις εκπομπές του ΣΚ. Το μόνο πρόβλημα είναι το πρωϊνό ξύπνημα, που ακόμα δεν το έχω συνηθίσει.

Αγχώθηκες καθώς έπρεπε να διαχειριστείς «σκληρά» θέματα επικαιρότητας;

Αγχώθηκα πάρα πολύ στην αρχή, αλλά με βοήθησε ο Γιώργος Λιάγκας. Μου έδωσε όλο τον χρόνο και τον χώρο να προσαρμοστώ και -μέχρι και σήμερα- δεν έχω το άγχος ότι οπωσδήποτε πρέπει να πω κάτι. Μιλάω όταν νιώθω ασφαλής, όταν αισθάνομαι ότι έχω άποψη που πρέπει να ειπωθεί. Δεν θεωρώ ότι σε ένα πάνελ πρέπει να μιλάς για να λες απλά κάτι… Είναι μία εκπομπή τρεισήμισι ωρών, έχει από όλα τα θέματα και όλοι μας έχουμε βρει τον χρόνο και τον χώρο μας.

Αποδεικνύεται λοιπόν πως όλη η ομάδα έχει βρει τις ισορροπίες της. Πώς είναι η συνύπαρξη με τους υπόλοιπους της παρέας;

Ξέρω πως αυτό δεν θέλουν πολλοί να το πιστέψουν και θέλουν να δημιουργούν σενάρια, πραγματικά όμως το κλίμα είναι άψογο, δεν υπάρχει ούτε ένα πρόβλημα, η σχέση μας με τα παιδιά είναι φανταστική, λειτουργούμε αλληλο- συμπληρωματικά: η Γιώτα Κηπουρού έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ, ο Τάσος Τεργιάκης κατέχει την ενημέρωση, εγώ με την Δέσποινα Καμπούρη είμαστε περισσότερο στο lifestyle, η Φωτεινή Πετρογιάννη είναι χρόνια στο πρωινό και ξέρει να διαχειριστεί όλα τα θέματα. Δεν έχουμε ούτε ανταγωνισμό μεταξύ μας, υπάρχει αρμονία, είναι μία έμπειρη ομάδα που το κάνει αυτό πολλά χρόνια και ήταν γενναιόδωροι να μας εντάξουν και εμάς σε αυτή την εκπομπή. Όταν κάνεις μία εκπομπή τρεισήμισι ωρών κάθε μέρα, με τόση ποικιλία θεμάτων, δεν μπορείς να μην έχεις μια ανάλογη ομάδα να τα διαχειριστείς.

Πώς είναι η συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα; Γιατί είστε και φίλοι εκτός TV…

Ήξερα τον Γιώργο, τον αγαπάω πολύ, τον εκτιμώ, έχουμε κάνει πολύ ωραία παρέα, τον έχω καταλάβει πολύ ως άνθρωπο. Τον Λιάγκα τον γνώρισα φέτος. Βλέπω πως δεν είναι τυχαία τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή. Είναι έντονη προσωπικότητα, πολλές φορές κοιτάω να δω πώς κάνει τηλεόραση. Είναι για εμένα μία τεράστια τηλεοπτική οντότητα. Έχει τηλεοπτικά αντανακλαστικά, ευστροφία, είναι ένας άνθρωπος-σχολείο. Δίπλα στον Λιάγκα μπορείς να καταλάβεις τί είναι τηλεόραση. Στην εκπομπή δεν είναι ο φίλος μου, είναι ο Γιώργος Λιάγκας, το σέβομαι απόλυτα αυτό, αλλά και εκείνος ήταν πολύ γενναιόδωρος απέναντί μου.

https://www.instagram.com/p/DRb5i1kiI1e/

Πώς νιώθεις που υπάρχει τρομερή αναπαραγωγή σε ό,τι κι αν λέγεται στην εκπομπή;

Αυτό σημαίνει πως ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος που η γνώμη του αφορά. «Πουλάει»... Αν δεν τους ενδιέφερε η άποψη του Λιάγκα, δεν θα ασχολούνταν. Από την άλλη και για εμάς είναι μεγάλη η ευθύνη του τί λέμε… Ξέρεις πως σε βλέπουν όλοι και σε μία ώρα μπορεί αυτά που λες να αναπαραχθούν παντού. Το να είσαι σε αυτή την εκπομπή είναι διπλή ευθύνη, διπλό το άγχος να είσαι προσεκτικός. Αυτό που κάνω είναι να λέω αυτό που πιστεύω και είναι η αλήθεια μου γιατί ξέρεις πως η αλήθεια πάντα κερδίζει.

Πώς βλέπεις την υπόλοιπη πρωινή ζώνη;

Είμαι στον αέρα της εκπομπής και δεν βλέπω πολύ, θεωρώ όμως ότι ο ανταγωνισμός έχει ανεβάσει πολύ τον πήχη. Το πρόβλημα είναι να μπορέσει η τηλεόραση να ξανακερδίσει τον κόσμο ή να κρατήσει αυτόν που έχει μείνει.

Γενικά την τηλεόραση;

Την αγαπάω την τηλεόραση. Μου αρέσει να δίνονται ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, να ανοίγουν ζώνες, να δημιουργούνται ευκαιρίες. Δεν πρέπει να την υποβαθμίζουμε και να φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχει «ζωντανή» τηλεόραση. Υπάρχει χώρος για όλους.

Υπάρχουν πρόσωπα-εκπομπές, που φέτος έχουν «χτυπηθεί» πολύ;

Στην τηλεόραση υπάρχει «ανθρωποφαγία», τονίζουμε αν πάει καλά κάποιος ή δεν πάει. Δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί με κάποιες εκπομπές, που δεν πάνε το ίδιο καλά, πρέπει να έχουν τον χρόνο και τον χώρο τους. Ναι, λοιπόν, έχουν «χτυπηθεί» και πρόσωπα και εκπομπές. Κάνε κριτική για το περιεχόμενο μιας εκπομπής, για τον τρόπο παρουσίασης ενός παρουσιαστή, για τα θέματα μιας εκπομπής, για το σκηνικό. Το να κάνεις κριτική για τα νούμερα και να συζητάς συνέχεια αν θα κοπεί κάτι, αν θα αλλάξει ώρα ή πάνελ ή παρουσιαστή, δεν είναι ωραίο πράγμα.

Δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω για τον Κώστα Τσουρό, που είναι φίλος σου. Φέτος, βρέθηκε πολλές φορές στο στόχαστρο…

Του έκανε πολύ κακό να λένε όλοι για τα νούμερά του και αν θα κοπεί η εκπομπή. Χτυπήθηκε χωρίς να του αξίζει όλο αυτό το πράγμα. Πήγε στον ΣΚΑΪ να κάνει μία νέα προσπάθεια… Κάνει μία εκπομπή που κατά γενική ομολογία είναι αξιόλογη και πολύ τίμια προσπάθεια. Αντί να του αφήσουν τον χρόνο να «χτίσει» κάτι, έπεσαν πάνω του να τον «φάνε»… Άσε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του, δώστε του χρόνο, από εκεί και πέρα είναι θέμα του καναλιού τί θα κάνει.

Εκτός από μία τηλεοπτική προσωπικότητα, είσαι και ένας άνθρωπος του θεάτρου, από τους πλέον επιτυχημένους παραγωγούς. Πώς είναι αυτό το κομμάτι της ζωής σου;

Το θέατρο είναι η μεγάλη μου αγάπη. Το θέατρο ήταν ένα όνειρο για εμένα. Κλείνω φέτος 10 χρόνια στη θεατρική παραγωγή, είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας Prime Entertainment που κάνει παραστάσεις στα θέατρα Βασιλάκου (στο έργο «Σπυριδούλες», ενώ σε λίγες μέρες κάνει πρεμιέρα το έργο «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα»), Πόρτα (στο έργο «Dracula»), Άλμα (στα έργα «Blue Train» και «Festen») και Ακροπόλ (στο έργο «Hotel Amour»). Eίναι η ζωή μου το θέατρο. Δεν θα το άφηνα ποτέ. Είναι ό,τι αγαπάω περισσότερο.

Διαβάστε επίσης