Κέιτ Μίντλετον: Εμφανίστηκε με την πιο ιστορική τιάρα της βασιλικής συλλογής
Ποια είναι η ιστορία της τιάρας «Oriental Circlet» που φόρεσε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας σε πρόσφατη εμφάνισή της
Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, εμφανίστηκε στο επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ φορώντας την «Oriental Circlet», τη μεγαλύτερη τιάρα που έχει επιλέξει μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κρατικής επίσκεψης του προέδρου της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και της συζύγου του.
Σύμφωνα με τον οίκο Garrard, η «Oriental Circlet» κατασκευάστηκε το 1853 για τη βασίλισσα Βικτωρία υπό την επίβλεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου. Αρχικά ήταν διακοσμημένη με οπάλια - ένα από τα αγαπημένα πετράδια του Αλβέρτου - και 2.600 διαμάντια. Αργότερα, η βασίλισσα Αλεξάνδρα αντικατέστησε τα οπάλια με ρουμπίνια, θεωρώντας ότι τα πρώτα έφερναν κακοτυχία.
Η «Oriental Circlet» είναι η πέμπτη τιάρα που έχει φορέσει δημόσια η Μίντλετον. Στο παρελθόν έχει εμφανιστεί με τις «Lotus Flower» , «Strathmore Rose» και «Queen Mary’s Lover’s Knot» , ενώ στον γάμο της το 2011 είχε επιλέξει την «Cartier Halo Tiara».
Πρόσφατα, η Πριγκίπισσα επανεμφανίστηκε με τιάρα - την Lover’s Knot - κατά την κρατική επίσκεψη των ΗΠΑ, μετά την επάνοδό της στα βασιλικά καθήκοντα έπειτα από την περιπέτεια της υγείας της.
Στο πρόσφατο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ παρευρέθηκαν επίσης ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα. Η συγκεκριμένη τιάρα έχει φορεθεί στο παρελθόν από τη βασίλισσα Ελισάβετ. Η τελευταία τη φόρεσε μόνο μία φορά, το 2005, σε επίσκεψή της στη Μάλτα.