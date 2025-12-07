Κέιτ Μίντλετον: Εμφανίστηκε με την πιο ιστορική τιάρα της βασιλικής συλλογής

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, εμφανίζεται με την εντυπωσιακή "Oriental Circlet" τιάρα της βασίλισσας Βικτωρίας κατά το επίσημο κρατικό δείπνο στο Κάστρο του Γουίνδσορ, στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, εμφανίστηκε στο επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ φορώντας την «Oriental Circlet», τη μεγαλύτερη τιάρα που έχει επιλέξει μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κρατικής επίσκεψης του προέδρου της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και της συζύγου του.

Σύμφωνα με τον οίκο Garrard, η «Oriental Circlet» κατασκευάστηκε το 1853 για τη βασίλισσα Βικτωρία υπό την επίβλεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου. Αρχικά ήταν διακοσμημένη με οπάλια - ένα από τα αγαπημένα πετράδια του Αλβέρτου - και 2.600 διαμάντια. Αργότερα, η βασίλισσα Αλεξάνδρα αντικατέστησε τα οπάλια με ρουμπίνια, θεωρώντας ότι τα πρώτα έφερναν κακοτυχία.

Η «Oriental Circlet» είναι η πέμπτη τιάρα που έχει φορέσει δημόσια η Μίντλετον. Στο παρελθόν έχει εμφανιστεί με τις «Lotus Flower» , «Strathmore Rose» και «Queen Mary’s Lover’s Knot» , ενώ στον γάμο της το 2011 είχε επιλέξει την «Cartier Halo Tiara».

The Princess of Wales—formerly known as Kate Middleton—swapped her tiaras for a flower crown for King Charles III’s #coronation. https://t.co/1gqPJaJzUy pic.twitter.com/g1EncuPhjn — Glamour (@glamourmag) May 6, 2023

Πρόσφατα, η Πριγκίπισσα επανεμφανίστηκε με τιάρα - την Lover’s Knot - κατά την κρατική επίσκεψη των ΗΠΑ, μετά την επάνοδό της στα βασιλικά καθήκοντα έπειτα από την περιπέτεια της υγείας της.

The #PrincessofWales, has worn tiaras a number of times over the years, from the Cartier Halo she wore on her wedding day to the Lover’s Knot tiara. See Kate Middleton’s best tiara moments here. https://t.co/e6lL7WeEFg — British Vogue (@BritishVogue) June 6, 2023

Στο πρόσφατο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ παρευρέθηκαν επίσης ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα. Η συγκεκριμένη τιάρα έχει φορεθεί στο παρελθόν από τη βασίλισσα Ελισάβετ. Η τελευταία τη φόρεσε μόνο μία φορά, το 2005, σε επίσκεψή της στη Μάλτα.

Today feast your eyes on this beauty. What a beautiful bride & what an amazing day it was.The Cartier Halo tiara, made up of 739 brilliant cut diamonds & 149 baguette diamonds, was loaned to Kate Middleton by Queen Elizabeth II for her wedding in 2011 #PrincessofWales #Catherine pic.twitter.com/grFpsoswtF — Meghan?? (@Peacock2828) August 16, 2024

