Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς κινούνται μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Με τροποποιημένο πρόγραμμα λειτουργούν και φέτος τα μέσα μαζικής μεταφοράς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς τα τελευταία δρομολόγια πραγματοποιούνται νωρίτερα σε σχέση με τις συνηθισμένες ημέρες.

Όσοι έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις το βράδυ της παραμονής προς το κέντρο της Αθήνας για ρεβεγιόν ή εορταστικές εκδηλώσεις με μετρό, λεωφορεία, τραμ ή τρόλεϊ, καλό είναι να ενημερωθούν εγκαίρως για τις ώρες λειτουργίας, ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Σήμερα, 31 Δεκεμβρίου 2025, τα μέσα μεταφοράς κινούνται με ειδικό εορταστικό ωράριο. Μετρό και τραμ ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους πριν από την αλλαγή του χρόνου, ενώ λεωφορεία και τρόλεϊ σταματούν σταδιακά τα δρομολόγια.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις των συρμών σε γραμμές Μετρό και Τραμ έχουν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,

από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42

Τραμ Γραμμή 7:

από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,

από Αγία Τριάδα στις 21:58.

Τραμ Γραμμή 6:

από Πικροδάφνη στις 22:00,

από Σύνταγμα στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,

από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,

από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,

από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια.