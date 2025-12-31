Ρέθυμνο: Μια χριστουγεννιάτικη μασκότ δίνει ρυθμό στην παλιά πόλη

Η κάμερα του DayNight έκανε σήμερα μια βόλτα στην παλιά πόλη και έπεσε πάνω σε έναν επισκέπτη που σίγουρα δεν περνούσε απαρατήρητος. Ο λόγος για τον γνωστό Stitch, ο οποίος άφησε για λίγο τις περιπέτειές του και κυκλοφορούσε στην αγορά φορώντας κόκκινο σκουφί και μανδύα, μπαίνοντας για τα καλά στο πνεύμα των ημερών.

