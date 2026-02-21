Κυψέλη: «Μίλησε» η ιατροδικαστική εξέταση στα ΑμεΑ κορίτσια - Συγκλονίζει η μητέρα τους

Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση στα ΑμεΑ κορίτσια στην Κυψέλη δεν έδειξε ευρήματα βιασμού, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης από έναν 64χρονο άνδρα, έμπιστο της μητέρας τους, ο οποίος τη βοηθούσε με τα ψώνια.

Την ίδια ώρα, η μητέρα των κοριτσιών συγκλονίζει με τις περιγραφές της για τη στιγμή που επέστρεψε στο σπίτι και έπιασε τον άνδρα να ασελγεί, όπως υποστήριξε η ίδια, στα παιδιά της.

«Πήγα στο φαρμακείο που είναι ούτε 20 μέτρα από το σπίτι να πάρω γυαλιά και γυρνώντας, τον βρήκα μέσα. Ασελγούσε επάνω στα παιδιά. Και μετά με τα γεννητικά του όργανα έξω. Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι, γλίστρησα, με χτύπησε, έριξε και μπουνιά στο μάτι του ενός κοριτσιού που έχει αυτισμό. Αυτός αναζητείται και έχουν στήσει καρτέρι στο σπίτι του», είπε η μητέρα των κοριτσιών στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Η μητέρα φέρεται να αντιλήφθηκε το περιστατικό μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που διαθέτει στο σπίτι, την ώρα που εκείνη απουσίαζε.

Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στη μία από τις δύο αδελφές. Η 25χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Στα πλάνα του MEGA, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. φτάνουν στο σπίτι μαζί με το ασθενοφόρο. Διασώστες τοποθετούν τη νεαρή γυναίκα στο φορείο. Οι αρρωστημένες κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού, ενώ παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στο δεύτερο κορίτσι.

Η μητέρα ήταν εκείνη που όταν επέστρεψε στο σπίτι, άνοιξε την πόρτα και αντίκρισε τη φρίκη. Σε κατάσταση σοκ, του επιτέθηκε με ό,τι βρήκε μπροστά της. Με ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι.

Ο καταζητούμενος φέρεται να είναι γνώριμος της οικογένειας από τα συσσίτια της εκκλησίας. Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα αλβανικής καταγωγής και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του.

Διαβάστε επίσης