Κυψέλη: «Τον έπιασα να ασελγεί πάνω στα παιδιά μου» - Συγκλονίζει η μητέρα των δύο κοριτσιών

Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας που είδε τον άνθρωπο, ο οποίος τη βοηθούσε με τα ψώνια, να ασελγεί πάνω στα ΑμεΑ παιδιά της, μόλις εκείνη επέστρεψε στο σπίτι της στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, η ίδια αρχικά όρμηξε στον δράστη με ένα τηγάνι, ενώ εκείνος αντέδρασε και τη χτύπησε. Επίσης, χτύπησε και τη μία κόρη, η οποία έχει αυτισμό. Ακριβώς μετά, η μητέρα άρπαξε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον κυνηγά, ωστόσο όλα σταμάτησαν όταν επενέβη η αστυνομία.

Αμέσως μετά την καταγγελία της στο αστυνομικό τμήμα, η μητέρα των παιδιών, κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί σχετικά από τους γιατρούς. Η ίδια μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega είπε: «Είχα πάει στο φαρμακείο και μπήκε μες στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε απάνω στα παιδιά. Και μετά με τα γεννητικά του όργανα έξω. Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι, γλίστρησα, με χτύπησε, έριξε και μπουνιά στο μάτι στο κορίτσι που έχει αυτισμό. Τώρα πάω στο Θριάσιο να μάθω από τους γιατρούς γιατί δεν πρέπει να με δει η μικρή που έχει αυτισμό, θα τα σπάσει όλα εκεί μέσα».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε πως «αυτός αναζητείται και έχουν στήσει καρτέρι στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη μήπως πάει και τον πιάσουνε. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να έχει φύγει και Γερμανία κιόλας».

Υπενθυμίζεται πως ως δράστης στην καταγγελία αναφέρεται άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και διαμένει κοντά στην περιοχή.

Τα δύο κορίτσια είναι δίδυμα και ΑμεΑ. Το ένα από τα δύο φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, επιτέθηκε χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα τόνισε πως όταν απουσίαζε, ο άνδρας μπήκε στο σπίτι και βίασε τη μία εκ των δύο γυναικών, ενώ πιθανόν να επιτέθηκε και στη δεύτερη.

Ο δράστης φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας και μέχρι στιγμής αναζητείται.

