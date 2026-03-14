NBA: Εντυπωσίασαν οι Ντουράντ και Έντουαρντς – Όλα τα αποτελέσματα (βίντεο)

Δείτε όλα όσα έγιναν στο NBA στους αγώνες που διεξήχθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/03).

Κέβιν Ντουράντ NBA
Ο Κέβιν Ντουράντ των Ρόκετς κι ο Άντονι Έντουαρντς των Τίμπεργουλφς «έκλεψαν» την παράσταση.

Ο Ντουράντ σημείωσε 32 πόντους και πέτυχε το καθοριστικό καλάθι 7,6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς στη νίκη (107-105) επί των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, ανεβάζοντάς τους στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας στο NBA.

Όσον αφορά στον Έντουαρντς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 42 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη (127-117) των Μινεσότα Τίμπεργουλβς απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι οποίοι αγωνίστηκαν με σημαντικές απουσίες στο ρόστερ τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA:

  • Λ.Α. Κλίπερς- Σικάγο 119-108
  • Ντιτρόιτ - Μέμφις 126-110
  • Ιντιάνα - Νέα Υόρκη 92-101
  • Τορόντο - Φίνιξ 122-115
  • Γκόλντεν Στέιτ - Μινεσότα 117-127
  • Πόρτλαντ - Γιούτα 124-114
  • Χιούστον - Νέα Ορλεάνη 107-105
  • Ντάλας - Κλίβελαντ 105-138

Οι βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 43-23
  2. Νέα Υόρκη 43-25
  3. Τορόντο 37-29
  4. Φιλαδέλφεια 35-31
  5. Μπρούκλιν 17-49

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 48-18
  2. Κλίβελαντ 41-26
  3. Μιλγουόκι 27-38
  4. Σικάγο 27-40
  5. Ιντιάνα 15-52

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 37-28
  2. Μαϊάμι 37-29
  3. Ατλάντα 35-31
  4. Σάρλοτ 34-33
  5. Ουάσινγκτον 16-49

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 52-15
  2. Ντένβερ 41-26
  3. Μινεσότα 41-26
  4. Πόρτλαντ 32-35
  5. Γιούτα 20-47

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 41-25
  2. Φίνιξ 39-28
  3. Λ.Α. Κλίπερς 34-32
  4. Γκόλντεν Στέιτ 32-34
  5. Σακραμέντο 16-51

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 48-18
  2. Χιούστον 41-25
  3. Μέμφις 23-43
  4. Ντάλας 22-45
  5. Νέα Ορλεάνη 22-46
