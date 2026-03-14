NBA: Εντυπωσίασαν οι Ντουράντ και Έντουαρντς – Όλα τα αποτελέσματα (βίντεο)

Ο Κέβιν Ντουράντ των Ρόκετς κι ο Άντονι Έντουαρντς των Τίμπεργουλφς «έκλεψαν» την παράσταση.

Ο Ντουράντ σημείωσε 32 πόντους και πέτυχε το καθοριστικό καλάθι 7,6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς στη νίκη (107-105) επί των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, ανεβάζοντάς τους στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας στο NBA.

Όσον αφορά στον Έντουαρντς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 42 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη (127-117) των Μινεσότα Τίμπεργουλβς απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι οποίοι αγωνίστηκαν με σημαντικές απουσίες στο ρόστερ τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA:

Λ.Α. Κλίπερς- Σικάγο 119-108

Ντιτρόιτ - Μέμφις 126-110

Ιντιάνα - Νέα Υόρκη 92-101

Τορόντο - Φίνιξ 122-115

Γκόλντεν Στέιτ - Μινεσότα 117-127

Πόρτλαντ - Γιούτα 124-114

Χιούστον - Νέα Ορλεάνη 107-105

Ντάλας - Κλίβελαντ 105-138

Οι βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 43-23 Νέα Υόρκη 43-25 Τορόντο 37-29 Φιλαδέλφεια 35-31 Μπρούκλιν 17-49

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 48-18 Κλίβελαντ 41-26 Μιλγουόκι 27-38 Σικάγο 27-40 Ιντιάνα 15-52

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 37-28 Μαϊάμι 37-29 Ατλάντα 35-31 Σάρλοτ 34-33 Ουάσινγκτον 16-49

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 52-15 Ντένβερ 41-26 Μινεσότα 41-26 Πόρτλαντ 32-35 Γιούτα 20-47

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 41-25 Φίνιξ 39-28 Λ.Α. Κλίπερς 34-32 Γκόλντεν Στέιτ 32-34 Σακραμέντο 16-51

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ