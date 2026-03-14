NBA: Εντυπωσίασαν οι Ντουράντ και Έντουαρντς – Όλα τα αποτελέσματα (βίντεο)
Δείτε όλα όσα έγιναν στο NBA στους αγώνες που διεξήχθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/03).
Ο Κέβιν Ντουράντ των Ρόκετς κι ο Άντονι Έντουαρντς των Τίμπεργουλφς «έκλεψαν» την παράσταση.
Ο Ντουράντ σημείωσε 32 πόντους και πέτυχε το καθοριστικό καλάθι 7,6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς στη νίκη (107-105) επί των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, ανεβάζοντάς τους στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας στο NBA.
Όσον αφορά στον Έντουαρντς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 42 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη (127-117) των Μινεσότα Τίμπεργουλβς απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι οποίοι αγωνίστηκαν με σημαντικές απουσίες στο ρόστερ τους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA:
- Λ.Α. Κλίπερς- Σικάγο 119-108
- Ντιτρόιτ - Μέμφις 126-110
- Ιντιάνα - Νέα Υόρκη 92-101
- Τορόντο - Φίνιξ 122-115
- Γκόλντεν Στέιτ - Μινεσότα 117-127
- Πόρτλαντ - Γιούτα 124-114
- Χιούστον - Νέα Ορλεάνη 107-105
- Ντάλας - Κλίβελαντ 105-138
Οι βαθμολογίες
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Βοστώνη 43-23
- Νέα Υόρκη 43-25
- Τορόντο 37-29
- Φιλαδέλφεια 35-31
- Μπρούκλιν 17-49
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 48-18
- Κλίβελαντ 41-26
- Μιλγουόκι 27-38
- Σικάγο 27-40
- Ιντιάνα 15-52
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ορλάντο 37-28
- Μαϊάμι 37-29
- Ατλάντα 35-31
- Σάρλοτ 34-33
- Ουάσινγκτον 16-49
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 52-15
- Ντένβερ 41-26
- Μινεσότα 41-26
- Πόρτλαντ 32-35
- Γιούτα 20-47
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 41-25
- Φίνιξ 39-28
- Λ.Α. Κλίπερς 34-32
- Γκόλντεν Στέιτ 32-34
- Σακραμέντο 16-51
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 48-18
- Χιούστον 41-25
- Μέμφις 23-43
- Ντάλας 22-45
- Νέα Ορλεάνη 22-46