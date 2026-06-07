Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο

Πρόστιμο 270.000 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν 55χρονο, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε μία γάτα και τα οκτώ νεογέννητα γατάκια της σε οικόπεδο στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 55χρονος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου, αφού διαπιστώθηκε ότι εγκατέλειψε τα εννέα γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμα για κακοποίηση ζώου ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι που εγκατέλειψε, ένα ποσό που ανέρχεται συνολικά στα 270.00 ευρώ. Επιπλέον του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.