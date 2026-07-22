Στο δικαστήριο ο τραγουδιστής D4vd: Σοκάρουν οι κατηγορίες για τη δολοφονία 14χρονης

Snapshot Ο τραγουδιστής D4vd κατηγορείται για τη δολοφονία και σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης, με αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά δημόσια στο δικαστήριο.

Το πτώμα της 14χρονης Σελέστ βρέθηκε διαμελισμένο μέσα σε Tesla που ανήκε στον κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε αλυσοπρίονο για να αποκρύψει το έγκλημα.

Ο Μπερκ αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η δολοφονία σχετίζεται με φόβο αποκάλυψης της σχέσης του με την ανήλικη και την καταστροφή της καριέρας του.

Οι γονείς της Σελέστ παρακολούθησαν συγκλονισμένοι την ακροαματική διαδικασία, παρά τις προειδοποιήσεις για τις φρικιαστικές εικόνες που παρουσιάστηκαν.

Η προκαταρκτική ακρόαση θα συνεχιστεί με επιπλέον μάρτυρες, καθώς οι εισαγγελείς επιδιώκουν να συγκεντρώσουν επαρκή στοιχεία για τη δίκη με ενόρκους. Snapshot powered by AI

Φρικιαστικές εικόνες του διαμελισμένου πτώματος μιας έφηβης κοπέλας παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ενώπιον των τρομοκρατημένων γονιών της, την πρώτη ημέρα της προκαταρκτικής ακρόασης σε μία υπόθεση δολοφονίας που σοκάρει, με κατηγορούμενο τον τραγουδιστή που εμφανίζεται με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο D4vd. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος που έδειχναν το πτώμα της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες όταν αυτό βρέθηκε πέρυσι μέσα σε μια Tesla που είχε καταχωρηθεί στον τραγουδιστή Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ στο Χόλιγουντ του Λος Άντζελες.

Ένας ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών κατέθεσε ότι ο 21χρονος Μπερκ είχε παραγγείλει μια σακούλα για πτώματα, αλυσοπρίονα, μια φουσκωτή πισίνα και ένα φτυάρι μέσω διαδικτύου τις ημέρες μετά τον θάνατο της Σελέστ.Ο Μπερκ δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για φόνο και για τη σεξουαλική κακοποίηση του κοριτσιού.

Οι φρικιαστικές λεπτομέρειες είχαν περιγραφεί προηγουμένως μόνο σε δικαστικά έγγραφα. Η ακροαματική διαδικασία της Τρίτης σηματοδότησε την πρώτη φορά που τα αποδεικτικά στοιχεία και οι φωτογραφίες παρουσιάστηκαν δημόσια στο δικαστήριο. Αν και αυτή δεν είναι η ίδια η δίκη, οι εισαγγελείς παρουσιάζουν τα στοιχεία που, όπως λένε, συνδέουν τον Μπερκ με τον θάνατο της Σελέστ, καθώς προσπαθούν να πείσουν τον δικαστή ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει η υπόθεση σε δίκη.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Μπερκ μαχαίρωσε την Σελέστ πριν διαμελίσει το σώμα της με αλυσοπρίονο για να αποκρύψει τη δολοφονία μετά από χρόνια φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης. Ισχυρίζονται ότι τη σκότωσε επειδή τον είχε απειλήσει να αποκαλύψει τη σχέση του με μια ανήλικη και να καταστρέψει την καριέρα του, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, στη μουσική,βιομηχανία.

Για τους γονείς της Σελέστ, ήταν μια δοκιμασία για την οποία είχαν προετοιμαστεί αλλά δεν μπορούσαν ποτέ να προβλέψουν πλήρως, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούν αυτά τα στοιχεία λεπτομερώς και είναι τρομοκρατημένοι», δήλωσε στο BBC ο δικηγόρος της οικογένειας, Πάτρικ Στάινφελντ, μετά την ακροαματική διαδικασία.

Είδαν την εικόνα του κορμού και του κεφαλιού της στο πορτμπαγκάζ

«Υπήρχε μια εικόνα του κορμού και του κεφαλιού της Σελέστ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, και ο εισαγγελέας αναγκάστηκε να ρωτήσει τι ήταν, επειδή δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι ήταν κεφάλι. Ήταν απολύτως αξιοθρήνητο.» «Δεν έχουν λόγια και απλώς προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν».

Ο Στάινφελντ είπε ότι η μητέρα της Σελέστ, Μερσέντες, είχε προειδοποιηθεί εκ των προτέρων ότι θα προβάλλονταν γραφικές εικόνες. «Της είπα ότι δεν χρειαζόταν να βρίσκεται στην αίθουσα του δικαστηρίου για αυτό το μέρος της ακροαματικής διαδικασίας», είπε. «Αλλά είπε, "Θέλω να είμαι εδώ για να δείξω υποστήριξη στην Σελέστ. Απλώς έσκυψε το κεφάλι της και άρχισε να κλαίει.»

Είπε ότι είχε συμβουλεύσει και τους δύο γονείς ότι μόλις έβλεπαν τις εικόνες, δεν θα μπορούσαν ποτέ να τις «ξεχάσουν». «Τους ενθάρρυνα να κάνουν ένα βήμα μπροστά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και αποφάσισαν όχι - ήθελαν να είναι εδώ για να δείξουν ότι στηρίζουν την κόρη τους». «Είναι μια εξαιρετικά ιδιωτική οικογένεια», πρόσθεσε. «Είναι ο χειρότερος εφιάλτης ενός γονέα».

Δημοσιογράφοι, YouTuber, δημιουργοί του TikTok και μέλη του κοινού είχαν λάβει μέρος σε κλήρωση για μία από τις περιορισμένες θέσεις για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.Η συνεχής φλυαρία σταμάτησε όταν μπήκε στην αίθουσα ο Μπερκ. Φορώντας μια πορτοκαλί στολή φυλακής, ήταν αλυσοδεμένος στους καρπούς και τους αστραγάλους.Οι χειροπέδες του αφαιρέθηκαν, αλλά παρέμεινε αλυσοδεμένος στην καρέκλα του καθ' όλη τη διάρκεια της ακρόασης.

Η ατμόσφαιρα άλλαξε δραματικά μόλις ο ντετέκτιβ Τζόσουα Μπάιερς ξεκίνησε την κατάθεσή του. Το σώμα του κοριτσιού ανακαλύφθηκε μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla τον Σεπτέμβριο του 2025 σε μια μάντρα στο Χόλιγουντ. Ο ντετέκτιβ περιέγραψε ότι άνοιξε μια σακούλα μέσα στο αυτοκίνητο και βρήκε ανθρώπινα λείψανα σε αποσύνθεση, συμπεριλαμβανομένου ενός κορμού και ενός κεφαλιού, με μια άλλη μαύρη σακούλα απορριμμάτων από κάτω που περιείχε κομμένα άκρα.

Είπε στο δικαστήριο ότι το σώμα της είχε αποσυντεθεί τόσο σοβαρά που το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον αναγνωρίσιμο. Η προκαταρκτική ακρόαση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, με τους εισαγγελείς να σχεδιάζουν να καλέσουν επιπλέον μάρτυρες καθώς προσπαθούν να συγκεντρώσουν αρκετά στοιχεία ώστε η υπόθεση να προχωρήσει σε δίκη με ενόρκους.