Ένας πύραυλος βάρους 4.000 κιλών θα συντριβεί στη Σελήνη με ταχύτητα 8.000 χλμ./ώρα

Snapshot Στις 5 Αυγούστου 2026, το δεύτερο στάδιο ενός πυραύλου SpaceX Falcon 9 θα συγκρουστεί με τη σεληνιακή επιφάνεια κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν.

Η πρόσκρουση αναμένεται να δημιουργήσει έναν νέο κρατήρα διαμέτρου 20 έως 30 μέτρων και να εκτοξεύσει μεγάλο νέφος σεληνιακής σκόνης.

Το φαινόμενο θα είναι ορατό από τη Γη και θα παρατηρηθεί με κάμερες υψηλής ταχύτητας για την καταγραφή της φωτεινής λάμψης και του υλικού που θα εκτιναχθεί.

Η επιστημονική κοινότητα καλείται να συμμετάσχει στην παρακολούθηση για την καλύτερη κατανόηση της Σελήνης και τη δοκιμή νέων μεθόδων εντοπισμού αντικειμένων.

Η σύγκρουση θα προσφέρει δεδομένα για μελλοντικά σεληνιακά σεισμολογικά πειράματα και θα συμβάλει στην πρόοδο της διαστημικής εξερεύνησης. Snapshot powered by AI

Στις 5 Αυγούστου 2026, τα βλέμματα επιστημόνων και φίλων της αστρονομίας από όλο τον κόσμο θα είναι στραμμένα στη Σελήνη για να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Διαστημικά συντρίμμια, και συγκεκριμένα το δεύτερο στάδιο ενός πυραύλου, βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης με τη σεληνιακή επιφάνεια, κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν (Einstein Crater).

Οι αστρονόμοι προετοιμάζονται να παρατηρήσουν την πρόσκρουση και τις συνέπειές της, καθώς το φαινόμενο ενδέχεται να είναι ορατό ακόμη και από τη Γη. Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία καταγραφής μιας τεχνητής πρόσκρουσης σε πραγματικό χρόνο, αλλά και για τη δοκιμή νέων μεθόδων εντοπισμού αντικειμένων που συγκρούονται με τη Σελήνη.

Η σύγκρουση αναμένεται επίσης να προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για μελλοντικά σεληνιακά σεισμολογικά πειράματα, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της Σελήνης και στην πρόοδο της διαστημικής εξερεύνησης.

Η προέλευση των διαστημικών συντριμμιών

Το αντικείμενο που κατευθύνεται προς τη Σελήνη είναι το ανώτερο στάδιο ενός πυραύλου SpaceX Falcon 9.

Το ταξίδι του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, όταν εκτόξευσε με επιτυχία δύο ιδιωτικά ρομποτικά σκάφη με προορισμό τη Σελήνη. Αφού ολοκλήρωσε την αποστολή του και παρείχε την απαραίτητη ώθηση, το στάδιο του πυραύλου εξάντλησε τα καύσιμά του.

Χωρίς καύσιμα, δεν μπορούσε ούτε να απομακρυνθεί με ασφάλεια προς το βαθύ Διάστημα ούτε να επιστρέψει στη Γη ώστε να καεί στην ατμόσφαιρα. Έκτοτε περιπλανιέται ανεξέλεγκτα στο Διάστημα.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μεταλλικό αντικείμενο μήκους περίπου 12 μέτρων, διαμέτρου 4 μέτρων και βάρους περίπου 4.000 κιλών. Αυτή τη στιγμή κινείται προς τη Σελήνη με ταχύτητα περίπου 8.750 χιλιομέτρων την ώρα.

Τι θα συμβεί τη στιγμή της πρόσκρουσης

Για να κατανοήσουν τη δυναμική της σύγκρουσης, οι συγγραφείς πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύθηκε στον προδημοσιευμένο επιστημονικό διακομιστή arXiv χρησιμοποίησαν δεδομένα τροχιάς που υπολόγισε ο αστρονόμος Bill Gray, τα οποία εισήγαγαν σε προηγμένο προσομοιωτή φυσικής.

Τα μοντέλα δείχνουν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σενάριο. Επειδή το ανώτερο στάδιο του πυραύλου είναι ουσιαστικά ένα κοίλο μεταλλικό κέλυφος, οι ερευνητές εκτιμούν ότι δεν θα διεισδύσει τόσο βαθιά στο έδαφος όσο ένας συμπαγής αστεροειδής.

Αντίθετα, η κατασκευή του θα παραμορφωθεί και θα διαλυθεί ολοκληρωτικά κατά την πρόσκρουση, δημιουργώντας έναν νέο κρατήρα διαμέτρου 20 έως 30 μέτρων.

Η ενέργεια της σύγκρουσης θα εκτοξεύσει ένα τεράστιο νέφος σεληνιακής σκόνης, το οποίο θα υψωθεί αρκετά χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια. Αυτό το νέφος αποτελεί τον βασικό στόχο των παρατηρήσεων, ενώ οι επιστήμονες ελπίζουν να καταγράψουν τόσο τη φωτεινή λάμψη της πρόσκρουσης όσο και το υλικό που θα εκτιναχθεί.

Πότε και πώς θα παρακολουθήσουμε το φαινόμενο

Η πρόσκρουση αναμένεται να σημειωθεί στην ορατή πλευρά της Σελήνης και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, θα πραγματοποιηθεί στις 06:35 UTC.

Στη μελέτη, οι ερευνητές καλούν την επιστημονική κοινότητα να συμμετάσχει στην παρατήρηση, απευθύνοντας πρόσκληση τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες αστρονόμους.

Η ακριβής χρονική καταγραφή θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή αποτύπωση του γεγονότος. Για την καταγραφή της πρόσκρουσης θα απαιτηθούν κάμερες υψηλής ταχύτητας, ικανές να καταγράφουν βίντεο με εξαιρετικά μεγάλο αριθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια αναμένεται να προσφέρει μοναδική οπτική κάλυψη του φαινομένου, μετατρέποντας την καταστροφή ενός παλιού διαστημικού αντικειμένου σε μια πολύτιμη ευκαιρία για την επιστημονική μελέτη της Σελήνης.