Ένας πύραυλος βάρους 4.000 κιλών θα συντριβεί στη Σελήνη με ταχύτητα 8.000 χλμ./ώρα

Οι αστρονόμοι προετοιμάζονται να παρατηρήσουν την πρόσκρουση και τις συνέπειές της, καθώς το φαινόμενο ενδέχεται να είναι ορατό ακόμη και από τη Γη

Δημήτρης Δρίζος

Ένας πύραυλος βάρους 4.000 κιλών θα συντριβεί στη Σελήνη με ταχύτητα 8.000 χλμ./ώρα
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 5 Αυγούστου 2026, το δεύτερο στάδιο ενός πυραύλου SpaceX Falcon 9 θα συγκρουστεί με τη σεληνιακή επιφάνεια κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν.
  • Η πρόσκρουση αναμένεται να δημιουργήσει έναν νέο κρατήρα διαμέτρου 20 έως 30 μέτρων και να εκτοξεύσει μεγάλο νέφος σεληνιακής σκόνης.
  • Το φαινόμενο θα είναι ορατό από τη Γη και θα παρατηρηθεί με κάμερες υψηλής ταχύτητας για την καταγραφή της φωτεινής λάμψης και του υλικού που θα εκτιναχθεί.
  • Η επιστημονική κοινότητα καλείται να συμμετάσχει στην παρακολούθηση για την καλύτερη κατανόηση της Σελήνης και τη δοκιμή νέων μεθόδων εντοπισμού αντικειμένων.
  • Η σύγκρουση θα προσφέρει δεδομένα για μελλοντικά σεληνιακά σεισμολογικά πειράματα και θα συμβάλει στην πρόοδο της διαστημικής εξερεύνησης.
Snapshot powered by AI

Στις 5 Αυγούστου 2026, τα βλέμματα επιστημόνων και φίλων της αστρονομίας από όλο τον κόσμο θα είναι στραμμένα στη Σελήνη για να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Διαστημικά συντρίμμια, και συγκεκριμένα το δεύτερο στάδιο ενός πυραύλου, βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης με τη σεληνιακή επιφάνεια, κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν (Einstein Crater).

Οι αστρονόμοι προετοιμάζονται να παρατηρήσουν την πρόσκρουση και τις συνέπειές της, καθώς το φαινόμενο ενδέχεται να είναι ορατό ακόμη και από τη Γη. Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία καταγραφής μιας τεχνητής πρόσκρουσης σε πραγματικό χρόνο, αλλά και για τη δοκιμή νέων μεθόδων εντοπισμού αντικειμένων που συγκρούονται με τη Σελήνη.

Η σύγκρουση αναμένεται επίσης να προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για μελλοντικά σεληνιακά σεισμολογικά πειράματα, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της Σελήνης και στην πρόοδο της διαστημικής εξερεύνησης.

Η προέλευση των διαστημικών συντριμμιών

Το αντικείμενο που κατευθύνεται προς τη Σελήνη είναι το ανώτερο στάδιο ενός πυραύλου SpaceX Falcon 9.

Το ταξίδι του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, όταν εκτόξευσε με επιτυχία δύο ιδιωτικά ρομποτικά σκάφη με προορισμό τη Σελήνη. Αφού ολοκλήρωσε την αποστολή του και παρείχε την απαραίτητη ώθηση, το στάδιο του πυραύλου εξάντλησε τα καύσιμά του.

Χωρίς καύσιμα, δεν μπορούσε ούτε να απομακρυνθεί με ασφάλεια προς το βαθύ Διάστημα ούτε να επιστρέψει στη Γη ώστε να καεί στην ατμόσφαιρα. Έκτοτε περιπλανιέται ανεξέλεγκτα στο Διάστημα.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μεταλλικό αντικείμενο μήκους περίπου 12 μέτρων, διαμέτρου 4 μέτρων και βάρους περίπου 4.000 κιλών. Αυτή τη στιγμή κινείται προς τη Σελήνη με ταχύτητα περίπου 8.750 χιλιομέτρων την ώρα.

Τι θα συμβεί τη στιγμή της πρόσκρουσης

Για να κατανοήσουν τη δυναμική της σύγκρουσης, οι συγγραφείς πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύθηκε στον προδημοσιευμένο επιστημονικό διακομιστή arXiv χρησιμοποίησαν δεδομένα τροχιάς που υπολόγισε ο αστρονόμος Bill Gray, τα οποία εισήγαγαν σε προηγμένο προσομοιωτή φυσικής.

Τα μοντέλα δείχνουν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σενάριο. Επειδή το ανώτερο στάδιο του πυραύλου είναι ουσιαστικά ένα κοίλο μεταλλικό κέλυφος, οι ερευνητές εκτιμούν ότι δεν θα διεισδύσει τόσο βαθιά στο έδαφος όσο ένας συμπαγής αστεροειδής.

Αντίθετα, η κατασκευή του θα παραμορφωθεί και θα διαλυθεί ολοκληρωτικά κατά την πρόσκρουση, δημιουργώντας έναν νέο κρατήρα διαμέτρου 20 έως 30 μέτρων.

Η ενέργεια της σύγκρουσης θα εκτοξεύσει ένα τεράστιο νέφος σεληνιακής σκόνης, το οποίο θα υψωθεί αρκετά χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια. Αυτό το νέφος αποτελεί τον βασικό στόχο των παρατηρήσεων, ενώ οι επιστήμονες ελπίζουν να καταγράψουν τόσο τη φωτεινή λάμψη της πρόσκρουσης όσο και το υλικό που θα εκτιναχθεί.

Πότε και πώς θα παρακολουθήσουμε το φαινόμενο

Η πρόσκρουση αναμένεται να σημειωθεί στην ορατή πλευρά της Σελήνης και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, θα πραγματοποιηθεί στις 06:35 UTC.

Στη μελέτη, οι ερευνητές καλούν την επιστημονική κοινότητα να συμμετάσχει στην παρατήρηση, απευθύνοντας πρόσκληση τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες αστρονόμους.

Η ακριβής χρονική καταγραφή θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή αποτύπωση του γεγονότος. Για την καταγραφή της πρόσκρουσης θα απαιτηθούν κάμερες υψηλής ταχύτητας, ικανές να καταγράφουν βίντεο με εξαιρετικά μεγάλο αριθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια αναμένεται να προσφέρει μοναδική οπτική κάλυψη του φαινομένου, μετατρέποντας την καταστροφή ενός παλιού διαστημικού αντικειμένου σε μια πολύτιμη ευκαιρία για την επιστημονική μελέτη της Σελήνης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

10:50NEWSBOMB

Iστορική πυρηνική συμφωνία HΠΑ - Σαουδικής Αραβίας -Φόβοι για νέα κούρσα εξοπλισμών στη Μεση Ανατολή

10:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Αποπνικτικός συνδυασμός θερμοκρασίας και υγρασίας: Χάρτης με δείκτες κινδύνου - Βρείτε την πόλη σας

10:33ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν ο εχθρός σε απειλεί και προσπαθεί να σε φοβίσει, σημαίνει ότι φοβάται

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Public: Η καλύτερη στιγμή για βουτιά στις έξυπνες αγορές

10:26NEWSBOMB

Γαλλία: Ιστορική απόφαση για καθολική απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ανήλικοι τουρίστες έκλεβαν οχήματα στα Μάταλα – Στη «φάκα» μετά από επικίνδυνη οδήγηση

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Ο χρόνος θανάτου τοποθετείται πιθανώς το προηγούμενο 24ωρο

10:21WHAT THE FACT

Ιδιοκτήτης εστιατορίου βραβευμένου με αστέρια Michelin σέρβιρε μυρμήγκια σε επιδόρπια

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Κλήσεις για δήθεν πρόβλημα στα στοιχεία ταυτότητας

10:11LIFESTYLE

Το πανό που αρνήθηκε να κρατήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια στο Κρυονέρι Αττικής

10:00ΥΓΕΙΑ

Το μεγαλύτερο λάθος ενυδάτωσης που κάνουν πολλοί όταν έχει καύσωνα

09:57WHAT THE FACT

Ήθελε να τιμήσει τα 26 χρόνια σκληρής δουλειάς του πατέρα του και ορκίστηκε με μια φιάλη στον ώμο - Βίντεο

09:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πολλοί οδηγοί δεν το γνωρίζουν: Το καύσιμο που πρέπει να φοράτε γάντια στην αντλία

09:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20% - Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα - Οι περιοχές κινδύνου

08:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

09:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη τραγωδία της Μαίρης Λίντα: Η άγρια δολοφονία της μητέρας της που συγκλόνισε την Ελλάδα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

08:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι καταβάτες άνεμοι - Οι συνθήκες θα θυμίζουν την τραγωδία στο Μάτι

09:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20% - Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο ο τραγουδιστής D4vd: Σοκάρουν οι κατηγορίες για τη δολοφονία 14χρονης - Τη μαχαίρωσε και τη διαμέλισε με αλυσοπρίονο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε σε ιδιοκτήτη - Την παγίδευσε μέσα κλείνοντας τα ρολά - Βίντεο

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια

22:15ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ένας εφιάλτης, έχω φτάσει στον πάτο»: Συγκλονίζει ο επιβάτης της Ryanair που βγήκε από σπασμένο παράθυρο την ώρα της πτήσης

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

09:00LIFESTYLE

Zendaya: Γιατί τα σκουλαρίκια των 2.700 ετών που φόρεσε για την «Οδύσσεια» προκάλεσαν αντιδράσεις

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Γυμνός, σε εμβρυική στάση και μέσα στα αίματα ο γνωστός ποινικολόγος - Τον εντόπισαν οι ανήλικες δίδυμες κόρες του

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας πλησίασε ανυποψίαστους κολυμβητές σε... απόσταση αναπνοής

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν τα συντρίμμια πτήσης μετά από 74 χρόνια με 52 νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ