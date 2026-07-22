Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε σε ιδιοκτήτη - Την παγίδευσε μέσα κλείνοντας τα ρολά

Ο 25χρονος κατάφερε να ξεφύγει την τελευταία στιγμή, παρά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη από τα δόντια του άγριου ζώου

Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε σε ιδιοκτήτη - Την παγίδευσε μέσα κλείνοντας τα ρολά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα αλκοολούχων στην πόλη Τοδαραϊσίνγκ της Ινδίας και επιτέθηκε στον 25χρονο ιδιοκτήτη του, Σαντζάι Γκουρτζάρ, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.
  • Ο ιδιοκτήτης κατάφερε να απωθήσει το ζώο, να τρέξει προς την έξοδο και να κλείσει τα ρολά, παγιδεύοντας τη λεοπάρδαλη μέσα στο κατάστημα.
  • Η λεοπάρδαλη περιφερόταν μέσα στο κατάστημα για περίπου πέντε ώρες, μέχρι που ειδικά συνεργεία της Δασικής Υπηρεσίας την ακινητοποίησαν με βέλος αναισθητικού και τη μετέφεραν πίσω στη φύση.
  • Το άγριο ζώο είχε προηγουμένως επιτεθεί σε άλλους δύο άνδρες, έναν 40χρονο και έναν εθελοντή της Δασικής Υπηρεσίας, πριν εισβάλει στο κατάστημα.
  • Η λεοπάρδαλη είχε πλησιάσει την πόλη αναζητώντας τροφή, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή συντηρητή δασών Βιρέντερ Σινγκ Κρίσνια.
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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (19/7) στην πόλη Τοδαραϊσίνγκ, στην πολιτεία Ρατζαστάν της Ινδίας, όταν μια άγρια λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το βίντεο να δείχνει τη στιγμή που το άγριο ζώο ορμά μέσα από την ανοιχτή είσοδο του καταστήματος και επιτίθεται στον 25χρονο Σαντζάι Γκουρτζάρ.

Η μάχη του καταστηματάρχη με τη λεοπάρδαλη

Ο νεαρός βρισκόταν πίσω από τον πάγκο όταν είδε τη λεοπάρδαλη να εισβάλλει ξαφνικά στο κατάστημα. Προσπάθησε να απομακρυνθεί και να τη σταματήσει σπρώχνοντας μια καρέκλα προς το μέρος της, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το ζώο, που σύμφωνα με τις Αρχές ήταν αρσενικό περίπου πέντε ετών, όρμησε πάνω του, προσπαθώντας να τον δαγκώσει στον ώμο, ενώ ταυτόχρονα τον κρατούσε με τα νύχια του από το πάνω μέρος του σώματός του.

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, ο 25χρονος κατάφερε να απωθήσει τη λεοπάρδαλη και να τρέξει προς την έξοδο, την ώρα που το ζώο κατευθύνθηκε στο πίσω μέρος του καταστήματος.

Έκλεισε τα ρολά και παγίδευσε το άγριο ζώο

Μόλις βγήκε έξω, ο τραυματισμένος καταστηματάρχης, ο οποίος είχε υποστεί εκδορές και τραύματα στον ώμο, στο χέρι και στη μύτη, κατέβασε αμέσως τα ρολά του καταστήματος, εγκλωβίζοντας τη λεοπάρδαλη στο εσωτερικό.

Στα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας διακρίνεται το ζώο να περιφέρεται μέσα στο κατάστημα, να ρίχνει κάτω μπουκάλια και στη συνέχεια να βρίσκει καταφύγιο κάτω από τον πάγκο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν άμεσα την περιοχή και έκλεισαν τη γειτονική αγορά, μέχρι να φτάσουν ειδικά συνεργεία της Δασικής Υπηρεσίας.

Ακινητοποιήθηκε πέντε ώρες αργότερα

Ύστερα από περίπου πέντε ώρες επιχείρησης, οι ειδικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη λεοπάρδαλη με ένα βέλος αναισθητικού. Το ζώο υποβλήθηκε σε κτηνιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και απελευθερώθηκε ξανά στη φύση.

Ο αναπληρωτής συντηρητής δασών, Βιρέντερ Σινγκ Κρίσνια, ανέφερε ότι η λεοπάρδαλη είχε πλησιάσει την πόλη αναζητώντας τροφή.

«Έτρεξα προς την έξοδο και μετά λιποθύμησα»

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της επίθεσης, ο Sanjay Gurjar δήλωσε: «Με κάποιον τρόπο κατάφερα να σπρώξω τη λεοπάρδαλη και να τρέξω προς την έξοδο. Καθώς έβγαινα, κατέβασα το ρολό του καταστήματος. Μετά έχασα τις αισθήσεις μου».

Είχε επιτεθεί και σε άλλους δύο άνδρες

Δεύτερο βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη λεοπάρδαλη να εισβάλλει στο κατάστημα αμέσως μετά την επίθεση σε έναν ακόμη άνδρα.

Το άγριο ζώο είχε προηγουμένως επιτεθεί στον 40χρονο Φάτεχ Λαλ Κόλι, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ενώ νωρίτερα το ίδιο πρωί είχε τραυματίσει και έναν εθελοντή της Δασικής Υπηρεσίας, τον Rakesh, ο οποίος είχε κληθεί να ελέγξει θάμνους κοντά σε κατοικίες, καθώς η λεοπάρδαλη είχε κατέβει από τους γύρω λόφους και είχε εισέλθει στην πόλη.

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