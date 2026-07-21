Η Ινδία εκτοξεύει τις διαστημικές της φιλοδοξίες: Η εποχή των ιδιωτικών πυραύλων και η Σελήνη

Snapshot Η Ινδία ετοιμάζεται να εκτοξεύσει τον πρώτο ιδιωτικά αναπτυγμένο πύραυλο τροχιακής κατηγορίας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το πρόγραμμα Chandrayaan έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στη σεληνιακή εξερεύνηση, με την τέταρτη αποστολή να σχεδιάζεται για το 2027 με στόχο τη συλλογή δειγμάτων.

Η Ινδική διαστημική οικονομία αναπτύσσεται ραγδαία, με περισσότερες από 400 νεοφυείς επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στον τομέα από το 2020.

Η ISRO συνεργάζεται στενά με διεθνείς οργανισμούς και ενισχύει τις αμυντικές εφαρμογές μέσω συνεργασιών με τον Οργανισμό Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης (DRDO).

Η πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή Gaganyaan προγραμματίζεται για το 2026, ενώ η Ινδία στοχεύει στη δημιουργία διαστημικού σταθμού έως το 2035 και επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έως το 2040. Snapshot powered by AI

Η Ινδία ετοιμάζεται να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην εξερεύνηση του Διαστήματος, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη εκτόξευση πυραύλου τροχιακής κατηγορίας που έχει αναπτυχθεί από ιδιωτική εταιρεία.

Η διαστημική οικονομία της χώρας, η οποία αποτιμάται σήμερα σε περίπου 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια, γνωρίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη από το 2020, όταν η κυβέρνηση άνοιξε τον κλάδο στις ιδιωτικές επενδύσεις. Έκτοτε έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 400 νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα του Διαστήματος.

Όπως επισημαίνεται, οι εξελίξεις αυτές «αντανακλούν την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση, την τεχνολογική ωριμότητα και το μακροπρόθεσμο όραμα της Ινδίας για τον ρόλο της στο παγκόσμιο διαστημικό οικοσύστημα».

Από τον Άρη στη Σελήνη και τον Ήλιο

Η Ινδία έγινε το 2014 η πρώτη ασιατική χώρα που έθεσε διαστημόπλοιο σε τροχιά γύρω από τον Άρη, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητές της στην εξερεύνηση του Διαστήματος.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Chandrayaan («Σεληνάκατος» στα σανσκριτικά) σημείωσε σημαντικές επιτυχίες. Ξεκίνησε με την αποστολή σεληνιακού δορυφόρου το 2008, ακολούθησε μια αποτυχημένη προσπάθεια προσεδάφισης το 2019 και κορυφώθηκε το 2023 με την επιτυχημένη αποστολή που τοποθέτησε ρομποτικό όχημα στη Σελήνη.

Με αυτή την επιτυχία, η Ινδία έγινε η τέταρτη χώρα μετά τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα που πραγματοποίησε επιτυχημένη μη επανδρωμένη προσεδάφιση στη Σελήνη.

Η τέταρτη αποστολή Chandrayaan, που προγραμματίζεται για το 2027, αναμένεται να επιστρέψει στη Γη δείγματα από τη Σελήνη, ενώ το 2028 προβλέπεται αποστολή σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη.

Την ίδια ώρα, η αποστολή Aditya συνεχίζει να μελετά τα εξωτερικά στρώματα του Ήλιου και τα φαινόμενα του διαστημικού καιρού.

Από το Διάστημα στα βάθη των ωκεανών

Η τεχνογνωσία του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας (ISRO) αξιοποιείται και σε έργα εκτός Διαστήματος.

Συγκεκριμένα, συμβάλλει στην ανάπτυξη του ερευνητικού υποβρυχίου Matsya, το οποίο έως το 2027 θα μπορεί να μεταφέρει επιστήμονες σε βάθος έξι χιλιομέτρων, με στόχο την εξερεύνηση και αξιοποίηση των πόρων των ωκεανών, όπως οι σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά.

Οι δορυφόροι φέρνουν έσοδα και διεθνείς συνεργασίες

Από την εκτόξευση του πρώτου ινδικού δορυφόρου το 1975, η χώρα έχει αποκτήσει τη φήμη ενός οικονομικά αποδοτικού παρόχου διαστημικών υπηρεσιών.

Η ISRO έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 430 ξένους δορυφόρους, αποφέροντας έσοδα άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ έχει θέσει σε τροχιά περισσότερους από 144 ινδικούς δορυφόρους.

Η Ινδία επεκτείνει τις εγκαταστάσεις εκτόξευσης στο Σριχαρικότα, ενώ κατασκευάζει και δεύτερο διαστημοδρόμιο στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η διαστημική βιομηχανία να φτάσει τα 44 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2033 και τα 100 δισεκατομμύρια έως το 2040.

Παράλληλα, η χώρα συνεργάζεται στενά με τη NASA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τη Σαουδική Αραβία, ενώ η Ρωσία συνδράμει στην προετοιμασία των επανδρωμένων αποστολών.

Οι ιδιωτικές εταιρείες αλλάζουν το τοπίο

Σημαντικό ρόλο στη νέα εποχή διαδραματίζει η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η Skyroot Aerospace ετοιμάζεται να εκτοξεύσει τον Vikram-1, τον πρώτο ιδιωτικά αναπτυγμένο πύραυλο τροχιακής κατηγορίας της χώρας, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά μικρών δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Παράλληλα, η Pixxel αναπτύσσει δορυφόρους παρατήρησης της Γης για εφαρμογές στη γεωργία και την περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Η Bellatrix Aerospace ειδικεύεται σε συστήματα προώθησης δορυφόρων, ενώ η Agnikul Cosmos κατασκευάζει μικρούς πυραύλους χρησιμοποιώντας κινητήρες που παράγονται με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing).

Η διαστημική τεχνολογία και η άμυνα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διαστημικός και ο αμυντικός τομέας της Ινδίας βρίσκονται σε στενή συνεργασία.

Κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες παράγουν τεχνολογίες που αξιοποιούνται τόσο σε διαστημικές εφαρμογές όσο και σε πυραυλικά συστήματα, δορυφόρους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και συστήματα καθοδήγησης.

Η ISRO συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης (DRDO), ενώ διατηρεί δεσμούς και με το πρόγραμμα πυραύλων BrahMos, που αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ινδίας και της Ρωσίας.

Μετά τη σύγκρουση με το Πακιστάν το 2025, η ινδική κυβέρνηση αύξησε σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες, γεγονός που ενίσχυσε και τις παραγγελίες προς τις εταιρείες του διαστημικού τομέα.

Ο δρόμος προς τις επανδρωμένες αποστολές

Η ISRO προετοιμάζει και την πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή της. Το πρόγραμμα Gaganyaan («Ουράνιο Σκάφος») προβλέπει την αποστολή τριών Ινδών αστροναυτών σε τροχιά περίπου 400 χιλιομέτρων από τη Γη για τρεις ημέρες. Η πρώτη από τις τρεις μη επανδρωμένες δοκιμαστικές πτήσεις αναμένεται στα τέλη του 2026.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο πιλότος της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας Σουμπάνσου Σούκλα συμμετείχε το 2025 σε αποστολή του διαστημοπλοίου Dragon της SpaceX, becoming ο πρώτος Ινδός που έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει θέσει ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους: τη δημιουργία ινδικού διαστημικού σταθμού έως το 2035 και την αποστολή Ινδού αστροναύτη στη Σελήνη έως το 2040.