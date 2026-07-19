Ινδία: Η σατανική σύζυγος είχε αφήσει νηστικό το φίδι 3 μέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

Snapshot Η σύζυγος Νταμίνι άφησε νηστικό το δηλητηριώδες φίδι για τρεις ημέρες πριν το χρησιμοποιήσει για τη δολοφονία του άνδρα της.

Η Νταμίνι πλήρωσε 15.000 ρουπίες στον εραστή της Τούσαρ για να φέρει το φίδι Κράιτ και σχεδίασε τη δολοφονία.

Ο άνδρας, Ατούλ, νάρκωσε με χάπια αναμεμειγμένα στο γάλα και μετά δαγκώθηκε από το φίδι, που είχε τοποθετηθεί στο κρεβάτι του.

Η αστυνομία αποκάλυψε τη δολοφονική πλεκτάνη μέσω ερευνών και αποδεικτικών στοιχείων, όπως κλήσεις και φωτογραφίες φιδιού στο τηλέφωνο του εραστή.

Σκοπός της Νταμίνι ήταν να παρουσιαστεί ο θάνατος ως ατύχημα για να εισπράξει την ασφάλεια ζωής και να συνεχίσει τη σχέση της με τον εραστή της. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται για την ανατριχιαστική υπόθεση δολοφονίας ενός Ινδού από τη σύζυγό του με τη βοήθεια του εραστή της και δυο γητευτών φιδιών, τον οποίο αφού πρώτα νάρκωσε με ηρεμιστικά στη συνέχεια άφησε πάνω του το δηλητηριώδες ερπετό.

Σκοπός να φανεί σαν ατύχημα ο θάνατός του από δάγκωμα φιδιού και να εισπράξει την ασφάλεια ζωής, περίπου 18.000 ευρώ, συνεχίζοντας ανενόχλητη τη ζωή της με τον εραστή της, τον οποίο σκόπευε να παντρευτεί.

Η ινδική αστυνομία έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ παρουσίασε και τον φυσικό δράστη της θανατηφόρας επίθεσης. Η δολοφονική σύζυγος Νταμίνι έδωσε 15 χιλιάδες (136 ευρώ) στον εραστή της Τούσαρ για να φέρει αυτό το δηλητηριώδες Κράιτ. Ισχυρίζονται ότι η Νταμίνι κράτησε το φίδι νηστικό για 3 ημέρες. Στη συνέχεια, έδωσε στον Ατούλ χάπια ναρκωτικά αναμεμειγμένα στο γάλα. Και άφησε το φίδι στο κρεβάτι. Μετά από αυτό, το φίδι δάγκωσε και ο Ατούλ πέθανε.

MEERUT SHOCKER 🚨 School owner Atul Panwar died after being bitten by a krait snake.



Police allege that his wife, Damini, paid her lover ₹15,000 to get the snake.pic.twitter.com/2CjO8sExtJ — News Algebra (@NewsAlgebraIND) July 19, 2026

Η έρευνα πήρε τροπή όταν η αστυνομία θεώρησε ύποπτο ότι ένα δηλητηριώδες φίδι βρισκόταν στο κρεβάτι του Ατούλ. Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανακάλυψαν συχνές κλήσεις μεταξύ της συζύγου και του οδηγού του σχολικού λεωφορείου του ιδιωτικού παιδικού σταθμού, ιδιοκτήτες του οποίου ήταν το παντρεμένο ζευγάρι. Επίσης ανέκτησαν μια φωτογραφία ενός φιδιού που φυλασσόταν μέσα σε ένα κουτί από το τηλέφωνο του εραστή, με αποτέλεσμα να αποκαλύψουν το σχέδιο δολοφονίας.

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