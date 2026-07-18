«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του

Μαζί με τον εραστής της σχεδίασαν τη δολοφονία του συζύγου για να εισπράξουν την ασφάλεια ζωής

Δέσποινα Σοφιανίδου

«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η σύζυγος και ο εραστής της σχεδίασαν τη δολοφονία του συζύγου για να εισπράξουν την ασφάλεια ζωής.
  • Η σύζυγος έριξε υπνωτικά στο γάλα του άνδρα και απελευθέρωσε δηλητηριώδες φίδι για να μοιάζει ο θάνατος σε ατύχημα.
  • Η αρχική απόπειρα δολοφονίας με τροχαίο ατύχημα απέτυχε πριν υλοποιηθεί το σχέδιο με το φίδι.
  • Η αστυνομία χρησιμοποίησε αρχεία κινητών και άλλα στοιχεία για να αποκαλύψει τη συνωμοσία.
  • Συνελήφθησαν επίσης δύο γητευτές φιδιών που βοήθησαν στην εκτέλεση του σχεδίου με το δηλητηριώδες φίδι krait.
Snapshot powered by AI

Ο θάνατος ενός άνδρα στην Ινδία πήρε μία συγκλονιστική τροπή, όταν συνελήφθη η σύζυγός του, ο εραστής της και δύο γητευτές φιδιών.

Ο Άτουλ Πανουάρ, 32 ετών, ο οποίος διηύθυνε από κοινού με τη σύζυγό του, Νταμίνι, ένα νηπιαγωγείο στο Χαστιναπούρ, βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα και ο εραστής της, Τουσάρ, γνωστός και ως Νίκι. ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός στο νηπιαγωγείο, συνωμότησαν να δολοφονήσουν τον άνδρα ώστε να εισπράξουν την ασφάλεια ζωής.

indi-fidi1.jpg

Βάσει του σχεδίου δολοφονία, η σύζυγος έριξε υπνωτικά στο γάλα του άνδρα και στη συνέχεια απελευθέρωσε ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι, όπου και τον δάγκωσε, για να φανεί σαν «ατύχημα».

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι δύο προσπάθησαν αρχικά να σκοτώσουν τον Άτουλ σκηνοθετώντας ένα τροχαίο ατύχημα, αλλά αφού το σχέδιο αυτό απέτυχε, φέρεται να επινόησαν αυτό του φιδιού.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η συνωμοσία είχε δύο κίνητρα: την είσπραξη 2 εκατομμυρίων ρουπιών από την ασφάλεια και την εξάλειψη του Ατούλ, ώστε να συνεχιστεί η παράνομη σχέση.

Αν και αρχικά ο θάνατος φαινόταν να οφείλεται σε δάγκωμα φιδιού, οι ερευνητές άρχισαν να εξετάζουν τις περιστάσεις πιο προσεκτικά. Η αστυνομία ανέφερε ότι ανέλυσε τα αρχεία κινητών τηλεφώνων και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία τελικά τους οδήγησαν στην αποκάλυψη της συνωμοσίας στην οποία εμπλέκονταν η Νταμίνι και ο Τουσάρ, ο οποίος είναι επίσης παντρεμένος και σχεδίαζε να χωρίσει τη σύζυγό του πριν αποκαλυφθεί η φερόμενη συνωμοσία δολοφονίας.

Μαζί με το παράνομο ζευγάρι συνελήφθησαν και δύο γητευτές φιδιών -- ο Sonu και ο Uday Kumar --καθώς το φίδι που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες krait. Το ινδικό Krait έχει ένα από τα πιο θανατηφόρα δηλητήρια σε σύγκριση με άλλα ασιατικά φίδια. Το δηλητήριο του κοινού Krait περιλαμβάνει σημαντικές νευροτοξίνες που προκαλούν μυϊκή παράλυση, ενώ έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Σημαντική συχνότητα δαγκώματος φιδιού εμφανίζεται σε αγροτικές περιοχές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ματαιώθηκε λόγω καταιγίδων η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν τον τελικό

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σπαρακτική ιστορία του παραμορφωμένου ρακούν στους δρόμους του Σιάτλ που έγινε viral

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη σορό γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη : Μικροκαμωμένη με κοκκινωπά μαλλιά

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Απείλησε τις ΗΠΑ με «αξέχαστο μάθημα» - Το Ιράν αναστέλλει το Μνημόνιο Κατανόησης

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνοιξη: Καρέ καρέ ο εμπρησμός από τον 50χρονο Αλβανό που φεύγει ατάραχος

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ο δήμος διπλασίασε τον φόρο στις κενές κατοικίες για να μπουν στην αγορά 20.000 σπίτια

19:55ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του

19:53LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: «Το αριστερό μου πόδι» - Συγκινητικές στιγμές στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

19:40LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά: Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από τις διακοπές της στο Κιργιστάν

19:29LIFESTYLE

Κρίστοφερ Νόλαν: Ο σκηνοθέτης της Οδύσσειας δεν έχει κινητό – Πώς επικοινωνεί

19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μοντερέι ανακοίνωσε τον Πινέδα - Το συγκινητικό αντίο του Μεξικανού στην ΑΕΚ

19:16LIFESTYLE

Οι πρωτότυπες ευχές του Κρις Χέμσγουορθ στην «πανέμορφη» σύζυγο του Έλσα για τα γενέθλιά της

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Σάκχαρο: Τι να φάτε το βράδυ για να είστε εντός στόχου το πρωί

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας» - Σημειώματα στο σπίτι της «κυρίας Κοκοβίκου»

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν προειδοποιούν για «πραξικόπημα» - Υπό πίεση η εκεχειρία με τις ΗΠΑ

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Άγιαξ 0-1: Ήττα στις λεπτομέρειες για τους «ερυθρόλευκους»

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση σε Αττική και Ηράκλειο Κρήτης

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σε γυναίκα φέρεται να ανήκουν τα μέλη που βρέθηκαν σε βαλίτσα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Καριέρε - Συγκλονιστικός επικήδειος του γιου του: «Είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνοιξη: Καρέ καρέ ο εμπρησμός από τον 50χρονο Αλβανό που φεύγει ατάραχος

13:30NEWSBOMB

Πετάμε 200 τόνους ρύζι τον χρόνο στους ελληνικούς γάμους - Η λύση που αλλάζει ένα έθιμο αιώνων

19:55ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του

19:53LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: «Το αριστερό μου πόδι» - Συγκινητικές στιγμές στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Καριέρε - Συγκλονιστικός επικήδειος του γιου του: «Είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε - Παρόντες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη σορό γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη : Μικροκαμωμένη με κοκκινωπά μαλλιά

19:16LIFESTYLE

Οι πρωτότυπες ευχές του Κρις Χέμσγουορθ στην «πανέμορφη» σύζυγο του Έλσα για τα γενέθλιά της

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή του φονικού τροχαίου στη Σταυρούπολη -Νεκρός ο 23χρονος μοτοσικλετιστής

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σε γυναίκα φέρεται να ανήκουν τα μέλη που βρέθηκαν σε βαλίτσα

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Κροκόδειλος καταβροχθίζει 12χρονο στην Ινδία - 7 λεπτά πάλευε ο θείος του να τον σώσει

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Νορβηγία: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της - 100 σπίτια στάχτη

19:29LIFESTYLE

Κρίστοφερ Νόλαν: Ο σκηνοθέτης της Οδύσσειας δεν έχει κινητό – Πώς επικοινωνεί

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του, συνελήφθησαν για εμπρησμούς - Κρατούσαν σε ομηρία ένα χωριό για 2 χρόνια

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρελό φορτηγό στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν προειδοποιούν για «πραξικόπημα» - Υπό πίεση η εκεχειρία με τις ΗΠΑ

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Μου Ντενγκ, ο πυγμαίος ιπποπόταμος «προέβλεψε» τον νικητή του μουντιάλ - Αργεντινή ή Ισπανία;

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαντορίνη ή Μπανγκόκ: Πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα αεροπορικά ταξίδια και τα σχέδια διακοπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ