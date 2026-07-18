«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του

Snapshot Η σύζυγος και ο εραστής της σχεδίασαν τη δολοφονία του συζύγου για να εισπράξουν την ασφάλεια ζωής.

Η σύζυγος έριξε υπνωτικά στο γάλα του άνδρα και απελευθέρωσε δηλητηριώδες φίδι για να μοιάζει ο θάνατος σε ατύχημα.

Η αρχική απόπειρα δολοφονίας με τροχαίο ατύχημα απέτυχε πριν υλοποιηθεί το σχέδιο με το φίδι.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε αρχεία κινητών και άλλα στοιχεία για να αποκαλύψει τη συνωμοσία.

Συνελήφθησαν επίσης δύο γητευτές φιδιών που βοήθησαν στην εκτέλεση του σχεδίου με το δηλητηριώδες φίδι krait. Snapshot powered by AI

Ο θάνατος ενός άνδρα στην Ινδία πήρε μία συγκλονιστική τροπή, όταν συνελήφθη η σύζυγός του, ο εραστής της και δύο γητευτές φιδιών.

Ο Άτουλ Πανουάρ, 32 ετών, ο οποίος διηύθυνε από κοινού με τη σύζυγό του, Νταμίνι, ένα νηπιαγωγείο στο Χαστιναπούρ, βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα και ο εραστής της, Τουσάρ, γνωστός και ως Νίκι. ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός στο νηπιαγωγείο, συνωμότησαν να δολοφονήσουν τον άνδρα ώστε να εισπράξουν την ασφάλεια ζωής.

Βάσει του σχεδίου δολοφονία, η σύζυγος έριξε υπνωτικά στο γάλα του άνδρα και στη συνέχεια απελευθέρωσε ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι, όπου και τον δάγκωσε, για να φανεί σαν «ατύχημα».

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι δύο προσπάθησαν αρχικά να σκοτώσουν τον Άτουλ σκηνοθετώντας ένα τροχαίο ατύχημα, αλλά αφού το σχέδιο αυτό απέτυχε, φέρεται να επινόησαν αυτό του φιδιού.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η συνωμοσία είχε δύο κίνητρα: την είσπραξη 2 εκατομμυρίων ρουπιών από την ασφάλεια και την εξάλειψη του Ατούλ, ώστε να συνεχιστεί η παράνομη σχέση.

Wife among four people arrested after a 32-year-old school operator in Uttar Pradesh’s Meerut was found dead at his rented home in J-Block Colony in Hastinapur on Friday morning, police said.



According to police officers, Atul Kumar Panwar was allegedly murdered by his wife,… pic.twitter.com/P6Tv9J5dVB — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) July 18, 2026

Αν και αρχικά ο θάνατος φαινόταν να οφείλεται σε δάγκωμα φιδιού, οι ερευνητές άρχισαν να εξετάζουν τις περιστάσεις πιο προσεκτικά. Η αστυνομία ανέφερε ότι ανέλυσε τα αρχεία κινητών τηλεφώνων και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία τελικά τους οδήγησαν στην αποκάλυψη της συνωμοσίας στην οποία εμπλέκονταν η Νταμίνι και ο Τουσάρ, ο οποίος είναι επίσης παντρεμένος και σχεδίαζε να χωρίσει τη σύζυγό του πριν αποκαλυφθεί η φερόμενη συνωμοσία δολοφονίας.

Μαζί με το παράνομο ζευγάρι συνελήφθησαν και δύο γητευτές φιδιών -- ο Sonu και ο Uday Kumar --καθώς το φίδι που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες krait. Το ινδικό Krait έχει ένα από τα πιο θανατηφόρα δηλητήρια σε σύγκριση με άλλα ασιατικά φίδια. Το δηλητήριο του κοινού Krait περιλαμβάνει σημαντικές νευροτοξίνες που προκαλούν μυϊκή παράλυση, ενώ έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Σημαντική συχνότητα δαγκώματος φιδιού εμφανίζεται σε αγροτικές περιοχές.